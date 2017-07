Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

21h02: Chelsea veut absolument Pierre-Emerick Aubameyang. Les Blues, après avoir manqué de rapatrier Romelu Lukaku, tiennent à tout prix à attirer le buteur du Borussia Dortmund d'après Sky Sports. Le prix du Gabonais est estimé à 80 millions d'euros.

19h20: Le milieu de terrain argentin Lucas Biglia, 31 ans, va rejoindre le Milan AC pour trois ans, a annoncé dimanche le club milanais, qui a déjà dépensé plus de 150 millions d'euros pour acquérir de nouveaux joueurs dans l'espoir de revenir au plus haut niveau. L'ancien capitaine de la Lazio a signé pour trois ans, a précisé le Milan dans un communiqué, sans donner le montant du transfert. Selon la Gazzetta dello Sport, le club rossonero aurait dépensé 17 millions d'euros, plus de 3 millions de bonus, pour s'adjuger l'international argentin.

16h40: Mundo Deportivo affirme que le FC Barcelone sait comment arracher le milieu défensif de Guanghzou, Paulinho. L'agent du Brésilien est actuellement en Chine pour faire en sorte que son protégé rejoigne la Catalogne cet été. Le club chinois aimerait en tirer 40 millions d'euros mais le Barça espère bien faire diminuer le prix. En ce qui concerne Verratti, les Blaugrana seraient visiblement découragés.

16h14: Florent Stevance jouera pour l'AFC Tubize la saison prochaine. Le Français de 28 ans a été prêté pour une saison aux Sang et Or par le Sporting de Charleroi, a annoncé le club brabançon sur son site internet dimanche. Passé par les Francs Borains, le RFC Seraing et le KSV Roulers, Stevance connait bien la Proximus League. Il y a joué 63 matches et inscrit 29 buts. L'attaquant français avait déjà été prêté par Charleroi à Roulers lors des six derniers mois de la saison 2016-2017.

15h23: L'attaquant international camerounais de Tottenham Clinton Njie, déjà prêté à Marseille la saison passée, s'est définitivement engagé avec l'OM, a annoncé dimanche le club londonien. Le joueur âgé de 23 ans avait rejoint les "Spurs" en provenance de Lyon en 2015, avant d'être prêté à Marseille.

14h55: Après le départ de Steve pour Couvin, l'arrivée de Kevin à l'Olympic de Charleroi, il restait un Vanhorick à caser. Le plus jeune, à savoir Marvin, a trouvé chaussure à son pied. L'ailier a trouvé un accord avec Waterloo. Ce dernier est soulagé de pouvoir poursuivre sa progression à l'échelon national. "J'ai été directement bien reçu par ce club", explique l'intéressé. "Les dirigeants voulaient travailler avec moi. C'est une belle opportunité. Je suis très heureux. Je vais tout donner pour l'équipe et prouver ma valeur."

14h40: Pour la troisième saison de rang, Marco van Ginkel a été loué au PSV Eindhoven. Le club de football d'Eredivise a trouvé un accord avec Chelsea pour la prochaine saison. Le milieu de terrain néerlandais de 24 ans a rejoint le PSV en stage, en Suisse. Van Ginkel a auparavant joué pour Vitesse, l'AC Milan et Stoke City. A Chelsea, il n'est jamais parvenu à s'imposer. En deux saisons au PSV, il a joué 31 rencontres, marquant 15 buts et délivrant 5 assists.

13h40: L'Espagnol Nolito a quitté l'Angleterre et Manchester City pour retrouver son pays natal, s'engageant avec le FC Séville. C'est ce qu'a annoncé le club andalou samedi soir. Le milieu offensif a signé un contrat de trois saisons. Nolito, 30 ans, revient donc en Espagne après une seule saison en Premier League. Arrivé chez les 'Citizens' depuis le Celta Vigo, Nolito a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues pour l'équipe de Pep Guardiola, marquant 6 buts et délivrant 5 assists.

13h30: Mécontent d'avoir vu Romelu Lukaku filer chez le rival ManU, Chelsea aurait formulé une offre folle pour tenter d'enrôler l'attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain. Les dirigeants de la "Vieille Dame" ont poliment décliné les 100 millions d'euros proposés par les Blues d'après Tuttosport.

11h37: Annoncé partant dans plusieurs clubs, Radja Nainggolan devrait rester. C'est en tout cas ce qu'annonce Sky Italia, Le Diable prolongerait jusqu'en 2021 et verrait son salaire grimper de 3 à 4 millions d'euros par an.

10h58: Kurt Zouma, défenseur de Chelsea va prolonger selon L'Equipe et être prêté à Stoke City.

9h00: Le défenseur portugais Jorge Teixeira de retour en Belgique. L'ancien joueur du Standard arrive de Charlon et file à Saint-Trond pour trois ans.