Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

© D.R. - Claudemir quitte Bruges. Le milieu brésilien va s’engager en faveur d’Al-Ahli (Dubaï). L’arrivée de Riley McGree (18 ans) a été officialisée. Le jeune milieu polyvalent (18 ans) débarque en provenance d’Adelaide United et a signé quatre ans.

-Crotone veut attirer en prêt le défenseur serbe du Standard Filip Mladenovic . Le Standard souhaiterait plutôt le vendre! L'arrière gauche est arrivé en janvier dernier en bord de Meuse en provenance Cologne. Les Rouches avaient déboursé 1.20 millions d'euros pour s'attacher ses services.

-Deux joueurs de l’Antwerp sont dans le viseur de l’Excel Mouscron. Le défenseur Maxime Bisset et le milieu de terrain Mamoutou N’Diaye sont cités au Canonnier. La direction hurlue a profité de la signature de Bruno Godeau , qui appartient à la même écurie que les deux joueurs de l’Antwerp, pour sonder le terrain. Les deux joueurs ne sont actuellement pas au top de leur forme, mais leur profil plaît à Mouscron. Surtout celui de l’international malien.

-Testé la semaine passée lors du stage à Spa, Raoul Kenne n’a pas été conservé. L’ancien défenseur d’Eupen avait dû mettre sa carrière entre parenthèses pour soigner des problèmes cardiaques. Aujourd’hui, le Camerounais est revenu au top de sa forme et est apte à la pratique du football au haut niveau. Si le garçon n’a pas été conservé, c’est avant tout parce que Mircea Rednic voulait de la taille en défense. Raoul Kenne est donc parti à la recherche d’un nouveau challenge.

-Saint-Trond vient d’engager Joris Mallet , formé à Monaco. Le médian offensif français de 18 ans a signé quatre ans. Le gardien Kenny Steppe , recalé à la visite médicale par Gand, va signer, lui, pour trois ans.

-Le Cercle a enregistré l’arrivée en prêt d’un nouveau joueur de Monaco, l’attaquant français international U19 Irvin Cardona .

© D.R. -L'attaquant tchèque de la Sampdoria, Patrik Schick , ne signera finalement pas à la Juventus en raison d'un problème décelé lors de la visite médicale. Le club bianconero a donc décidé de faire avorter une opération estimée à environ 30 millions d'euros.

-Selon Sky Sports , l'attaquant français Grégoire Defrel , 26 ans, devrait retrouver son ancien entraîneur qu'il avait déjà côtoyé à Sassuolo, Eusebio Di Francesco désormais actif à la Roma. La Louve est disposée à débourser 20 millions d'euros (sans les bonus) pour s'attacher les services du joueur de Sassuolo.

- Lucas Leiva a officiellement rejoint la Lazio Rome. Le milieu de terrain brésilien de 30 ans quitte donc Liverpool où il aura évolué durant 10 saisons.

© D.R. -West Ham United a officialisé l'arrivée en prêt de Joe Hart , le gardien international anglais qui arrive de Manchester City. Agé de 30 ans, le portier est prêté avec une option d'achat par les Citizens aux Hammers.



- Kelechi Iheanacho semble tout proche de rejoindre Leicester! Absent pour la tournée de Manchester City aux USA, l'international nigérian devrait s'engager avec les Foxes pour 27 millions d'euros.

- Sky Sports annonce que Marko Arnautovic aurait dit au revoir à ses co-équipiers hier soir. L'international autrichien de Stoke City devrait s'engager sous peu avec West Ham. La somme de 26 millions d'euros est avancée par les médias pour le joueur de 28 ans.

© D.R. - L'international français Christophe Jallet , libéré de sa dernière année de contrat par l'Olympique Lyonnais, s'est engagé mardi à l'OGC Nice, après s'être soumis dans la matinée à la traditionnelle visite médicale, annoncé le club azuréen.

-Saint-Etienne aurait trouvé un accord avec Caen pour la venue de son prometteur attaquant français Yann Karamoh (19 ans). Selon L'Equipe , les deux clubs se sont entendus sur les bases d'une indemnité supérieure à 6 millions d'euros.

-Valence aimerait ­recruter l'international polonais, Krychowiak . Privé de la tournée du PSG à Miami car il ne rentre plus dans les plans d'Unai Emery, le joueur qui était arrivé il y a un an à peine pour 30 millions d'euros doit déjà se trouver une porte de sortie. Des discussions avec Valence auraient déjà eu lieu. Selon certaines sources, Krychowiak ne serait pas encore totalement convaincu. En revanche, la piste menant à l'Atlético de Madrid, évoquée par des ­médias polonais, n'est pas ­d'actualité ­selon des proches du club madrilène. Si l'ancien du Séville FC ne devait pas rejoindre Valence, il resterait l'Angleterre où son salaire (entre 400 000 et 500 000 euros mensuels) serait moins problématique à assumer. La Turquie le drague aussi mais n'apparaît pas aujourd'hui comme une priorité pour lui.

-Le milieu d'Aston Villa, Jordan Veretout , devrait s'engager pour quatre ans avec Saint-Etienne où il a évolué la saison dernière en prêt. Le joueur est attendu dans les heures à venir pour parapher un contrat de quatre ans. Le montant de l'indemnité n'est pas encore connu.

© D.R. -Pas dans les plans de Diego Simeone à l'Atlético Madrid, Javier Manquillo devrait quitter définitivement le club espagnol et retourner en Premier League selon Mundo Deportivo. Prêté à Liverpool, l'OM et Sunderland, le latéral droit de 23 ans devrait s'engager pour trois ans en faveur des Magpies de Rafa Benitez.





-Promis à un départ de Dortmund cet été, annoncé très proche du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines avant d’être cité comme cible prioritaire des Blues de Chelsea cette semaine, Pierre-Emerick Aubameyang devrait bien rester au Borussia Dortmund, c'est en tout cas ce qu'a indiqué Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund.

-L'arrière gauche brésilien d'Estoril, Ailton , rejoint la Bundesliga et Stuttgart. Le joueur de 22 ans coûtera 1 million d'euros au club allemand .