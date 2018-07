Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre. Suivez le mercato en direct sur DH.be.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

Le fil info:

Les infos du matin

© DH - Selon nos informations, Leander Dedoncker est convoité en France. Lyon et l'OM le suivent de près. De l'intérêt provient également de l'Espagne avec l'Atlético, Séville et Villarreal.



- Dimitri Lavalée vers Maastricht. Le joueur était excédentaire au Standard de Liège.

© DH - Alderweireld intéresse Manchester United! Le défenseur central était en difficulté lors de la saison dernière à Tottenham. Des divergences de points de vue sur son contrat ainsi que l'éclosion de Davinson Sanchez lui ont fait perdre du temps de jeu. Manchester United pourrait tenter de récupérer le joueur, bien en jambes pendant le mondial, selon le Manchester Evening News.

- Watford a refusé une offre d'Everton pour son milieu de terrain Doucouré. Selon RMC sport, elle s'élèverait à environ 30 millions d'euros. Selon les dirigeants, Doucouré serait intransférable...

- Qui va garder les cages de Liverpool l'année prochaine? Loris Karius a réalisé une nouvelle bourde en match amical et devra être costaud mentalement pour surmonter l'épreuve de la dernière Ligue des Champions. Alisson était annoncé avec insistance hier mais semble très cher pour les Reds. Selon le Liverpool Echo, Klopp aimerait donner sa chance à Danny Ward. Le gardien numéro 3 de 25 ans aurait impressionné le manager allemand. En revanche, Mignolet ne semble toujours pas dans les papiers de Klopp et va, sauf grosse surprise, quitter le club.

© DH - Jorge Mendes agite le mercato! Après avoir été un acteur privilégié du transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus, le célèbre agent de joueur tente de placer Milinkovic-Savic au Real Madrid. De plus, il essaye de convaincre Florentino Pérez de mettre 100 millions d'euros sur la table pour le joueur de la Lazio.



- L'été s'annonce très chaud au Real! Selon Marca, James Rodriguez aimerait retourner au Real Madrid pour tenter de s'y imposer. Auteur d'une (très) bonne saison au Bayern, le président du Real souhaiterait son retour également. Seul hic, aucune clause de ce type ne figure dans son contrat. De plus, le Bayern avait pour objectif de lever l'option d'achat de 42 millions d'euros.

- Carvalho au bétis, ça serait fait selon AS. Le joueur de 26 ans, formé au Sporting Portugal, ne signe toujours pas dans un club du top européen. Il était pourtant la pierre angulaire du milieu portugais durant la victoire lors de l'euro 2016.

© DH - La Juventus souhaite toujours recruté pendant ce mercato. La défense constitue son second cheval de bataille après l'arrivée de Ronaldo. Diego Godin serait la cible privilégiée par les Transalpins. Selon France Football, l'Uruguayen de 32 an est sous contrat avec l'Atletico Madrid jusqu'en 2018.

- Adel Taarabt veut absolument quitter Benfica pour le Genoa selon la Gazzetta Dello Sport. Prêté l'année dernière à Gênes, il a joué 22 matchs pour 2 goals et 2 passes décisives. Benfica ne devrait pas demander beaucoup d'argent pour un joueur dont ses performances n'ont jamais été à la mesure de son talent.



© DH - De quoi sera fait l'avenir de Jérôme Boateng? Le joueur avais émis son souhait de quitter la Bavière en début de mercato. Requête acceptée par les dirigeants allemands ce qui signifiait que le transfert était en bonne voie. Finalement, l'intérêt pour le joueur et les conditions (plus de 50 millions d'euros pour un défenseur de 29 ans) se sont refroidies. Un seul club pourrait tenir la corde. Selon Paris United, le PSG se serait positionné dans ce dossier et a entamé les premiers échanges avec le Bayern.

© DH - Partira, partira pas ? Nabil Fékir était donné partant avant le début du mercato. Aujourd'hui, le Lyonnais ne dispose absolument pas des mêmes certitudes. A deux doigts de signer à Liverpool, son transfert à mystérieusement capoté. Les deux clubs d'avaient finalement pas réussi à s'entendre économiquement. Selon le Mirror, les Reds n'ont toujours pas oublié l'élégant gaucher. JM Aulas a déclaré depuis qu'aucun joueur majeur ne partirait de Lyon. Affaire à suivre!

- Rennes souhaite s'attacher les services de William Vainqueur. L'ASSE était aussi sur le coup en ce début de mercato. Les deux clubs s'affrontent déjà dans le dossier Khazri. Le milieu d'Antalyaspor (sous contrat jusqu'en 2020) aimerait retourner en France. L'ancien joueur du Standard a évolué à l'AS Roma et à Marseille avant de se perdre un peu en Turquie.