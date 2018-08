Le fil infos

Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

© D.R. - RSCA : Lukasz Teodorczyk est à deux doigts de s'engager avec l'Udinese, à quelques heures de la fermeture du mercato italien! - RSCA :est à deux doigts de s'engager avec l'Udinese, à quelques heures de la fermeture du mercato italien! Plus d'infos ici.



- Manuel Benson , prêté par Genk, rejoint l'Excelsior Mouscron. Un coup de boost pour les Hurlus dans ce mercato. , prêté par Genk, rejoint l'Excelsior Mouscron. Un coup de boost pour les Hurlus dans ce mercato. Découvrez notre article complet.



- Eupen : Un défenseur international iranien est transféré chez les Pandas. Claude Makélélé pourra compter sur l'expérience de Morteza Pouraliganji cette saison. - Eupen : Un défenseur international iranien est transféré chez les Pandas. Claude Makélélé pourra compter sur l'expérience decette saison. Découvrez sa réaction.



- Officiel : Omar Govea jouera finalement pour l'Antwerp. Fin de l'espoir pour l'Excel qui avait tenté de négocier avec le FC Porto pour prolonger le prêt du milieu mexicain. Les Hurlus n'ont pas su remplir la demande étonnante de Govea. Le joueur était prêt à revenir au Canonnier à condition que son frère, pensionnaire en D2 mexicaine, le rejoigne. The Great Old a sauté sur l'occasion et est parvenu à rameuter le joueur, sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat.





- D'après le Daily Mirror, Arsenal est optimiste quant à une prolongation de contrat pour son milieu de terrain. Le Gallois est fortement courtisé par des grands cadors européens, le Barça et Chelsea ont été cités dans le dossier notamment.



- Harry Maguire, le rugueux défenseur de Leicester City, serait proche de signer un nouveau contrat chez les Foxes. Le Daily Telegraph évoque un nouveau salaire de 75.000 livres sterling par semaine. Auteur d'une excellente Coupe du Monde avec les Three Lions, le défenseur avait attisé la convoitise de Manchester United. Les Red Devils ont tout fait pour le ramener à Old Trafford, en vain.



- Chelsea continue de négocier avec l'OL pour Nabil Fékir. Selon The Sun, Maurizio Sarri serait toutefois opposé à un deal. L’entraîneur italien des Blues se dit satisfait de son groupe et n'aurait tout simplement pas besoin des services de l'international français. Un choix conforté par des joueurs offensifs clés qui ont décidé de rester à Stamford Bridge (Hazard et Willian).





- Les chances de voirquitter le Real Madrid pour l'Inter s'amincissent d'après Sky Italia. Les agents du Croate se heurtent à Florentino Perez, président de la Maison Blanche, qui ne veut sous aucun prétexte voir sa pépite lui filer entre ses doigts. Un transfert semble très délicat avant la fin du mercato italien ce soir.



- Le Betis Séville serait sur la piste de Lucas Moura, rapporte le tabloïd britannique The Sun. Pour rappel, l'ailier brésilien (ex-PSG) n'a rejoint Tottenham qu'il y a six mois. Certes, Moura a du mal à trouver sa place dans le onze de base mais difficile de croire que son entraîneur Mauricio Pochettino laissera partir son joker offensif sans avoir la possibilité de le remplacer.



- Au FC Séville, un Français pour en remplacer un autre ? Selon le quotidien ibérique Mundo Deportivo, le club espagnol serait sur le point d'accueillir en prêt Maxime Gonalons (Olympique Lyonnais) pour faire oublier son compatriote N'Zonzi parti à la Roma cette semaine. La Roma qui n'est autre que... l'ancien club de Gonalons.



- Officiel : Manchester City envoie Patrick Roberts à Girone en prêt. Un choix qui n'est pas étonnant, le club espagnol faisant office de club satellite des Citizens. L'ailier est notamment passé deux ans au Celtic Glasgow.





© D.R. - La Juventus est proche d'un accord avec Arsenal pour l'attaquant Stephy Mavdidi. Le deal pour le joueur de 20 ans pourrait être complété dans les prochaines heures. Selon SkySports, le joueur serait déjà en Italie pour passer sa visite médicale. - La Juventus est proche d'un accord avec Arsenal pour l'attaquant. Le deal pour le joueur de 20 ans pourrait être complété dans les prochaines heures. Selon SkySports, le joueur serait déjà en Italie pour passer sa visite médicale.



- Annoncé ce jeudi soir, Marlon Santos (FC Barcelone) rejoint Sassuolo pour 6 millions d'euros. Les Blaugranas auront la possibilité de racheter en priorité le latéral brésilien.



- L'AC Milan a le coeur qui balance entre Adrien Rabiot (PSG) et Milinkovic-Savic (Lazio Rome). La Gazetta dello Sport indique que le club lombard garde les yeux rivés sur les deux possibilités de transfert. L'AC va devoir se dépêcher et essayer de boucler un des transferts avant ce soir, 20h tapantes. Rabiot n'a toujours pas prolongé à Paris et il faudra mettre le prix pour acquérir Milinkovic-Savic.





- Le PSG continue de négocier le départ deet les Parisiens sont durs en affaires. L'ailier portugais souhaite rejoindre Valence définitivement après un prêt qui s'est avéré fructueux la saison passée. Les Espagnols ont déjà émis une offre de 40 millions d'euros pour rapatrier le joueur. Ils ont été clairs : "Notre offre pour Guedes a toujours été la même et nous ne la changerons pas", a déclaré le président du conseil d'administration valencien.



- L'OM lorgne Radonjic, c'est ce qu'affirme la presse serbe relayée par le journal local La Provence. Les Phocéens cherchent toujours à se renforcer dans le secteur offensif, l'ailier gauche de l'Etoile Rouge de Belgrade correspondrait au profil recherché. Néanmoins, pour le moment aucune info concernant les modalités de transaction.