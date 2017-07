Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. -Kara Mbodj intéresse Lille! Le quotidien français L'Equipe annonce que le défenseur d'Anderlecht serait une piste sérieuse pour le club nordiste qui doit faire face à la longue absence de son défenseur central Adama Soumaoro. Les dirigeants anderlechtois souhaiteraient acquérir 12 millions d'euros pour leur défenseur sénégalais qui a toujours eu une préférence pour la Premier League si un transfert devrait se faire.

-Recrutement intelligent de la part des Tubiziens qui se renforcent avec des attaquants ayant faim de buts. Après Moussa Traoré (ex-Standard et Zulte Waregem), les Brabançons wallons ont décidé de faire confiance à Florent Stevance, longtemps gêné par des blessures à répétition. Inactif depuis plusieurs mois du côté de Charleroi (où il occupe la dernière place dans la hiérarchie offensive), le Français de 28 ans avait été prêté il y a six mois dans la même compétition du côté de Roulers où il a planté deux roses en neuf apparitions. Connaissant la compétition, les deux attaquants devront se partager le front de l’attaque pour remettre le club sur de bons rails. Avant cela, les Sang et Or essayeront de remporter leur duel face à Châtelet en amical ce mercredi.

-Mircea Rednic souhaite la signature de trois joueurs ce lundi à Mouscron! "J’attends, pour ce lundi je l’espère, un back droit, donc, mais également un stopper ainsi qu’un attaquant. Avec ces joueurs en plus, je pense pouvoir dire que nous serons véritablement prêts pour la reprise." indique l'entraîneur roumain dans la DH d'aujourd'hui.

© D.R. -Wojciech Szczesny en route vers la Juventus! Selon le Daily Mirror, le gardien polonais serait sur le point de rejoindre la Juventus. Le montant du transfert avoisinerait les 9 millions d'euros pour le portier qui avait été prêté par Arsenal à l'AS Rome la saison dernière.

-L’AC Milan a officialisé l’arrivée de Lucas Biglia. La Lazio a empoché 17 millions plus 3 en bonus pour l’Argentin. Le milieu de terrain argentin de 31 ans a signé pour trois ans. Le club milanais a déjà dépensé plus de 150 millions d'euros pour acquérir de nouveaux joueurs dans l'espoir de revenir au plus haut niveau.

-Le jeune milieu turc de 20 ans, Cengiz Ünder, quitte le championnat turc et le Basaksehir pour rejoindre l'AS Rome! Le montant du transfert est de 13,4 millions d'euros.

-Selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain du PSG Christopher Nkunku serait sur les tablettes de la Fiorentina. Le club italien souhaiterait un transfert sec, voire un prêt avec option d'achat.

© D.R. -L'Espagnol Nolito a quitté l'Angleterre et Manchester City pour retrouver son pays natal, s'engageant avec le FC Séville. C'est ce qu'a annoncé le club andalou samedi soir. Le milieu offensif a signé un contrat de trois saisons. Nolito, 30 ans, revient donc en Espagne après une seule saison en Premier League. Arrivé chez les 'Citizens' depuis le Celta Vigo, Nolito a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues pour l'équipe de Pep Guardiola, marquant 6 buts et délivrant 5 assists.

-Le Mundo Deportivo annonce ce lundi que le Barça serait prêt à offrir 65 millions d'euros + Ivan Rakitic pour faire venir l'international italien Marco Verratti dans ses rangs!

© D.R. -Joe Hart va passer sa visite médicale avec West Ham ce lundi! Le gardien international anglais va être prêté par Manchester City aux Hammers. Une option d'achat serait également comprise dans le deal entre les deux clubs. Le gardien âgé de 30 ans avait déjà été prêté la saison passée en Série A, au Torino.

-Chelsea veut absolument Pierre-Emerick Aubameyang. Les Blues, après avoir manqué de rapatrier Romelu Lukaku, tiennent à tout prix à attirer le buteur du Borussia Dortmund d'après Sky Sports. Le prix du Gabonais est estimé à 80 millions d'euros.

-Le défenseur français de Chelsea Kurt Zouma a prolongé à Chelsea mais a été prêté dans la foulée à Stoke City.

-Tottenham s'apprête à faire une grosse offre pour le milieu de terrain anglais de Everton, Ross Barkley annonce The Independant.

-Nemanja Matic a indiqué aux dirigeants de Chelsea qu'il voulait en savoir plus sur son avenir au sein des Blues dans les 48 heures. Le milieu de terrain souhaite une réunion avec José Mourinho et les dirigeants de Manchester United afin d'obtenir un transfert mais Chelsea ne serait pas prêt à le vendre à un concurrent direct de Premier League. L'avenir du joueur se dessinerait donc plus du côté de la Juventus qui s'intéresse de près au joueur.

© D.R. -Le Bayern Munich a confirmé l'intérêt de l'AC Milan pour le jeune talent portugais, Renato Sanches. Le club lombard souhaiterait faire venir le joueur en prêt pour cette saison mais le CEO du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge a indiqué que, pour l'instant, aucun accord n'avait été trouvé entre les deux clubs.

© D.R. -Nolan Roux va s'engager avec le FC Metz! L'attaquant de Saint-Etienne, qui n'entre plus dans les plans du nouvel entraîneur des Verts, Oscar Garcia, a indiqué au Républicain Lorrain qu'il allait s'engager avec le FC Metz.

© D.R. -Le gardien international brésilien de 32 ans, Diego Alves, quitte Valence! Le portier revient dans son pays natal, il s'est engagé avec le Flamengo pour 300.000 euros.

-Le Galatasaray négocie avec Manchester City pour faire venir Samir Nasri. Selon le média turc Sabah, le club voudrait faire venir l'ancien international français sous la forme d'un prêt.

-Pour la troisième saison de rang, Marco van Ginkel a été loué au PSV Eindhoven. Le club de football d'Eredivise a trouvé un accord avec Chelsea pour la prochaine saison. Le milieu de terrain néerlandais de 24 ans a rejoint le PSV en stage, en Suisse. Van Ginkel a auparavant joué pour Vitesse, l'AC Milan et Stoke City. A Chelsea, il n'est jamais parvenu à s'imposer. En deux saisons au PSV, il a joué 31 rencontres, marquant 15 buts et délivrant 5 assists.