© D.R. -Rentré de son voyage de noces en Espagne (Ibiza), Guillermo Ochoa est encore en Espagne et est attendu ce jeudi à l’Académie Robert Louis-Dreyfus. Il passera ensuite ses traditionnels tests médicaux avant de participer aux séances collectives.

-Mohamed Yattara, priorité de Troyes durant ce mercato! L'international guinéen est sous contrat jusqu'en 2019 au Standard de Liège, qui l'a prêté de janvier à juin à Auxerre en Ligue 2. Les Rouches souhaitent le vendre (1,5 à 2 M€), alors que le promu en Ligue 1 préférerait se le faire prêter. Amiens est aussi à l'affût.

-Libéré au terme de la dernière saison, le jeune défenseur Samuel Van Roosebeke vient de signer un contrat de deux ans (plus deux autres années en option) à Saint-Trond.

-Uche Agbo a signé en faveur du Standard! Plus d'informations ici

-Ilaimaharitra pas encore officiellement carolo. Il reste quelques détails administratifs à régler (dont la signature du propriétaire chinois de Sochaux, Wing Sang Li) pour que l’arrivée de Marco Ilaimaharitra puisse être officialisée par toutes les parties. En attendant, le joueur s’entraîne déjà avec ses nouvelles couleurs… même s’il n’a pas pris part à la séance de ce mardi après-midi suite à une douleur à la cheville.

-Jérémy Huyghebaert, 28 ans, va poursuivre sa carrière à l'Excel Mouscron. Il a apposé sa signature à un nouveau contrat qui le lie désormais jusqu'en juin 2020, a annoncé mercredi le club hennuyer de Jupiler Pro League de football via Twitter. Originaire de Mouscron, où il a joué en 2007-08 puis de 2012 à 2014, l'ancien arrière gauche international espoirs (U21) était parti jouer deux saisons au White Star, quand le club bruxellois évoluait en D2. Huyghebaert était revenu la saison dernière à l'Excel. Il a porté à 29 reprises le maillot des Hurlus qui avaient assuré leur maintien parmi l'élite lors de la dernière journée de la phase régulière du championnat.

© D.R. -Pierre-Emerick Aubameyang a été proposé à Chelsea par le Borussia Dortmund. Le prix demandé par les Allemands pour le Gabonais est de 73 millions d'euros annonce le tabloid anglais The Sun.



-Le Daily Star annonce que le Real Madrid est prêt à utiliser l'intérêt de Chelsea pour Alvaro Morata pour tenter de forcer un deal à l'amiable pour Eden Hazard, courtisé depuis plusieurs mercatos par les Madrilènes.

-Le manager de West Bromwich, Tony Pullis, serait prêt à frapper un grand coup dans ce mercato en tentant de faire les deux défenseurs anglais de Manchester United, Chris Smalling et Phil Jones annonce le Daily Mirror.

-The Sun annonce que la rééducation de Zlatan Ibrahimovic se passe très bien comme prévu et que le joueur pourrait finalement signer un nouveau contrat avec les Mancuniens.

-Le milieu de terrain anglais de 25 ans, Jack Cork, quitte Swansea et s'est engagé à Burnley. Le montant du transfert se chiffre à 9,1 millions d'euros.

-Bruno Martins Indi va rejoindre Stoke City ce mercredi après avoir passé les tests médicaux. Le joueur qui arrive de Porto coûtera 15 millions d'euros aux Potters. Le défenseur central néerlandais de 25 ans a déjà évolué sous les couleurs de Stoke City car celui-ci avait été prêté dans ce même club la saison dernière.

© D.R. -Adnan Januzaj va signer à la Real Sociedad! Plus d'informations ici



-Barcelone a engagé sous la forme de prêt pour une saison le jeune milieu offensif de Palmeiras, Vitinho. Le joueur évoluera dans un premier temps avec l'équipe B du Barça.



© D.R. -Le jeune médian offensif polonais Dawid Kownacki, qui avait visité les installations de l’Académie Robert Louis-Dreyfus et discuté avec la direction liégeoise, a officiellement signé à la Sampdoria, avec qui il avait déjà trouvé un accord la semaine dernière.

-L'ancien défenseur international bosnien de Gand, Ervin Zukanovic, 30 ans, est prêté pour toute la saison par l'AS Rome à la Genoa.

-Le milieu de terrain argentin de Manchester City, Bruno Zuculini, 24 ans, est à nouveau prêté au Hellas Verona. Le joueur avait déjà été prêté dans ce même club de Serie A lors du dernier mercato hivernal.

-L'international brésilien Douglas Costa est arrivé à l'aéroport de Turin ce mardi soir. Il s'est engagé dans la foulée avec le club turinois. Le montant du prêt est chiffré à 12 millions d'euros. Plus d'informations ici.

- Le jeune gardien de but italien Gianluigi Donnarumma (18 ans) a signé un nouveau contrat de quatre ans avec l'AC Milan, mardi, à hauteur de six millions par an. Plus d'informations ici.

© D.R. -Le Paris SG pourrait enfin lancer son mercato avec un grand nom: Dani Alves devrait être présenté aujourd'hui à la presse, avant que le club, propriété du Qatar, ne s'envole samedi pour son stage aux USA, comme l'annoncent plusieurs médias mardi. Plus d'informations ici.

-Le quotidien français L'Equipe annonce que Lyon n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec le Besiktas Istanbul pour Marcelo malgré ce qu'annonçaient les médias turcs ce mardi soir (accord à 8.5M€). En effet, le club stambouliote souhaite absolument associer le défenseur brésilien à Pepe en charnière. Dans cette affaire, l'OL n'a pas dit son dernier mot et devrait formuler une nouvelle offre mercredi pour Marcelo, qui souhaite rejoindre l'équipe de Jean-Michel Aulas.

-Le défenseur central international français Adil Rami, qui évoluait depuis 2015 au FC Séville, a signé en faveur de Marseille. Agé de 31 ans, Rami a été sélectionné 33 fois en équipe de France. Avec le FC Séville, il a notamment remporté l'Europa League en 2016. Après l'attaquant de Monaco Valère Germain et le milieu international brésilien de Wolfsburg Luiz Gustavo, Adil Rami est la 3e recrue du mercato estival de l'OM. A Marseille, Rami va retrouver Rudi Garcia, l'entraîneur avec lequel il avait réalisé le doublé coupe-championnat en 2011 sous les couleurs de Lille. Il avait ensuite joué à Valence (2011-2014) et Milan (2014-2015) avant de rejoindre l'Andalousie.

-Vincent Koziello, 21 ans, milieu de terrain à l'OGC Nice où il sous contrat jusqu'en 2019, intéresse Saint-Étienne. Oscar Garcia, le nouvel entraîneur des Verts, souhaite sa venue lors de ce mercato estivaal.