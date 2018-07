Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre. Suivez le mercato en direct sur DH.be.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

Le fil info:

Les infos du matin :

© DH - Dolly Menga est en test à Eupen. L'ancien joueur du Standard espère décrocher un contrat pour relancer sa carrière.



© DH - City signe Mahrez! Il aura enfin eu son transfert. Le joueur algérien opte pour City qui paye 75 millions d'euros et offre le premier gros transfert en Angleterre.



- Selon Sky Sports, Grzegorz Krychowiak, devrait signer à Liverpool tout comme Shaqiri. Le premier devrait être prêté tandis que l'autre coûterait 15 millions d'euros.

© DH - Le FC Barcelone veut acheter Cristian Pavon. A la recherche d'un milieu offensif, les Catalans pourraient jeter leur dévolu sur l'Argentin. Il coûterait la bagatelle de 42.5 millions d'euros.

- Miguel Layun va poursuivre sa carrière avec Villarreal. Le joueur a signé pour 5 millions d'euros en provenance de Porto.

- Gareth Bale ne va peut-être pas rester au Real selon Chris Coleman. L'ancien coach du Pays de Galles estime qu'il est heureux au Real mais que personne ne sait de quoi son futur est fait. Le joueur, héros de la finale de Champions League, n'était pas un titulaire l'année dernière. Après la perte de Ronaldo, le Real va devoir tenter de convaincre un autre joueur de rester à Madird.

© DH - C'est fait ! Le transfert du siècle est acté. Cristiano Ronaldo rejoindra bien la Juventus. Le transfert s'élève à 105 millions d'euros.



- Higuain pourrait signer à Chelsea. Ronaldo est arrivé et il n'y aura pas de place pour deux. Par conséquent, l'Argentin, en froid avec Allegri, devrait quitter la Juventus. Chelsea serait la destination parfaite selon Fabio Capello qui s'est confié à Sky Sports.

© DH - Monchengladbach et Pléa, c'est fait. Le joueur va signer pour 25 millions d'euros selon France Football.



© DH - Malcom pourrait quitter rapidement la Gironde pour Londres. En effet, Tottenham tente de l'arracher à Bordeaux pour une somme de 40 millions d'euros.



- Rémy Cabella était donné partant au début du mercato de l'OM. Aujourd'hui la donne est moins sûre. En effet, l'ailier international espère recevoir une nouvelle chance sur la Canebière. Le joueur était prêté à Saint Etienne l'année dernière.

© DH - Les Rangers ont signé Umar Sadiq. il provient de la Roma en prêt. Le Nigérian était à la NAC Breda l'an dernier.



- Milos Jojic passe de Cologne à Istanbul Basaksehir. Le Serbe jouait en Allemagne depuis 2014 . Il a paraphé un contrat de 3 ans plus une en option.