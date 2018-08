Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.





Le fil infos

Les infos de la journée

© D.R. - Leander Dendoncker va finalement filer en Angleterre. Retrouvez notre article sur ce lien.



- Selon nos informations, Bubacarr Sanneh devrait rejoindre Anderlecht et croiser Alexander Scholz qui, indésirable à Bruges, devrait remplacer le Gambien dans le club danois.

- Moussa Wagué, ancien d'Eupen, vaut désormais 100 millions d'euros. Plus d'infos ici.

- Coffi Quansah a signé à Tournai, en D3 belge. Il s'agit d'un robuste défenseur de 22 ans ayant officié au FC Trelissac et Wasquehal.

© D.R. - Plusieurs gros dossiers agitent la fin du mercato anglais, retrouvez notre article à propos de Pogba et Kepa.



- Un accord a été trouvé entre Caglar Soyuncu et Everton. Selon Sky, le défenseur de Fribourg devrait rejoindre le Merseyside dans la journée.

- Joe Bryan, qui évoluait jusqu'ici à Bristol City, a passé sa visite médicale à Fulham ce matin, selon Sky Sports.

- Selon L'Equipe, Man U s'est renseigné pour Kurt Zouma que les Red Devils souhaiteraient acheter de façon définitive. Harry Maguire, Toby Alderweireld, Yerry Mina et Jerome Boateng sont également sur les tablettes des Mancuniens.

- Mateo Kovacic est très proche d'un prêt à Chelsea pour la saison prochaine. Cet accord survient dans le cadre du transfert de Thibaut Courtois vers le Real, survenu hier dans la soirée.

- En plus de Leander Dendoncker, les Wolves de Wolverhampton devraient également finaliser le transfert d'Oleksandr Zinchenko. Selon Sky Sports, le club anglais serait prêt à verser 18 millions d'euros à Manchester City pour s'attacher les services du latéral gauche.

© D.R. - Thibaut Courtois est Madrilène pour la seconde fois de sa carrière. Voici notre article à propos de son transfert historique !

- Marca annonce Michy Batshuayi dans un nouveau club. Plus d'infos ici !

- Andreu Fontas, qui a été libéré mardi par le Celta Vigo, a choisi de poursuivre sa carrière en MLS. Il s'est engagé avec le Sporting Kansas City jusqu'en 2022.

- Le Celta Vigo a enregistré l'arrivée de Mathias Jensen, un international danois évluant au FC Nordsjaelland. Le milieu de terrain s'est engagé pour cinq saisons.

© D.R. - Selon Sky Italia, Tiémoué Bakayoko se rapproche toujours plus de l'AC Milan. Le frère du joueur aurait discuté avec Leonardo et Maldini pour convaincre le joueur de rejoindre le club lombard. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat estimée entre 30 et 35 millions d'euros.



- L'Inter fait des pieds et des mains pour Luka Modric, qui devrait rencontrer Florentino Perez ce jeudi. Le joueur s'est entraîné normalement avec les Merengue mercredi, mais ne cache pas son souhait de vivre un nouveau défi dans sa carrière.

- Selon le Corriere dello Sport, Julian Draxler pourrait être échangé avec Ricardo Rodriguez par les Parisiens qui souhaitent à tout prix obtenir le latéral suisse.

- La venue de Kevin Malcuit à Naples a été officialisée par le LOSC et le club de Dries Mertens. Il rejoint les hommes d'Ancelotti pour un montant d'environ 11 millions d'euros.

© D.R. - Mario Balotelli poursuivra-t-il sa carrière à l'OM ? Alors que Rudi Garcia a tempéré le mercato des Marseillais, estimant que recruter un attaquant n'était pas la priorité, Balotelli a répondu à un fan sur Instagram, indiquant que son transfert ne dépendait pas de lui. Le dossier est loin d'être bouclé.

- Le Stade Rennais s'est assuré la présence de Georginio Rutter dans les prochaines années. A 16 ans seulement, le joueur s'est vu offrir un contrat professionnel d'une durée de trois ans par le club breton.

- Rudi Garcia a indiqué qu'il souhaitait continuer à entraîner l'Olympique de Marseille et a confié que les discussions étaient engagées pour une prolongation de contrat.

- Nabil Fekir pourrait bien quitter l'OL. Chelsea, désireux de renforcer son secteur offensif, ferait des yeux doux au feu follet français qui n'a pas écarté un départ cet été. Memphis Depay non plus n'a pas exclu un départ de l'Olympique Lyonnais.

© D.R. - Axel Witsel s'est confié à propos de son transfert. Retrouvez son interview dans nos colonnes ou sur ce lien.



- Le Belge Orel Mangala a été transféré à Hambourg. Relégué en division 2, le club allemand s'offre son sixième renfort, prêté par Stuttgart, et espère revenir dans l'élite dès l'année prochaine.

- Danny Rose pourrait être transféré à Schalke 04. Selon Sky Sports, le latéral anglais ne serait plus désirable chez les Spurs depuis qu'il avait critiqué les ambitions du club en 2017.

© D.R. - Bacary Sagna rejoint l'ancien club de Laurent Ciman, l'Impact Montréal. Après un passage à Benevento, le latéral français tente l'aventure en MLS où il évolue pour la première fois de sa carrière.



- L'Impact Montréal a également officialisé la venue de Quincy Amarikwa. L'attaquant américain a signé pour les Canadiens en provenance des San Jose Earthquake.

- Lucas Janson a été prêté par le CA Tigre à Toronto pour la saison prochaine.