Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Anderlecht fait le forcing pour Thomas Vermaelen, Derijck deuxième choix!

- Le dossier Mile Svilar continue à embarrasser Anderlecht. Vu que l’entourage du jeune gardien veut toujours que Mile quitte définitivement les Mauves, des clubs étrangers sont venus à la charge. Selon le journal portugais O Jogo, un club aurait fait une offre de 3,5 millions. Anderlecht ne compte pas faire de cadeaux à un joueur dont l’entourage se montre irrespectueux, et il demande une somme plus importante. Le dossier semble très compliqué à résoudre. Comme annoncé, Davy Roef était sur le banc, hier. Svilar aurait dû participer à la Otten Cup à Gand avec les U19, mais a déclaré forfait suite à une toute petite blessure.

-Le milieu espagnol de Bruges, Tomas Pina, arrivé il y a tout juste un an en provenance de Villarreal pour 3 millions d'euros, devrait rejoindre le Déportivo Alaves en prêt.

-Poussé par son désir de renforcer le noyau mis à la disposition de Ricardo Sa Pinto, le Standard cherche, dans le même temps, à vider son noyau C, constitué par de nombreux éléments excédentaires. Dans cette optique, les dirigeants sont parvenus à trouver une solution pour Martin Milec, sous la forme d’un transfert définitif à Maribor. Le champion de Slovénie était intéressé par une location gratuite, comme expliqué dans notre édition de samedi, mais les Liégeois ont privilégié un départ sec, contre une faible indemnité financière. D’ici la fin du mercato, d’autres indésirables vont devoir trouver une solution, dont plusieurs jeunes. Le club réclame 300.000 euros pour offrir un bon de sortie à Beni Badibanga mais peu de candidats se sont déclarés, si ce n’est Malines. La donne est identique pour Filip Mladenovic. Plusieurs éléments du noyau A sont également tentés par un départ à cause d’un manque évident de perspectives. Corentin Fiore souhaite recevoir une vraie chance dans un autre club, à un an du terme de son contrat. Bien que soutenu par sa direction, Ryan Mmaee est obligé de partir pour avoir du temps de jeu.

-Jelle Van Damme se rapproche d’un retour en Belgique. Le défenseur des LA Galaxy est le numéro 1 absolu sur la liste de souhaits de La Gantoise. Vu la crise gantoise, Ivan De Witte veut aller très loin pour réaliser l’opération. Mais il y a d’autres clubs intéressés. L’Antwerp de Luciano d’Onofrio garde toutes ses chances, et il y aurait un troisième club belge sur le coup. La décision devrait tomber dans les jours à venir. Van Damme veut revenir pour voir ses enfants.

Benitez, successeur d'Izquierdo?

-Courtrai a annoncé hier la venue de Gary Kagelmacher. L'Uruguayen de 29 ans vient d'être libéré par le Maccabi Haïfa. Le défenseur de 29 ans était passé par le Germinal Beerschot en 2010 à 2012 avant de rejoindre la France entre 2012 et 2014 sous les couleurs de Monaco et Valenciennes.

© D.R. -L'Inter Milan s'apprête à accueillir le jeune milieu offensif turc, Emre Mor, attendu demain en Lombardie. La Gazzetta dello Sport indique que l'international turc (20 ans, 10 sélections) s'est mis d'accord avec les dirigeants italiens, proches de s'entendre avec le Borussia Dortmund. L'option privilégiée : un prêt de deux ans avec une obligation d'achat de 15 millions d'euros la saison prochaine. En plus de Mor, l'Inter s'apprête aussi à accueillir le back gauche brésilien de l'OGC Nice, Dalbert Henrique.

-Geoffrey Kondogbia, 24 ans, international français veut quitter l'Inter Milan selon la Gazzetta dello Sport. L’ancien joueur de Monaco aurait rencontré ses dirigeants afin de leur dévoiler ses envies de départ. Toujours selon la même source, Valence, qui ne peut pas s’aligner sur les 30 millions que demande l’Inter pour le joueur, propose une opération incluant Ezequiel Garay et Joao Cancelo en échange.

-Le Torino refuse une offre astronomique de l'AC Milan pour son attaquant italien, Andrea Belotti, 23 ans ! C'est la Gazzetta dello Sport qui l'annonce en indiquant que le club milanais aurait fait une offre de 70 millions d'euros plus Paletta et M'Baye Niang.Offre à laquelle le Torino n'a pas donné suite!

© D.R. -Philippe Coutinho fait à nouveau la Une du quotidien catalan Sport ce lundi avec comme titre: Coutinho: l'assaut final!". Dans l'article le journal indique qu'une réunion avec la signature est prévue demain avec le Brésilien et que la transaction serait de 90 millions d'euros avec des Bonus. Barcelone accélère aussi dans le dossier de Jean-Michaël Seri, le milieu de terrain ivoirien de l'OGC Nice! Des contacts avaient déjà été pris entre les dirigeants catalans et le joueur en novembre et en mai dernier mais le club avait ensuite porté tous ses efforts, infructueux, sur le recrutement de Marco Verratti. Avec le départ de Neymar pour Paris, les dirigeants catalans ont les moyens de formuler une offre conséquente, tout comme Arsenal, l'autre très grand club intéressé actuellement par l'international ivoirien. Le Barça serait aussi sur la piste de Dele Alli,selon le Daily Express.

© D.R. -Un temps annonce à Liverpool, Virgil van Dijk, le défenseur central néerlandais de Southampton ne rejoindra pas les Reds durant ce mercato. Jurgen Klopp a indiqué que son équipe n'avait pas besoin d'un nouveau joueur à cette position en soutenant le fait qu'il était content des quatre centraux qu'il avait déjà dans son noyau. Le Daily Mirror annonce que c'est maintenant au tour de Chelsea de s'intéresser fortement au joueur suite à la défaite hier face à Arsenal pour le Community Shield à Wembley.



-Eric Maxim Choupo-Moting va rejoindre Stoke City. Le buteur camerounais, laissé libre par Schalke 04 en début de mercato après avoir participé à 30 rencontre la saison dernière, est âgé de 28 ans et a évolué 3 saisons en Bundesliga.

-Après deux saisons passées à la Juventus, Mario Lemina est tout proche de Southampton, qui serait prêt à verser 18 M€ à la Vieille Dame pour l'ancien milieu de terrain marseillais de 23 ans. Il ne manquerait plus que l'accord de l'international gabonais.

© D.R. -Wesley Sneijder va découvrir la Ligue 1. Nice a annoncé dimanche soir sur Twitter avoir trouvé un accord de principe avec l'international néerlandais de 33 ans. Le milieu offensif, arrivé à Nice dimanche après-midi, doit désormais passer la visite médicale préalable à son engagement officiel.

D'après L'Equipe, l'Olympique de Marseille a pris ses renseignements concernant Stevan Jovetic (Inter Milan). Plus encore, les Phocéens auraient même formulé une offre aux Lombards, refusée par ces derniers. De nombreuses autres pistes sont explorées par les dirigeants olympiens, comme Carlos Bacca, Nikola Kalinic, Moussa Dembélé ou Wilfried Bony.

-Otavio va s'engager avec les Girondins de Bordeaux. Un accord a été trouvé entre le club bordelais et l'Atletico Paranaense pour une indemnité de transfert de 5 millions d'euros, plus bonus. Le milieu brésilien devrait quant à lui signer un contrat de 4 ans avec les Bordelais. Il est attendu aujourd'hui dans le sud-ouest de la France.