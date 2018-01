À 5 mois de la Coupe du monde, les choix portés par les joueurs seront cruciaux, pour se faire remarquer ou se relancer. En Belgique, certains vont déjà devoir revoir leur copie après des débuts mitigés. A l'étranger, on suivra de près la situation d'Alexis Sanchez ou encore Ryad Mahrez. Du côté des Diables rouges, Kevin Mirallas, Michy Batshuayi, voire Thomas Meunier pourraient avoir des envies d'ailleurs. Pour ne rien manquer, notre journal du mercato regroupe les informations de tous nos journalistes ainsi que les rumeurs venues des médias du monde entier.





Le fil infos

Les infos du matin

© D.R - Anderlecht a fait une offre de 250.000 euros au AEK Athènes pour Ognjen Vranjes. Les Grecs en réclameraient le double. Plus d'infos en cliquant ici.

- Nicolae Stanciu ne manque pas de prétendants. Il semble tout proche du Sparta Prague et aurait déjà un accord personnel avec le club. Plus d'infos en cliquant ici.

- Le Club de Bruges est à la recherche d'un nouveau gardien étant donné que Horvath et Hubert vont partir. Plus d'infos en cliquant ici.

- Yacouba Sylla, le média qui était sur les tablettes du Standard, va finalement s'engager avec Malines. Coup dur donc pour les Rouches qui vont devoir trouver une autre piste.

- Un défenseur de l'OM à l'Antwerp? Selon le journal français, La Provence, les Anversois seraient intéressés par Matheus Doria, invité à quitter les Olympiens cet hiver.

- Le Bx Brussels, le club appartenant à Vincent Kompany, licencie son entraîneur. Amaury Toussaint a fait les frais des résultats décevants du club en P1, le club ne parvenant pas à rééditer les exploits de la saison écoulée.

© D.R - Ryan Giggs devient le nouveau sélectionneur du Pays de Galles, succédant à Chris Coleman. Plus d'infos en cliquant ici.

- Nouveau rebondissement dans la saga Alexis Sanchez. Plus d'informations en cliquant ici.

- Charly Musonda est pisté par plusieurs clubs. Une équipe a montré un intérêt particulier, Notthingham Forest qui évolue en Championship. L'occasion de retrouver du temps de jeu pour le Diablotin?

- Aubameyang à Arsenal, Giroud au BVB? La tendance se confirme. Sur une voie de garage à Dortmund, le Gabonais serait de plus en plus proche des Gunners. Giroud lui, pourrait faire le sens inverse et venir garnir les rangs des Allemands.

- Tottenham et Alderweireld, la collaboration devrait continuer. Alors que le contrat du Diable expire en 2020, il serait sur le point de le prolonger. Avec en prime, une revalorisation salariale bien méritée.

- Pas d'accord entre Emre Can et la Juventus. En fin de contrat cet été, l'international allemand semblait se diriger vers la Vieille Dame. C'est pourtant loin d'être fait, certains journaux britanniques avancant même qu'il pourrait prolonger chez les Reds.

- West Ham ne veut pas prêter Andy Carroll. Chelsea avait montré un intérêt très concret et voulait acquérir le buteur anglais pour quelques mois. Les Hammers eux, estiment qu'ils n'ont aucune raison de le prêter. Les Blues vont donc devoir se rabattre sur quelqu'un d'autre.

© D.R - Javier Pastore à l'Inter? L'agent du médian argentin a en effet dîné avec le directeur sportif des Nerazzurri. Le dossier semble néanmoins compliqué puisque le club italien préconiserait un prêt tandis que les Parisiens voudraient absolument le vendre.

- Paul-Georges Ntep à Saint-Etienne c'est presque fait. L'ancien Rennais devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant d'être prêté sans option d'achat chez les Verts.

- Bouna Sarr ne quittera pas l'OM cet hiver. Rudi Garcia, le coach des Olympiens, s'est en effet fermement opposé au départ du défenseur franco-guinéen.

- Nice envisage la piste Gaël Kakuta. Prêté avec succès à Amiens, l'ancien espoir du football français plait aux Aiglons. Seul problème, l'indemnité de transfert qui culmine à 7 millions d'euros et qui freine quelque peu les ardeurs des Sudistes.

- Emiliano Sala a refusé les avances de Brighton. L'avant centre de Nantes, auteur de 7 buts cette saison, avait été contacté par le club anglais qui était prêt à débourser dix millions d'euros. Il devrait donc prolonger chez les Canaris.

© D.R - Mauro Icardi est la nouvelle cible du Real. Les Merengue lorgneraient sur le buteur argentin et voudraient le transférer cet été. Le président Florentino Perez serait prêt à casser sa tirelire et payer la clause libératoire du joueur qui culmine à 110 millions d'euros.

© D.R - Radja Nainggolan en route pour la Chine pour 94 millions d'euros. Plus d'infos en cliquant ici.

© D.R - Damien Le Tallec en Turquie? Le défenseur central et frère d'Anthony Le Tallec, devrait parapher un contrat avec le club stambouliote de Başakşehir. Une équipe qui est décidément très active puisqu'elle a transféré Arda Turan en début de mercato.