Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

© D.R. - Frank Acheampong pourrait rapporter gros à Anderlecht! Plus d'informations ici



- Raoul Kenne (ex-Eupen) en test à l'Excel ! Plus d'informations ici .



- L'Antwerp a enregistré les arrivées de quatre nouveaux joueurs : les défenseurs Moustapha Bayal Sall et Dylan Batubinsika , le milieu de terrain offensif Reda Jaadi et l’ailier Zotsara Randriambololona .

© D.R. - Marca annonce que le Real Madrid serait sur la piste de Thomas Meunier , notre Diable rouge! Alors qu'un départ de Danilo semble se préciser, Zinedine Zidane aurait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Meunier, l'ancien joueur de Virton et du FC Bruges! Auteur d'une première très bonne saison avec le PSG en Ligue 1, Meunier a vu l'arrivée d'un concurrent de taille en la personne de Dani Alves à son poste. Le quotidien espagnol annonce tout de même que tant que Danilo est encore dans l'effectif des Madrilènes, les dirigeants ne feront aucune offre au PSG pour notre joueur belge.

- Zakaria Bakkali va être prêté au Deportivo La Corogne! Le Mundo Deportivo annonce que le joueur belge, peu utilisé à Valence cette saison, va être prêté pour l'ensemble de l'exercice 2017-2018 afin de gagner plus de temps de jeu.

- Le Barça engage Nelson Semedo (Benfica Lisbonne). Le contrat du jeune défenseur de 23 ans devrait courir pour cinq ans, pour un montant de 30 millions d'euros, plus cinq autres de bonus, selon plusieurs journaux espagnols.

- Joan Jordan , milieu de terrain de 23 ans, quitte l’Espanyol de Barcelone pour rejoindre Eibar. Le joueur espagnol a signé un contrat jusqu’en 2020.

- Adama Niane est tout proche de quitter Troyes! Le club aubois est en passe de trouver un accord avec Levante autour d'une indemnité de transfert de quatre millions d'euros pour son attaquant malien de 24 ans sous contrat jusqu'en juin 2018, auteur de vingt-trois buts en Ligue 2 la saison dernière.

© D.R. - L'Olympique de Marseille a officialisé le recrutement pour quatre ans de l'international français Adil Rami (Séville FC) en défense centrale, jeudi, deux jours après le retour du gardien Steve Mandanda. Le joueur avait déjà annoncé lui-même mardi qu'un accord avait été trouvé entre son club espagnol et l'OM. Rami (31 ans, 33 sélections) est la quatrième recrue estivale de l'OM après l'attaquant Valère Germain, le milieu défensif brésilien Luiz Gustavo et donc Mandanda.

- Daniel Congré , qui est annoncé sur le départ de Montpellier, qui va recruter le Rennais Pedro Mendes à son poste, pourrait rester en Ligue 1. Sous contrat jusqu'en juin 2019, le défenseur central de 32 ans est dans le viseur de l'En Avant Guingamp.

© D.R. - West Ham espère faire signer Joe Hart dans les 36 prochaines heures! Sky Sports annonce que le gardien international anglais rejoindrait les Hammers en prêt et une option d'achat serait insérée par Manchester City dans la transaction.

- Comme annoncé hier, Bakayoko va s'engager officiellement avec Chelsea ce week-end! La somme de 50 millions d'euros est avancée par les médias pour le transfert du Français qui arrive de Monaco.

- Comme annoncé hier, Kyle Walker devrait s'engager dans les prochaines heures avec Manchester City! Le défenseur latéral va quitter Tottenham pour rejoindre les Citizens pour plus de 55 millions d'euros.

- Neal Maupay quitte Saint-Etienne! L'attaquant français âgé de 20 ans s'est engagé en Championship, à Brentford. Le coût du transfert est de deux millions d'euros.

- Nathan Chalobah , qui était déjà prêté par Chelsea à Watford, en 2012-2013 s’est engagé définitivement avec les Hornets pour une durée de 5 ans.

- James Vaughan , attaquant anglais de 29 ans, qui a déjà pas mal bourlingué dans son pays, s’est engagé avec Sunderland qui militera cette saison en Championship. L'attaquant quitte donc le troisième échelon anglais et retrouve le deuxième à l'âge de 29 ans. Les Black Cats ont également confirmé l'arrivée de Aiden McGeady , l'international irlandais qui arrive d'Everton.

© D.R. - C'est un des transferts de l'été qui devrait être officialisé aujourd'hui ou demain: l'AC Milan va bien acheter Leonardo Bonucci à la Juventus Turin! L'ensemble des médias italiens s'accorde à dire ce matin qu'il ne reste que quelques détails à finaliser pour que la transaction soit signée.

- Naples a officialisé ce jeudi la signature de Mario Rui en prêt! Le défenseur portugais de 26 ans, qui évoluait la saison dernière à la Roma. arrivait depuis Empoli et avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il est prêté à Naples jusqu'en juin 2018. Le montant du prêt est de 3,75 millions d'euros.



© D.R. - Le Bayer Leverkusen va réunir les frères Bender : Sven retrouve son frère Lars.