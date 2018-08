Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

Le fil infos





Les infos du matin

© D.R. - Mouscron : Alessandro Cordaro (32 ans) est proche de se relancer au Cannonier. Libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière, Le Louvièrois a disputé pas moins de 350 matches en Jupiler Pro League. Il évoluait à Zulte Waregem les deux dernières saisons.



- Toujours du côté de l'Excelsior, on annonçait hier un possible retour en prêt d'Omar Govea. Le joueur mexicain ne serait pas contre un retour à Mouscron, mais un autre club s'est manifesté et entre dans la danse : l'Antwerp. Lazlo Boloni se serait renseigné sur Govea après la victoire des siens face aux Hurlus.

- La Gantoise prête un de ses jeunes joueur au FC Rotterdam. Siebe Horemans va découvrir la Eredivisie pour une saison. Le prêt ne contient pas d'option d'achat.

© D.R. - Simon Mignolet négocie son bon de sortie avec Naples! Le temps presse pour le portier belge, désormais troisième dans la hiérarchie des derniers remparts de Liverpool. Plus d'infos ici.

- Un autre gardien, et non des moindres, fait parler de lui ce matin. Manchester United reste confiant de pouvoir prolonger son portier espagnol David de Gea. Selon le Daily Star, le rempart des Red Devils pourrait signer un nouveau contrat de 5 ans, faisant de lui le gardien le mieux payé de Premier League.

- D'après le Daily Mirror, le défenseur argentin Marcus Rojo est en pourparlers avec le club turc du Fenerbahçe. A voir si José Mourinho laissera partir un de ses défenseurs, lui qui n'a réussi à en attirer aucun cet été.

-Toujours selon le Daily Mirror, Danny Rose n'est plus désiré à Tottenham. L'arrière latéral pourrait quitter les Spurs cet été, même si théoriquement ils ne peuvent signer un remplacement à l'international anglais.

- C'est une des rumeurs de cette matinée, le PSG serait prêt à mettre 110 millions d'euros pour s'attacher les services de Christian Eriksen, rapporte le Daily Express. Difficile toutefois de croire que Tottenham laissera partir sa pépite danoise sans avoir la possibilité de pouvoir signer un grand joueur.

© D.R. - Atletico Madrid : Diego Godin prolonge officiellement jusqu'en juin 2021 avec les Colchoneros. Une bonne nouvelle pour les Madrilènes qui affronteront leur rival de toujours, le Real Madrid, en Supercoupe d'Europe demain soir.

- Alvaro Oyarzabal rejette une offre de transfert soumise par l'Athletic Club de Bilbao. Il devrait prolonger avec son club actuel, la Real Sociedad, indique le quotidien Marca.

© D.R. - Roma : Nzonzi flirte avec les Giallorossi. La Gazetta dello Sport annonce même dans sa Une un accord de 4 saisons pour le milieu français. La somme évoquée tournerait autour des 30-35 millions d'euros.

- Hier aperçu en visite médical, l'arrivée de Keita Baldé a été officialisée à l'Inter Milan. Le monégasque retrouve donc le Calcio qu'il avait quitté il y a un an seulement. L'AS Monaco confie son attaquant sénégalais pour une saison, avec option d'achat.

- La Juventus aurait rejeté une offre de 68 millions d'euros du Real Madrid pour Miralem Pjanic. Le quotidien italien Tuttosport explique que le médian bosnien serait le premier choix pour remplacer le départ en prêt de Mateo Kovacic. En retour, la Juve veut renouveler le contrat de Pjanic, qui court jusqu'en 2021.

© D.R. - PSG : hier soir, Presnel Kimpembe a prolongé son contrat jusqu'en 2023, le jour même de son anniversaire. Une preuve que le club de la capital croit en son jeune champion du monde, pourtant derrière Thiago Silva et Marquinhos dans la hiérarchie des défenseurs parisien.

© D.R. - Schalke s'intéresse de très près au milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek. L'international n'a pourtant pas des envies d'ailleurs et serait prêt à se battre pour avoir sa place à Chelsea, affirme The Guardian.

© D.R. - Dedryck Boyata est toujours en clash avec la direction du Celtic Glasgow. "Je n'ai pas refusé de jouer", affirme le Diable Rouge. Découvrez l'article ici.

- Une légende reprend du service. L'attaquant camerounais Samuel Eto'o, ancienne star du Barça, s'est engagé avec le Qatar Sports Club après trois années en Turquie, a annoncé lundi la formation basée à Doha. L'ancien joueur international âgé de 37 ans, qui sera présenté mardi matin à la presse, est le dernier grand nom à rejoindre le petit émirat qui se prépare à organiser le Mondial en 2022.