Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.





Le fil infos

- 16h44: Pour remplacer Claude Puel, Leicester penserait à Thierry Henry... et Roberto Martinez! C'est ce qu'avance le Mirror ce dimanche. Le club anglais aurait fait du T1 et du T3 des Diables des favoris dans la succession au coach français. Ce dernier aurait encore deux rencontres pour sauver sa place sur le banc des Foxes.

- 16h33: Islam Slimani est prêté par Leicester à Fernecbahçe. L'international algérien de 30 ans jouera sous les couleurs du club turc toute la saison.

- 15h18: Le footballeur japonais Keisuke Honda est le nouvel entraineur du Cambodge. Le joueur de 32 ans, passé aux Pays-Bas par le VVV Venlo avant le CSKA Moscou et l'AC Milan, a signé pour deux ans en tant que sélectionneur national du pays d'Asie du Sud-est, classé 166e au ranking Fifa. En parallèle de sa nouvelle fonction, le trentenaire continuera de jouer lui-même. Il a en effet récemment signé dans un club australien, le Melbourne Victory, qui lui a donné la permission d'associer les deux fonctions.

L'ancien international japonais ne recevra pas de salaire de la fédération cambodgienne, mais bien un dédommagement pour les voyages.

- 15h08: Après avoir attiré Michy Batshuayi, Valence pense toujours à recruter un nouvel attaquant. Selon le Sunday Express, le club espagnol serait très intéressé par le profil de... Divock Origi! Liverpool demanderait cependant la somme de 26 millions de livres pour son attaquant, plus que ce que Valence serait près à offrir.



- 13h40: Michy Batshuayi a été présenté à Valence. Prêté par Chelsea u au club espagnol cette saison, l'attaquant des Diables s'est affiché avec un maillot floqué de son nom. D'après le média espagnol Super Deporte, l'option d’achat pour Batsman s’élève à 50 millions d’euro si Valence veut l'acquérir à l'issue de la saison.

- 10h27: "Hazard est avec nous. Je pense définitivement". En conférence de presse vendredi dernier, l'entraîneur de Chelsea Maurizio Sarri apparaissait sûr de lui au moment d'évoquer le futur proche de son maître à jouer. Mais d'après plusieurs médias anglais, le Real Madrid serait prêt à proposer un montant record pour s'attacher les services du Diable rouge, le propulsant, du même coup, joueur le plus cher de l'histoire du football mondial. D'après le Sunday Express, la direction merengue devrait se réunir très prochainement afin d'envisager de faire une offre monstrueuse de 224 millions d'euros pour Eden Hazard! Soit deux millions de plus que le prix de Neymar pour signer au PSG l'an dernier.

- 10h05: Islam Slimani prend la route de la Turquie. L'Equipe révèle que l'international algérien va retrouver André Ayew et Mathieu Valbuena au Fenerbahce sous forme de prêt. Appartenant à Leicester, Slimani avait déjà été prêté l'an dernier à Newcastle.

- 9h59: Lille devrait voir Junior Alonso filer vers le Celta Vigo. Pour preuve, le Paraguayen a suivi le match du Losc opposé à Rennes des tribunes...

- 8h45: Ricardo Sa Pinto en route vers le Legia Varsovie. Il devrait parapher son contrat ce lundi pour une durée de 3 ans. (Tous les détails ici)





Ce qu'il faut retenir des infos mercato de samedi

Jason Denayer pisté par Torino. On se dirigerait vers un nouveau prêt pour Jason Denayer. Le défenseur appartient toujours à Manchester City, mais pourrait rejoindre la Serie A. Sky Italia annonce que Torino aurait pris contact avec les Citizens pour recruter le Belge via un prêt avec option d’achat. Sur les quatre dernières saisons, Denayer a été prêté au Celtic, à Galatasaray (deux ans) et à Sunderland. Il Toro a terminé le dernier championnat à la 9e place.

André Silva a passé sa visite médicale au FC Séville. Le Portugais est prêté avec option d’achat par l’AC Milan.

D'autre part, Kurt Zouma vient renforcer Everton. Le Français débarque de Chelsea en prêt. Officialisé après la fin du mercato anglais, le transfert devrait se faire malgré tout, car les documents ont été rentrés dans les temps.