Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

Anderlecht s'est vu refuser une offre de 6 millions d'euros pour le défenseur zambien Bubacarr Sanneh. Plus d'infos ici.



Toujours du côté du RSCA, Teodorczyk est approché par un club italien, mais le temps presse! Retrouvez l'article ici.

- Au Kerhweg également, on attend la venue de Dolly Menga. En théorie, l'attaquant devrait s'engager dans prochaines heures pour renforcer l'armada offensive d'Eupen. Menga, qui a connu 9 clubs en moins de 10 ans, parviendra-t-il à trouver de la stabilité dans les Cantons de l'Est ?

Eupen: Thomas Konrad est actuellement à l'essai chez les Pandas. Le défenseur allemand de 28 ans, en provenance de Vaduz (Suisse), a quelques semaines pour prouver qu'il peut suppléer la défense eupenoise. Plus d'infos ici.





Jason Denayer est toujours dans le flou quant à son avenir. Bloqué à Manchester City, le défenseur belge ne parvient pas à trouver son nouveau point de chute. Découvrez l'article.



- Alors que les négociations pour son transfert étaient en cours, Simon Mignolet ne rejoindra finalement pas Naples. Découvrez la raison.

- Wilfried Zaha n'ira nulle part ce mercato. L'ailier ivoirien a renouvelé son contrat, désormais valable jusqu'en 2023. Un coup dur pour les grosses écuries anglaises qui lui faisaient les yeux doux ces dernières semaines.

- Plusieurs tabloïds du pays (Daily Mail, The Sun) affirment que la relation entre José Mourinho et Paul Pogba n'a jamais été aussi tendue. Une discussion explosive aurait eu lieu entre le Mancunien et son entraîneur. Dès lors, le milieu de terrain français ne serait pas contre un transfert à Barcelone d'après le Daily Mail.

- Encore à Old Trafford: Ander Herrera veut prolonger chez les Red Devils. Il ne reste plus qu'un de contrat pour le médian espagnol de 29 ans. "Je vais tout essayer et je ferai tous les efforts possibles pour pouvoir continuer à jouer pour le club", a-t-il déclaré.





Diego Godin, vainqueur de la Supercoupe d'Europe ce mercredi avec l'Atletico, insiste sur le fait qu'il n'a pas (encore) prolongé son contrat chez les Colchoneros. Le défenseur uruguayen affirme qu'il a refusé Manchester Untied pour des "raisons personnelles". Il explique également ne pas avoir utilisé l'intérêt des Red Devils pour sécuriser une extension à Madrid.







David Ospina devrait passer sa visite médicale à Naples aujourd'hui selon SkySports. Le portier d'Arsenal serait partant pour un prêt qui lui permettrait de gagner du temps de jeu. Les Napolitains devrait avoir une option d'achat pour le gardien colombien, si celui-ci parvient à faire ses preuves en Série A.



- Un nouvel équipier pour Dennis Praet à la Sampdoria. Il s'agit du Suédois Albin Ekdal. En provenance de Hambourg, le milieu international a été transféré contre la somme de 2,2 millions d'euros.





Le tabloïd britannique Daily Mirror évoque un soudain intérêt du Bayern Munich pour Toby Alderweireld. On pensait les rumeurs terminées sur notre Diable Rouge, lui qui avait été fortement courtisé par Manchester United cet été. Le Flandrien pourrait être le remplaçant idéal de Jérôme, que l'on dit proche d'un transfert au PSG.

- Mainz est proche d'un accord pour l'ailier de Tottenham Georges-Kévin N'Koudou, rapporte SkySports. Le club de Bundesliga pourrait acheter le joueur français à l'issue de ce prêt. Il reste encore 16 jours à N'Koudou, très proche de Michy Batshuayi, pour décider de son sort.







L'Olympique Lyonnais est toujours à la recherche de deux défenseurs pour renforcer sa charnière centrale. Les Gones auraient émis une nouvelle offre hier pour le jeune défenseur portugais Ruben Dias, rapporte le journal L'Equipe.



- Rémy Cabella est de plus en proche de signer à Saint-Etienne. Marseille et l'ASSE seraient tombés sur un terrain d'entente pour le joueur français. Le milieu offensif de l'OM avait déjà été prêté chez les Verts le mercato hivernal dernier.

- L'Equipe évoque les premiers pas de l'OM pour attirer Zaza. l'attaquant italien de Valence cherche une porte de sortie. Simone est bloqué par la nouvelle concurrence offensive (Batshuayi, Gameiro et hier, Cheryshev) et est relegué loin dans la hiérarchie des numéros 9.