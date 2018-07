Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.





Orlando Sa de retour à Sclessin, Edmilson Junior proche du Qatar. Le Standard a vécu deux derniers jours très mouvementés.







Michel Preud'homme n'a aucune garantie que Mehdi Carcela revienne au club. Un départ est-il envisageable ?





Les Rouches pourraient relancer la piste menant à Obbi Oularé. Le joueur, lui, ne serait pas contre une arrivée en bord de Meuse.





Du côté d'Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck n'a plus vraiment besoin de Teodorczyk. Seul problème, le Polonais veut rester au club. Se dirige-t-on vers un bras-de-fer improbable?





Malgré une prolongation de contrat récente à Saint-Trond, Jonathan Legear pourrait lever les voiles vers l'Antwerp. Le Great Old lui propose en effet un contrat de trois ans.





Mario Jelavic a signé pour une saison à Mouscron !





Où évoluera Michy Bathshuayi la saison prochiaine? Une chose est sûre, le Diable rouge a l'embarras du choix.







Nouveau concurrent pour Simon Mignolet à Liverpool. Alisson est devenu le gardien le plus cher de l'histoire et défendra les cages des Reds.





- Tout le monde s'arrache Wilfried Zaha. Selon The Sun, Everton et Tottenham auraient jeté leur dévolu sur le joueur en proposant un...échange. Les Spursvoudraient mettre Moussa Sissoko dans la balance alors que les Toffees songent à proposer Yannick Bolasie.





- Everton veut arracher deux pions offensifs de Chelsea...dont Michy Batshuayi. La seconde cible des Anglais serait Ruben Loftus-Cheek qui s'est illustré sous les couleurs anglaises à la Coupe du monde.





- Raheem Sterling comptait également sur la Coupe du monde pour espérer négocier un nouveau contrat à Manchester City. Malheureusement, ses prestations en dents de scie ne lui ont pas vraiment permis de se mettre en évidence. Son contrat vient à échéance en 2020.





Après une saison plus que compliquée à Villareal, Ruben Semedo a été prêté à Huesca, promu en Liga.







La décision de Leonardo Bonucci de rejoindre le PSG dépendrait de la décision du TAS de suspendre (ou non) le Milan AC de toute compétition européenne. En cas d'exclusion définitive, le défenseur transalpin pourrait être tenté d'aller voir ailleurs. La décision finale du TAS devrait tomber dans la journée.







- L'agent du Bordelais Malcom aurait confirmé la volonté du Brésilien d'évoluer en Serie A la saison prochaine. Suite à ces déclarations, la piste la plus chaude mènerait à la Roma, qui vient de récupérer 65 millions d'euros grâce au transfert d'Alisson.





Le Bayern cherche à se débarasser de Vidal. Malgré de bonnes prestations sous la vareuse des Rekordmeister, le nouveau coach Niko Kovac ne comterait plus sur lui. Avis aux amateurs !







Neymar va-t-il quitter le PSG cet été? La star a tranché !







- Fabinho espère convaincre Mbappé de rejoindre Liverpool. Les deux hommes se sont côtoyés du côté de Monaco. Pas sûr cependant que le Brésilien parvienne à convaincre son homologue français de le rejoindre à Anfield Road.





- Le club de Nantes se transforme-t-il en Seleçao cet été? Après le transfert de Fabio, les dirigeants canari se pencheraient sur Gabriel Boschilia, le milieu offensif...brésilien de Monaco.