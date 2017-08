Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

© D.R. -Le Lokomotiv Moscou offre 2,2 millions pour Orlando Sa! Plus d'informations ici



-Benito Raman va quitter le Standard dans les prochaines semaines, à la recherche d’une formation susceptible de lui offrir davantage de temps de jeu. Cela ne devrait pas poser trop de problèmes car plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt. Le Fortuna Düsseldorf (D2 allemande), déjà impliqué dans ce dossier en janvier, continue à suivre son évolution et cette solution l’intéresserait. Cette piste est la plus sérieuse, d’autant que le joueur a assisté au match du Fortuna, hier soir.

-Jelle Van Damme s'est exprimé lors d'une interview sur le site de la MLS et a évoqué ce mercato sans cacher l'intérêt de quelques clubs belges: "il y a quelques équipes en Belgique qui ont témoigné de l'intérêt à mon égard. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je pourrai probablement en dire plus d'ici quelques jours". Comme nous vous l'annoncions hier, il est plus que probable que l'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard s'engage avec le RFC Antwerp.

-Ce lundi, les Mouscronnois ont appris que Liverpool avait accepté de leur prêter un attaquant : Taiwo Awoniyi. Âgé de 19 ans, ce Nigérian est arrivé en Angleterre en 2015. Formé à la Nigerian Imperial Academy , Taiwo Awoniyi s’est mis en évidence avec les équipes nationales des jeunes de son pays. Notamment en allant remporter la Coupe du monde des U17. Depuis son arrivée à Liverpool, celui qui est comparé à Rachidi Yekini a déjà été prêté à deux clubs étrangers. En Bundesliga (Francfort - 13 matchs, un but) d’abord. En Eredivisie ensuite (18 matchs, deux buts). Taiwo Awoniyi était également convoité par un autre club de Pro League, Saint-Trond ainsi que par plusieurs formations du championnat turc. Mais ce sont les Hurlus qui ont su se montrer les plus convaincants. Ce solide attaquant est appelé à faire une paire complémentaire avec Jonathan Bolingi dans le système du 4-4-2 cher à Mircea Rednic. Il sera présent aux entraînements dès ce mardi matin. Preuve que Liverpool compte sur ce Nigérian dans le futur, à chaque fois que le club anglais l’avait prêté à une autre formation, c’était sans option d’achat. C’est encore le cas cette saison pour Mouscron.

© D.R. -Nemanja Matic quitte Chelsea et s'engage avec Manchester United! Le milieu international serbe de Chelsea de 28 ans a signé un contrat de trois ans plus une année en option avec Manchester United, ont annoncé hier les deux clubs anglais. Le montant du transfert est de 45 millions d'euros. "Nemanja est un joueur de Manchester United et un joueur de José Mourinho", a déclaré le coach portugais des Red Devils, qui retrouve Matic après l'avoir entraîné à Chelsea en 2013/14 et 2014/15. "Il représente tout ce que nous attendons d'un footballeur: loyauté, régularité, ambition et esprit d'équipe", a expliqué Mourinho sur le site du club mancunien. "Je suis sûr que nos joueurs et nos supporters vont l'aimer", a-t-il conclu. Matic est la troisième recrue estivale de MU, après les arrivées de l'attaquant international belge Romelu Lukaku en provenance d'Everton (environ 85 millions d'euros) et du défenseur international suédois Victor Lindelof en provenance du Benfica (35 M EUR).

-Pour pallier au départ de Nemanja Matic, Chelsea serait fortement intéressé par Danny Drinkwater, le milieu de terrain de Leicester. Le problème est que le joueur n'est pas à vendre du tout par son club où il avait prolongé pour 4 saisons l'été dernier. Ross Barkley (Everton) et Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) restent des cibles des Blues.

-Liverpool prépare une offre pour Virgil van Dijk selon le Daily Mail. Le défenseur néerlandais de 26 ans de Southampton ferait l'objet d'une offre de plus de 30 millions d'euros par les Reds qui veulent à tout prix renforcer leur secteur défensif. Les Saints auraient d'ailleurs déjà trouvé son remplaçant en la personne de Wesley Hoedt, défenseur central néerlandais lui aussi de 23 ans qui évolue à la Lazio Rome. Une offre de 14 millions d'euros serait elle aussi en préparation.

-Kelechi Iheanacho devrait s'engager dans les prochaines heures avec Leicester. Le jeune attaquant de 20 ans de Manchester City serait sur le point de signer un contrat avec les Foxes. Un accord de principe entre les deux clubs serait intervenu hier dans la soirée.

© D.R. -Selon une information dévoilée par le Daily Mail et Le Parisien, l'ancien international français de Manchester City, Samir Nasri, 30 ans, serait pisté par Nice! Le Aiglons auraient même été informé qu’un chèque de 10 millions d'euros serait suffisant pour boucler l’affaire.

-Assane Dioussé portera bien le maillot de Saint-Etienne cette saison. Le jeune milieu sénégalais (19 ans) a été vendu par Empoli à l'ASSE, a annoncé le club italien hier. Les Verts n'ont pas encore confirmé l'opération, mais celle-ci pourrait s'élever à 5 millions d'euros selon la presse transalpine.

-France Football indique dans son édition du jour que l’AS Monaco aurait un œil sur Jordan Amavi, le milieu de terrain d'Aston Villa. Alors qu'il se dirigeait vers un transfert à Séville, le milieu de terrain avait raté sa visite médicale, ce qui avait mis un terme aux négociations entre les deux clubs et le joueur. Même si les Monégasques ont engagé Terence Kongolo pour remplacer Benjamin Mendy, le Hollandais pourrait tout de même voir débarquer un sérieux concurrent en la personne de Amavi qui est âgé de 23 ans.

© D.R. -Milan Badelj intéresse beaucoup de clubs durant ce mercato. Ils sont désormais trois à le suivre de très près! Le milieu défensif croate de 28 ans est sur les tablettes de Valence, du Milan AC et de l’Atlético Madrid, selon Marca. Milan Badelj évolue à la Fiorentina depuis 2014, et son contrat expire en 2018. L’international croate (31 sélections, 1 but) a disputé 33 matches de Serie A la saison dernière.



© D.R. -Les médias espagnols annoncent que Maxime Lestienne, qui appartient toujours au club russe du Rubin Kazan, devrait être prêté à Las Palmas en Liga. Le Rubin Kazan avait déboursé 10 millions d'euros au club qatari de Al-Arabi pour recruter notre joueur belge il y a tout juste un an.

-Arsenal ne compte plus sur son attaquant espagnol, Lucas Perez. Le joueur de 28 ans serait en pourparlers avec le Déportivo La Corogne selon Sky Sports.

-L'ancien attaquant du Borussia Dortmund, Adrian Ramos, qui évolue en Chine à Dandgai Lifan, est prêté 6 mois à Grenade en Liga. L'attaquant colombien de 31 ans avait été acheté en ce début de mercato par le club chinois pour 12 millions d'euros.

© D.R. -Le capitaine du Costa Rica, Bryan Ruiz, devenu indésirable au Sporting Portugal, pourrait rejoindre l'Arabie saoudite. Alors qu'il était un temps annoncé du côté du Standard, selon le site de la Ligue locale (KSA), le milieu offensif de 32 ans (101 sélections), sous contrat avec le club lisboète jusqu'en 2018, pourrait prochainement signer à Al-Ahli Djeddah. Les deux clubs auraient même déjà trouvé un accord. Ruiz pourrait rapporter 2 millions d'euros au Sporting.

-Les anciens Marseillais sont de plus en plus nombreux au Levadiakos, club engagé en D1 grecque et entraîné désormais par José Anigo, ancien entraîneur de Marseille. Après Brandao, 37 ans, c'est autour de Florian Raspentino de s'engager pour deux saisons avec le club grec. L'attaquant de 28 ans évoluait la saison dernière à Bastia.