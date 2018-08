Le fil infos

Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

-22h30 : Selon nos informatione, Anthony Limbombe serait arrivé à Nantes ce dimanche soir et passerait ses examens médicaux demain.

-21h30 : Björn Engels va poursuivre sa carrière en Ligue 1. Le défenseur belge de 23 ans s'est engagé avec le Stade de Reims, a annoncé dimanche soir le club français de football. Il est prêté par l'Olympiacos pour une saison, avec option d'achat automatique en cas de maintien en Ligue 1.

- 14h32: Djibril Cissé file en D3 italienne. Le club de troisième division italienne, Vicenza Virtus, créée en milieu de saison après une fusion entre Vicenza et Bassano Virtus, a attiré dimanche l’ancien buteur français Djibril Cissé. Cissé, âgé de 37 ans. C'était donc le grand retour de Cissé après avoir raccroché ses crampons en octobre 2015 avant de se relancer en D3 suisse du côté d'Yverdon Sport l'an passé. L'ancien AC Vicenza a été déclaré en faillite en janvier de cette année. En mai, après le sauvetage de Stefano Rosso, président de Bassano Virtus. L’équipe sortira aux couleurs de Vicenza sous le nom de LR Virtus Vicenza la saison prochaine. Dans le passé, de grands acteurs tels que Roberto Baggio, Paolo Rossi et Luca Toni ont défendu les couleurs de Vicenza.

- 13h47: Arrivé pour 13,5 millions d'euros à la BayArena en provenance de la Luminus Arena en janvier 2017, l'ex-ailier jamaïcain du Racing Genk Leon Bailey a d'emblée fait fureur en Bundesliga, où il a inscrit 9 goals en 38 matches. Il a ainsi rapidement suscité la convoitise des grands clubs d'autres championnats. Ce qui du coup a incité le Bayer Leverkusen a se l'attacher pour une plus longue durée en lui accordant un contrat aux conditions largement revues à la hausse. Le nouveau document prolonge en outre d'un an l'engagement du joueur, qui expire désormais en 2023. Légèrement blessé, il n'a pas joué en Coupe à Pforzheim (0-1), un club d'Oberliga (D5), samedi en 32e de finale. Bailey avait été recruté en Slovaquie, et plus précisément à l'AS Trencin, en août 2015. Il avait alors intégré l'académie des jeunes de Genk. Mais il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Le Bayer Leverkusen devra ainsi se passer pendant deux mois de son milieu de terrain Julian Baumgartlinger, capitaine de l'équipe nationale autrichienne, qui s'est blessé au genou gauche lors du déplacement à Pforzheim (0-1). Il souffre d'une déchirure du ligament interne. Son absence ennuie fortment l'entraîneur du Bayer Heiko Herrlich. "Il va falloir improviser", déplore-t-il en effet. C'est l'attaquant suédois d'Anderlecht Isaac Kiese Thelin, en prêt à Leverkusen, , qui a remplacé Baumgartlinger à Pforzheim.

- 13h30: Eden Hazard s'est exprimé sur les rumeurs de transferts: il se dit "heureux à Chelsea" et n'envisage pas de partir durant ce mercato estival. (Plus d'infos ici)