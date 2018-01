Le fil infos

À 5 mois de la Coupe du monde, les choix portés par les joueurs seront cruciaux, pour se faire remarquer ou se relancer. En Belgique, certains vont déjà devoir revoir leur copie après des débuts mitigés. A l'étranger, on suivra de près la situation d'Alexis Sanchez ou encore Ryad Mahrez. Du côté des Diables rouges, Kevin Mirallas, Michy Batshuayi, voire Thomas Meunier pourraient avoir des envies d'ailleurs. Pour ne rien manquer, notre journal du mercato regroupe les informations de tous nos journalistes ainsi que les rumeurs venues des médias du monde entier.

- 18h30 : Samuel Armenteros qui avait cassé la baraque pour le compte d'Heracles Almelo la saison passée, marquant 19 goals en 29 matches, est déjà de retour en Eredivisie. L'attaquant suédois d'origine cubaine qui avait porté cinq fois le maillot d'Anderlecht entre 2013 et 2015, est en effet prêté jusqu'à la fin de saison à Utrecht par Benevento, la lanterne rouge de la Serie A italienne. Les médias néerlandais, dont la chaîne publique de télévision NOS, l'ont annoncé ce lundi.

Agé de 27 ans, Armenteros a souhaité revenir aux Pays-Bas pour des "raisons personnelles". Il n'a scoré qu'une fois en neuf matches pour Benevento.

Utrecht est son quatrième club en Eredivisie, après Feyenoord, Willem II Tilburg et Heracles.

Outre Anderlecht, il a également joué à Qarabag, en Azerbaïdjan.

Sixième du classement, Utrecht ne dispose plus cette saison de son buteur français Sébastien Haller, parti à l'Eintracht Francfort.

Armenteros devrait succéder au Marocain Zakaria Labyad, dont le départ à Ajax semble imminent.

- 17h30 : Pierre-Emerick Aubameyang et le Borussia Dortmund, c'est pratiquement terminé. Si l'on en croit divers médias allemands, la cause serait entendue entre le joueur, au comportement de plus en plus dérangeant, et le club qui ne gagnerait rien à le retenir. Plus d'informations ici.



Les infos du matin

© D.R. - Bruges élève son offre à 1,2 M € pour Scholz. Plus d'infos en cliquant ici .



- Stanciu au Sparta Prague: une question de jours. Plus d'infos en cliquant ici.



- David Pollet: "Mon histoire avec Charleroi n’est pas finie". Découvrez l'interview complète en cliquant ici.



- Julien Célestine (Charleroi), Le défenseur central de 20 ans ne s’est pas entraîné ce dimanche. Le club espère le prêter en division inférieure pour qu’il puisse enchaîner les rencontres et s’aguerrir.



- Selon le directeur de l’ADO La Haye, Jeffrey van As, Anderlecht est intéressé par l’arrière droit Tyronne Ebuehi (22 ans). Ebuehi, qui a la nationalité néerlandaise et nigériane, est en fin de contrat en juin et serait donc gratuit. "Anderlecht le suit, tout comme Benfica, l’Olympiacos et Norwich", dit van As. "Nous essayons de le convaincre de rester." Ebuehi a joué deux matchs en équipe nationale du Nigéria mais stagne un peu, cette saison. Il a refusé la proposition de renouvellement de contrat à La Haye. Selon l’ADO, Anderlecht n’a pas encore fait d’offre pour un transfert direct. Vu la blessure de Najar, Anderlecht n’a pas beaucoup de solutions sur le flanc droit.



- Joyce Lomalisa (Mousron) retourne au Congo. Plus d'infos en cliquant ici.

© D.R. - Alexis Sanchez est plus que jamais sur le départ : Selon les médias britanniques, le départ du Chilien d'Arsenal n'est plus qu'une question d'heures. Reste à voir vers quel grand club anglais il se dirigera. On rappelle qu'il est sur les tablettes de Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea.

- Andy Carroll à Chelsea ? Selon le Guardian, les Blues s'intéressent de près à Andy Carroll, l'attaquant de West Ham, au cas où le dossier Alexis Sanchez n'aboutirait pas. Roman Abramovitch, le président des Londoniens, voudrait apporter un peu de concurrence à Morata et Batshuayi. Carroll pourrait être prêté jusqu'à la fin de saison. Une potentielle mauvaise nouvelle pour le Diable rouge donc.

- "Riyad Mahrez ne partira pas" : L'entraîneur de Leicester, Claude Puel, est monté au créneau ce week-end pour infirmer les rumeurs persistantes qui font de Mahrez un départ potentiel cet hiver: "Ce ne sont que des rumeurs. Nous sommes en plein mercato hivernal et c'est donc logique que les meilleurs joueurs soient courtisés. Cela ne me fait pas peur [...] J'ai confiance en lui. C'est une bonne nouvelle pour le club qu'il ne parte pas."

© D.R. - Toujours pas d'accord trouvé entre le Bayern et Leon Goretzka : Alors qu'on annonce depuis plusieurs jours que le talentueux médian de Schalke va s'engager avec le champion d'Allemagne, le directeur exécutif de l'équipe, Karl-Heinz Rummenigge, a affirmé que "l'accord est seulement trouvé au moment où un contrat est signé et que le joueur a passé sa visite médicale. Nous n'en sommes pas encore là. C'est au joueur de décider. J'ai entendu que la décision sera prise dans les prochains jours, donc avant la fin du mois de janvier. Bien sûr que nous serions très contents si Goretzka choisissait le Bayern."

© D.R. - Lucas Moura devrait quitter le PSG : Selon Sky Sports News, le départ du Brésilien est inéluctable. Face à la forte concurrence au sein du club de la capitale, Moura aurait demandé à ses dirigeants de lui trouver une nouvelle équipe. Le joueur a récemment affirmé que "c'était la fin d'une histoire, malheureusement." La préférence de Lucas Moura irait vers la Premier League et Manchester United en particulier.

- Le jeune Martin Terrier fait chavirer les top clubs français : L'international espoir, prêté par Lille à Strasbourg, serait sur les tablettes des deux Olympiques, Marseille et Lyon. Selon l'Equipe ce seraient les Gones qui tiendraient la corde.

- Le PSG prêt à faire exploser sa tirelire cet été: Alors qu'ils disposent d'un noyau pléthorique, les Parisiens ne seraient pas rassasiés. Ils auraient jeté leur dévolu sur l'international français, N'Golo Kanté, selon the Sun. L'info est néanmoins à prendre avec des pincettes, le quotidien britannique n'étant pas forcément réputé pour sa fiabilité.



© D.R. - L'AC Milan refuse toute négociation pour Suso : Selon AS, Liverpool aurait jété son dévolu sur son ancien joueur, Suso. Les Reds voudraient compenser la perte de Coutinho par l'arrivée de l'Espagnol. Du côté des Rossoneri, on met les barbelés et on s'oppose fermement à un départ puisque le club a réagi sur son site officiel : Même pour 80 millions d'euros, Suso ne partira pas".

© D.R. - Cristiano Ronaldo voudrait retourner à Manchester United: Une info plutôt inattendue qui nous provient d'Espagne. Selon l'AS, le Portugais aurait émis le désir de quitter le Real cet été pour rallier son ancien club. La raison est simple: Ronaldo ne fait plus partie des joueurs les mieux payés au monde et le président des Merengue, Florentino Perez, n'aurait pas encore respecté son engagement de le prolonger.