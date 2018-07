Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre. Suivez le mercato en direct sur DH.be.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

© DH - Partira ? Partira pas ? Le suspense est total pour Adrien Trebel. Plus d'infos ici.

© DH - West Ham passe à l'attaque ! Jack Wilshere a signé hier. Yarmolenko pourrait l'imiter aujourd'hui et ce n'est pas le seul talent offensif qui est ciblé. Selon Sky, la venue de l'Ukrainien n'hypothèque absolument pas le transfert de Felipe Anderson. Selon le média anglais, les négociations ont très bien avancé hier. Le Portugais Bruno Fernandes a également reçu une offre des Hammers. Elle s'élève à 25 millions de livres. Vous l'aurez compris, West Ham est en pleine ébullition en ce jour de demi finale !

- Kenedy passe sa visite médicale pour signer à Newcastle aujourd'hui. On ne connait pas encore les détails du transfert et quelle est l'option privilégiée (prêt ? Achat ? Prêt avec option d'achat ?).

- Selon le Manchester Evening News, Nabil Fékir intéresse les dirigeants de Manchester United. Selon le journal, JM Aulas a déjà parlé avec Mourinho du joueur mais aucune offre officielle n'a été formulée.

© DH - FC Barcelona a signé Arthur de Gremio pour 35 millions d'euros. Le joueur a paraphé un contrat de 6 ans avec une clause libératoire de 355 millions de livres.

- Karim Benzema sur le départ? Naples rêverait de ses services mais l'affaire ne semble pas simple à conclure. De plus, le joueur a écrit un message un peu nostalgique avec une photo lors de sa journée de présentation à Madrid il y a 9ans. Aucune preuve de velléité de depart mais ces informations peuvent faire frémir les supporters italiens.

© DH - Le dossier Ronaldo repart de plus belle. Après quelques jours "d'accalmies", les médias espagnols et italiens relancent le débat et sont catégoriques : oui, Cristriano Ronaldo va bel et bien transiter par la Juve. Sky Sports News confirme cette idée et le joueur devrait signer cette semaine pour 100ME. Ronaldo est actuellement en vacances mais tout devrait se régler vers la fin de la semaine ou lundi prochain.

- Icardi ne devrait pas quitter l'Inter Milan ! Avec un recrutement ambitieux (Nainggolan, De Vrij, Asamoah, Politano, Martinez...), l'Inter veut tenter d'embêter la Juventus dans la conquête du titre l'an prochain. Selon la Gazzetta Dello Sport, Icardi dispose d'une clause libératoire de 110 millions d'euros qui expire dimanche. Personne ne devrait tenter de l'activer d'ici là. Le joueur aurait même déclaré selon le média transalpin "Cette équipe est une famille". Bonne nouvelle pour l'Inter Milan qui va pouvoir compter sur son capitaine.

© DH - Yery Mina intéresse le Borussia Dortmund selon Mundo Deportivo. Il n'est pas le seul sur les rangs car Everton est aussi intéressé. Le Barça ne serait pas contre le fait de vendre le Colombien pour libérer une place d'extra-communautaire. Seul hic: son prix car le Barça ne souhaite pas brader son joueur. Après l'avoir acheté 12 millions d'euros, le Barça aimerait en tirer 30 six mois plus tard. La cause? Sa coupe du monde réussie avec son équipe nationale où il a scoré 3 fois.

© DH - Wahbi Khazri a déjà passé sa visite médicale à Saint-Etienne selon Le Progrès. Le joueur et l'ASSE se sont mis d'accord sur un contrat de 4 ans. Il devrait signer juste avant son départ en vacances.

- Jese veut tenter de s'imposer au PSG! Pour Marca, il a déclaré: " Je suis très enthousiaste, j'ai vraiment envie de m'entraîner et de montrer au nouveau coach de quoi je suis capable. Le club m'a dit de faire la pré-saison et après on verra. Moi je veux jouer au PSG la saison prochaine " Cependant, il est très peu probable que le staff désire conserver l'attaquant espagnol qui est convoité par le FC Porto.

© DH - Où va signer Fernando Torres ? La réponse sera donnée aujourd'hui comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. L'attaquant est désiré dans des pays "exotiques" du football comme la Chine, le Japon, la MLS ou même l'Australie.

- Sampaoli reste l'entraineur de l'Argentine... pour le moment. C'est la fédération argentine qui l'a annoncé. Son équipe a été sortie 4-3 contre la France en 8e de finale et connait une crise d'identité. Par ailleurs, on ne sait toujours pas si Lionel Messi continue ou arrête l'Albiceleste.