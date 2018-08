Le fil infos



Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

Les infos de la matinée

© D.R. - Christian Luyindama a signé un nouveau contrat avec le Standard jusqu'en 2021. Son contrat a été réévalué et prolongé d'une saison. Le Standard ne souhaite pas se séparer de son colosse cet été, consciente de la plus-value qu'il pourrait apporter dans quelques années.



- Edmilson s'explique en exclusivité sur son transfert. Découvrez son interview en cliquant ici.



- Samuel Kalu a été transféré à Bordeaux où il portera le numéro 10 pour cinq années. La Gantoise empocherait 8 millions d'euros dans cette transaction, réalisant une belle opération.

- Lokeren s'est attaché les services de l'attaquant serbe Djordje Jovanovic (19 ans) en provenance du Partizan Belgrade et Omri Ben Harush, un défenseur central israélien de 28 ans.

- Nabil Alioui rejoint le Cercle de Bruges en provenance de Monaco sous forme de prêt pour la saison prochaine. L'international français U19 a signé son premier contrat pro avec Monaco ce lundi, qui les lie jusqu'en 2021.

© D.R. - Manchester United a rejeté une offre de 50 millions d'euros + Yerry Mina et André Gomes pour Paul Pogba. Sky in Italy l'affirme, l'agent de Pogba s'active pour forcer le transfert, mais Manchester United n'a aucune intention de voir son médian français quitter Old Trafford.

- L'ailier brésilien Bernard du Shaktar Donetsk, qui intéresse notamment Chelsea, l'Atletico Madrid et West Ham aurait finalement fait son choix. Selon Sky Sports, il aurait décidé d'évoluer à Everton la saison prochaine et serait en route pour effectuer sa visite médicale du côté de Goodison Park.

- L'échange entre Salomon Rondon et Dwight Gayle a été officialisé par Newcastle et West Bromwich Albion. Newcastle devra cependant s'acquitter d'un montant supplémentaire inconnu pour équilibrer l'échange entre les deux joueurs.

- En cas de départ de Thibaut Courtois, les Blues auraient fait de Jack Butland leur cible prioritaire. Selon Sky, Stoke City, descendu en Championship, serait prêt à le céder pour 33 millions d'euros. La piste de Jordan Pickford a été balayée par Everton, qui ne souhaite pas vendre.

- Aston Villa va faire de son mieux pour conserver Jack Grealish, c'est ce que Steve Bruce a annoncé en conférence après sa victoire 1-3 face à Hull City. Tottenham s'est déjà montré intéressé par le profil du joueur.

© D.R. - Thibaut Courtois est tout proche du Real. Le gardien ne s'est pas rendu à sa visite médicale à Cobham comme le reste de ses coéquipiers. Il a exprimé sa situation à son entraîneur Maurizio Sarri qui a indiqué comprendre son envie d'ailleurs. Selon Marca, son transfert au Real est imminent.

- Mateo Kovacic souhaite quitter le Real Madrid. Selon Marca, il ne souhait même plus s'entraîner avec les Merengue et aimerait forcer son transfert.

- Moses Simon s'est engagé avec Levante pour les cinq prochaines saisons. La Gantoise perd donc deux de ses maillons forts de la saison passée.

- Theo Hernandez va s'engager avec la Real Sociedad pour un an sous forme de prêt, c'est du moins ce qu'affirme Marca dans ses colonnes.

© D.R. - Simon Mignolet pourrait rejoindre Naples et Dries Mertens. Plus d'informations ici.



- Matias Silvestre, qui évoluait à la Sampdoria la saison dernière, a décidé de défendre les couleurs d'Empoli la saison prochaine. L'Argentin s'est engagé pour un an, lui qui est en Italie depuis 2008.

- La direction milanaise a démenti tout contact avec Adrien Rabiot. Annoncé en contact avec l'AC Milan ces derniers jours, le directeur sportif Leonardo a annoncé qu'il n'en était rien.

- Le départ de Kalinic vers l'Atletico Madrid ne fait plus aucun doute. En conférence de presse, Leonardo a également confirmé être tout proche d'un accord entre l'AC Milan et l'Atletico qui remplacerait Kevin Gameiro, envoyé à Valence.

© D.R. - Le Paris Saint-Germain se cherche un nouveau latéral gauche. Avec le départ de Berchiche à l'Atheltic Bilbao, il ne reste que Layvin Kurzawa pour occuper ce poste. Selon Téléfoot, les Français ont activé la piste Ricardo Rodriguez qui évolue à l'AC Milan. L'autre option envisagée serait celle de Raphaël Guerreiro, en poste au Borussia Dortmund.

- Saïf Tka a rejoint Lens. Alors qu'il évoluait depuis 2012 au Club Africain, le défenseur central tunisien a décidé de tenter l'aventure en France qu'il découvrira cette saison. La durée du contrat n'a pas été précisée par les Sang-et-Or.

- Nabil Fekir n'exclut pas un départ de Lyon, comme il l'a dit au micro de la télévison de l'OL. Il a tout de même insisté sur le fait qu'il se sentait bien dans ce noyau et dans cette équipe, comparant l'atmosphère à celle qui règne en équipe de France. L'ailier a été envoyé à Liverpool et Chelsea depuis le début du mercato.

© D.R. - Axel Witsel a rejoint Dortmund lundi. Ses dirigeants ont finalement donné leur feu vert et le médian belge a ainsi pu rejoindre ses coéquipiers actuellement en stage à Zurich, avec qui il s'est d'ailleurs déjà entraîné.



- Wolfsburg s'est attaché les services du latéral gauche de Montpellier Jérôme Roussillon, qui s'est engagé avec les Loups jusqu'en 2022.

© D.R. - Dedryck Boyata pourrait bien effectuer un retour en Premier League. Alors que le Celtic, où il évolue depuis 2015, ferait tout pour le prolonger, le Diable Rouge intéresse Fulham qui serait prêt à débourser 10 millions d'euros selon Het Nieuwsblad.



- Rafael Ramos a mis fin à son contrat avec Chicago Fire. Le latéral droit portugais de 23 ans est désormais libre comme l'air et se cherche un nouveau club.

- L'attaquant russe Pavel Pogrebnyak, après un passage au FK Tosno, retourne à 34 ans au Dinamo Moscou, où il avait évolué entre 2015 et 2017.