Le milieu de terrain ivoirien Idrissa Doumbia est prêté par Anderlecht pour une saison à Zulte Waregem, avec une option pour une deuxième année, a fait savoir le tenant de la Coupe de Belgique sur son site internet lundi. Le joueur de 19 ans est sous contrat avec le club bruxellois jusqu'en 2021.

- Yari Verschaeren a signé lundi son premier contrat professionnel avec Anderlecht, a annoncé le club bruxellois sur son site internet. "Verschaeren est un jeune médian de 16 ans très talentueux et technique qui dispose de grandes capacités de course et d'une bonne vision du jeu", poursuivent les champions de Belgique sur leur site.

-L'Angleterre reste sur la piste Kara! Plus d'informations ici

- Le mois dernier, nous révélions qu’Auxerre envisageait sérieusement de recruter définitivement Mohamed Yattara et Birama Touré. Aujourd’hui, c’est une affaire quasiment réglée puisque les deux Standardmen devraient bien rejoindre l’AJA sous forme d’un transfert définitif. Pour rappel, les deux hommes avaient été prêtés à Auxerre, sans option d’achat, en janvier dernier et ont largement contribué au sauvetage du mythique club français en L2. Depuis la fin du championnat, le Standard et Auxerre étaient en négociation mais l’écart entre l’offre et la demande était trop important. Le coach d’Auxerre avait d’ailleurs commenté ce dossier. "Oui, ce sont des joueurs qui nous intéressent mais ils sont actuellement trop chers", avait précisé Francis Gillot. Depuis, Liégeois et Auxerrois ont mis de l’eau dans leur vin et un accord aurait été trouvé pour les deux joueurs. Le Standard récupérerait 1,5M € pour Touré et Yattara. Le premier devrait signera pour trois ans et le second pour deux saisons. Toujours dans le sens des départs, Benjamin Tetteh, également pensionnaire du noyau C, va parapher un contrat de trois ans au Bohemians Prague.

-Selon les médias colombiens, le transfert de l'ailier gauche Deiver Machado, 23 ans, serait sur le point de se conclure. Les Buffalos vont débourser 1 million d'euros au club de Millonarios pour s'attacher les services du joueur qui devrait arriver aujourd'hui en Belgique afin de passer ses tests médicaux.

-A Mouscron, le Sénégalais Mohamed Aïdara (Werder Brême B) et le Camerounais Frank Boya (Munich 1860) sont toujours en test. Ils ont toutefois posé pour les photographes avec la vareuse officielle du club. Les deux joueurs semblent proches d’un contrat.

-Le Cercle Bruges recrute activement des jeunes espoirs durant ce mercato! Alors que Monaco a choisi de prêter sa recrue Jordy Gaspar au Cercle Bruges, c’est au tour du PSG de céder l’un de ses jeunes éléments au club de division 2A. Il s’agit de l’attaquant Gäetan Robail, 23 ans. « Sous contrat jusqu’en 2020 au Paris Saint-Germain, Gaëtan Robail est prêté au Cercle Brugge KSV jusqu’au 30 juin 2018. Son prêt au club belge, évoluant en Proximus League (2ème division), n’est pas assorti d’une option d’achat », peut-on lire sur le communiqué du PSG.

-Alors que son nom a un temps circulé à Mouscron, Sinan Bolat va bel et bien évoluer la saison prochaine en Belgique. Le portier s’est engagé ce lundi pour trois ans en faveur de l’Antwerp, devenant ainsi la sixième recrue du promu après les défenseurs Alexander Corryn (Malines), Dylan Batubinsika (Paris SG B) et Moustapha Bayal Sall (Al-Arabi Sports Club), les milieux Reda Jaadi (Malines) et Zotsara Randriambololona (Virton). L’international turc a quitté la Belgique en 2013 pour rejoindre Porto où il ne s’est jamais imposé, pas davantage qu’à Kayserispor, à Galatasaray, au FC Bruges, au CD Nacional et au FC Arouca où il a ensuite été prêté. À l’âge de 28 ans, l’international turc (6 sélections) espère se relancer en retrouvant la Pro League mais aussi Laszlo Bölöni et Lucien D’Onofrio.

Le PSG reprend contact avec Alexis Sanchez! Considéré comme une piste prioritaire lors des précédents mercatos mais un peu mis de côté par le club parisien lors de celui-ci au profit du dossier de Kylian Mbappé, Alexis Sanchez revient sur le devant de la liste faite par les dirigeants du PSG pour enrôler un attaquant. La piste menant à Mbappé se compliquant toujours de plus en plus, l'international chilien serait à nouveau la priorité de ce mercato. L'attaquant d'Arsenal est aussi fortement suivi par Manchester City ainsi que par le Bayern Munich.



-L'Equipe annonce que Christophe Jallet, qui a vu arriver un second concurrent au poste de latéral droit avec le recrutement de Kenny Tete à Lyon, intéresserait Nice. C'est en tout cas ce qu'aurait annoncé le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, au quotidien sportif.

-La piste menant à Javi Garcia à Bordeaux reste au point mort! En quête d'un renfort pour son milieu de terrain, les Girondins de Bordeaux seraient sur la piste de trois joueurs .Outre Stambouli et Otavio, le nom de Javi Garcia a circulé avec insistance ces derniers jours en Garonne. Le président des Girondins, Stéphane Martin a pourtant indiqué que la piste était au point mort, l'offre de prêt de Bordeaux est à l’heure actuelle trop éloignée des exigences financières du Zenit.

Joe Hart a passé hier sa visite médicale avec West Ham. La venue du joueur devrait être officialisée aujourd'hui dans la journée. Le portier international anglais sera prêté pour une saison avec option d'achat.



-Selon The Guardian, suite au départ de Willy Caballero pour Chelsea, Manchester City se cherche un deuxième gardien capable de suppléer Ederson, alors que Claudio Bravo devrait quitter le club d’ici la fin du mercato. Les Citizens auraient proposé une offre de 3 M€ pour s’attacher les services de Pepe Reina. Le portier espagnol âge de 34 ans n’a plus qu’une année de contrat à Naples.

-Middlesbrough qui évolue en Championship a enregistré ce lundi l'arrivée de l'attaquant congolais de 24 ans, Britt Assombalonga. Ce dernier, qui arrive de Nottingham Forest, est le transfert le plus cher de l'histoire du club qui l'a recruté pour un peu plus de 15 millions d'euros. Assombalonga a marqué 30 buts en 47 matchs de Championship.

- Everton poursuit son recrutement. Libre après deux ans à Southampton, le latéral droit Cuco Martina a signé pour deux ans.

Francesco Totti a officiellement annoncé sa retraite sportive. La légende de l'AS Roma va intégrer la direction sportive du club dans un rôle à définir.

Le défenseur central Aridane Hernandez, 28 ans, quitte Cadiz et rejoint Osasuna. Le joueur, passé par Grenade, restera donc en Liga 2 cette saison. Le montant du transfert est de 1,5 millions d'euros.



- Le défenseur droit brésilien Mariano Ferreira s'est engagé avec le club turc de Galatasaray après deux années passées au FC Séville, a annoncé lundi le 4e du dernier Championnat d'Espagne.

Lassana Diarra signe aux Emirats Arbes Unis! Laissé libre par Marseille au printemps dernier, l'international français s'est engagé avec le FC Al Jazira. Le milieu de terrain de 32 ans va connaître ainsi le 9e club de sa carrière!



-Annoncé à Lyon puis au PSG, Eliaquim Mangala devrait continuer sa carrière en Turquie. La presse turque annonce que l’international français de Manchester City formé au Standard de Liège a accepté de rejoindre le Besiktas et que l’officialisation du transfert devrait avoir lieu d’ici 48 heures.