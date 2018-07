Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre. Suivez le mercato en direct sur DH.be.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

Le fil infos:

Les infos du matin:

© DH - Mboyo portera le maillot de Courtrai pour la seconde fois de sa carrière. L'ancien Diable Rouge provient de Sion où il ne s'est jamais réellement imposé.



- Pol Garcia Tena débarque à Saint-Trond en provenance de la Juventus. Le joueur est un Espagnol de 23 ans formé à l'Espanyol et au Barça. Ce défenseur a signé à la Juve en 2014 avant de connaître toute une série de prêts.

© DH - Dybala vers Liverpool ? Ronaldo est arrivé à Turin et le marché des transferts s'affole. Qui la Juve devra sacrifier pour faire de la place au Portugais? Si Gonzalo Higuain était fortement préssenti pour un dépârt, Dybala intéresserait le club de la Mersey. Les deux joueurs pourraient également être vendus pour laisser le champ libre au quintuple ballon d'or.

- Fulham a bouclé deux arrivées. Sauf grosse surprise, Seri et Le Marchand vont signer pour 4 ans tous les deux. Belle affaire pour le promu londonien qui recrute un poids lourd pour son milieu de terrain et un défenseur expérimenté. Les deux joueurs vont coûter 34 millions d'euros.

- Jordi de Wijs débarque à Hull City. Le bail du joueur touchait à sa fin au PSV. Le club anglais n'a donc pas déboursé le moindre euro. Le défenseur de 23 ans a paraphé un contrat de 3 saisons plus une en option. C'est déjà la quatrième recrue pour les Tigers avec Eric Lichaj, David Milinkovic et Reece Burke.

© DH - Selon Estadio Deportivo, William Carvalho et son agent se trouvent à Séville pour négocier un transfert. Autre piste évoquée ; Giannelli Imbula. Stoke City demanderait 8 à 10 millions pour le Français. Les Andalous veulent remplacer Steven N'Zonzi que l'on annonce avec insistance à Arsenal.

- Mais où signera Yery Mina? Hier certains médias espagnols annoncaient l'arrivée de Clément Lenglet du FC Séville. Cette arrivée pousserait Mina dehors. Selon le Daily Mirror, Mina pourrait s'en aller à Everton qui lui fait la cour. Le deal se concluerait aux alentours des 23 millions d'euros.

© DH - L'AC Milan se penche sur Filip Benkovic. Son agent s'est confié à la Gazzetta Dello Sport et a affirmé que son joueur était suivi par le club lombard. Le problème pour son agent se situe au niveau de son prix de transfert. Estimé à 20-25ME, Milan n'a pas les ressources pour payer le joueur. L'Angleterre avec Stoke City, Liverpool, Aston Villa et Chelsea ne sont pas insensibles. Ce défenseur central de 20 ans devrait devenir international croate bientôt poursuit son agent.

- Felipe Anderson, épilogue de fin? Selon plusieurs médias italiens, la Lazio et West Ham se sont enfin mis d'accord sur le prix du transfert. Il s'élèvera à 40 millions d'euros. Le joueur toucherait 3 millions d'euros annuels pendant 5 années en Angleterre.

- Juan Musso, le gardien argentin de 24 ans, a signé un contrat à l'Udinese. Il jouait au Racing Club dans le championnat national. Simone Scufflet sera en concurrence avec lui pour garder les cages de l'Udine.

© DH - Aucune offre pour Rebic selon Francfort. Le directeur sportif, Fredi Bobich, a déclaré : "Jusqu'à présent nous n'avons reçu aucune offre et nous ne cherchons pas à le vendre". Le joueur est l'une des révélations de ce mondial et est titulaire avec la Croatie, future finaliste de l'épreuve.

- Lucien Favre veut se séparer de deux joueurs selon Bild. André Schürrle (27 ans) et Sebastian Rode (27 ans) n'entrent pas dans les plans de l'entraineur hélvète. Le premier a un salaire conséquent dont personne ne veut s'aligner. Le second sort d'une saison blanche à cause de blessures à répétition.

© DH - Selon le journal Le Parisien, Thomas Tuchel ne retiendra pas Adrien Rabiot. Le milieu de terrain est activement pisté par le FC Barcelone. Visiblement pas fan du joueur, l'allemand ne fera pas tout ce qu'il peut pour convaincre le Parisien de rester.

-Bordeaux sur le point de réaliser une belle vente? Pablo pourrait rapporter 8ME aux Girondins. Selon les informations de UOL Esporte et O Globoesporte, Krasnodar aimerait s'attacher les services du défenseur brésilien. En seconde partie de saison, il s'est imposé en charnière centrale avec Jules Koundé (19 ans).

© DH - Nani retourne au Sporting Portugal! Après avoir confirmé hier que Bruno Fernandes rempilait, l'ancien prodige signe gratuitement. L'an dernier le Lusitanien était prêté à la Lazio de Rome par Valencia CF.



- Bryan Ruiz n'est plus un joueur du Sporting Portugal. Il s'est envolé pour le Brésil et Santos. Après 12 années en Europe, le milieu international costaricien va découvrir son cinquième championnat après la Belgique (Gand), les Pays-Bas (Twente - PSV), l'Angleterre (Fulham), le Portugal (Sporting) et enfin le Brésil.