Le Standard engage Uche Henry Agbo! Plus d'informations ici



-Le jeune médian paraguayen de 19 ans, Gianlucca Fatecha, a signé un contrat d’un an au RSCA. Anderlecht a négocié une clause de rachat dans le prêt du joueur de l’Olympia. Son cas sera évalué en fin de saison.

-L'attaquant brésilien du FC Bruges, Leandro Pereira, qui avait été engagé lors du dernier mercato hivernal et directement été prêté au Sporting Recife au Brésil ne disputera pour finir toujours pas une minute sous le maillot des Blauw en Zwart! Le buteur de 26 ans est en effet une nouvelle fois prêté au Brésil mais cette fois-ci à Chapecoense.

-Le défenseur néerlando-nigérian William Troost-Ekong ne jouera plus pour La Gantoise. Il a signé un contrat de trois ans avec le club turc de Bursaspor, a annoncé lundi le club de Jupiler Pro League (D1). Arrivé à l'été 2015 en provenance de Groningue (transfert libre), le joueur âgé aujourd'hui de 23 ans, a été prêté pendant un an et demi au FK Haugesund en Norvège. Il est revenu à Gand en décembre 2016.

-L’attaquant ukrainien de 25 ans Pylyp Budkivsky est loué au Shakhtar Donetsk pour un an avec option d’achat à Courtrai.

-Ramin Rezaeian, un défenseur international iranien de 27 ans, a signé jusqu’en 2019 au KV Ostende.

-Dylan Batubinsika arrive à l’Antwerp. Le défenseur central a 21 ans et arrive gratuitement (fin de contrat) du PSG. Antwerp.

-Zotsara Randriambololona, médian de 24 ans, quitte Virton pour l’Antwerp





-Le quotidien français L'Equipe annonce que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont à nouveau rencontré l'entourage de Kylian Mbappé, avec un nouvel intervenant. Le technicien espagnol, Unaï Emery a ainsi présenté le volet sportif du plan du PSG au père du joueur, Wilfried Mbappé. Une première rencontre avait déjà eu lieu le 4 juillet dernier.

-Bordeaux et le Zénith Saint-Pétersbourg ont trouvé un accord pour le transfert de Vukasin Jovanovic. Prêté aux Girondins cette saison, le défenseur central serbe va s'engager pour quatre ans.

-Le milieu offensif international congolais Gaël Kakuta (26 ans) s'est engagé pour quatre saisons avec Amiens (L1), a annoncé lundi le promu picard sur son site internet.

-L'attaquant argentin de l'AS Rome Ezequiel Ponce rejoint Lille en prêt. Le joueur de 20 ans avait été prêté à Grenade en Liga la saison dernière.

-Le défenseur central polonais, Kamil Glik, actif à Monaco, serait dans le viseur de Tottenham selon L'Equipe. Monaco ferme pourtant la porte à tout départ de son joueur de 29 ans. Les Spurs devront donc se montrer très convaincant sur le plan financier pour que les dirigeants de l'ASM cèdent.

-Le média français Foot Mercato annonce que Samuel Eto'o a été proposé il y a quelques jours à Marseille avec les conditions suivantes: contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel de 4 M€. Auteur de 38 réalisations en 61 apparitions en Süper Lig depuis son arrivée à Antalyaspor en 2015, le buteur camerounais n’a pas convaincu les Olympiens d’investir autant sur lui. Eux qui ont aussi refusée la venue de Gabigol, 20 ans, actif à l'Inter Milan.

Sky Sports annonce que Everton serait sur la piste de Christian Benteke! Les Toffees, qui ont réalisé le transfert de l'attaquant espagnol Sandro Ramirez ainsi que celui de Wayne Rooney, auraient désormais Benteke dans le viseur pour ce mercato estival.

-Le Daily Express annonce que Chelsea s'apprête à faire signer Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Dortmund suite à l'échec du transfert concernant Romelu Lukaku, parti à Manchester United.

-Arsenal aurait fait une offre pour Aymen Barkok annonce le Daily Star. Le milieu de terrain de Francfort est âgé de 19 ans et est intrernational U19 pour l'Allemagne.

-Manchester United s'apprête à faire venir Ivan Perisic en provenance de l'Inter Milan annonce The Independant. Le club milanais demanderait 55 millions d'euros pour son milieu de terrain croate.

- Leicester devrait s'attacher les services de l'attaquant de Manchester City, Kelechi Iheanacho (20 ans). Sky Sports affirme qu'un accord de principe existe entre les deux clubs. L'indemnité de transfert devrait avoisiner les 28 millions d'euros.

-Le défenseur de Tottenham, Kevin Wimmer a indiqué à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le club pour trouver une équipe dans laquelle il pourra jouer régulièrement toute une saison.

L'AS Rome veut attirer l'attaquant français Anthony Martial, qui évolue à Manchester United, en prêt pour toute la saison.



- Le club de Vérone, qui retrouve la Série A après un an en 2e division, a officialisé lundi le recrutement de l'international italien Antonio Cassano, dans un communiqué publié sur son site internet.

Selon AS, Monaco et l'Atlético de Madrid négocieraient le transfert du milieu brésilien de 23 ans, Fabinho, à hauteur de 45 millions d'euros. Le club colchonero étant interdit de recrutement pour le moment, le joueur ne rejoindrait sa nouvelle équipe que dans six mois, c'et à dire en janvier 2018.

-Alors que le Guangzhou Evergrande ne souhaite pas se séparer de Paulinho, courtisé par le FC Barcelone, la presse espagnole annonce pourtant une arrivée prochaine de l'ancien de Tottenham au Barça. Une offre de 20 millions d'euros aurait déjà été transmise aux dirigeants chinois.

-La Cadena SER annonce que Kurt Zouma, le défenseur français de Chelsea va quitter le Blues durant ce mercato. Barré par l'arrivée de Rüdiger en provenance de l'AS Rome, le joueur doit se trouver un nouveau port d'attache et Valence serait tr!ès intéressé par le profil du joueur. Zouma serait lui plus tenté par un prêt en Premier League.

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert d'Amine Harit de Nantes à Schalke 04 a été officialisé lundi par les deux clubs. Après sa première saison en pro sous les couleurs du FC Nantes, le milieu de terrain Amine Harit, 20 ans, s'est engagé pour quatre ans à Schalke 04, soit jusqu'en juin 2021.