© D.R. - Le défenseur portugais Artur Jorge est arrivé hier en fin de journée à Mouscron. En fin de contrat à Braga, ce défenseur de 22 ans qui mesure 186 cm doit passer ses tests médicaux ce jeudi matin et signer dans la foulée son contrat avec les Hurlus. Mircea Rednic disposerait ainsi de trois éléments capables de jouer en défense centrale : Dino Arslanagic, Bruno Godeau et donc Artur Jorge. La signature du Portugais éloigne celle de Teddy Mézague, à moins que ce dernier ne soit considéré comme milieu récupérateur. Anil Koç devrait quant à lui signer aujourd'hui en faveur du REM.

-Le Sporting suit différentes pistes pour la probable succession de Kara Mbodji, toujours dragué en Angleterre. Une de ces sources mène en Suède : Joseph Aidoo 21 ans et actif à Hammarby. Il aurait été proposé aux dirigeants du RSCA, mais aussi à Genk et à Montpellier.

-Jorn Van Camp, l’attaquant de 18 ans d’Anderlecht, est loué pour une saison à Roda Kerkrade (D1 néerlandaise). Il n’y a pas d’option d’achat.

© D.R. -Toulouse a fait de l'ancien joueur de Saint-Etienne, Max-Alain Gradel, 29 ans, sa priorité pour ce mercato estival. L'attaquant ivoirien de Bournemouth a échangé à plusieurs reprises avec l'entraîneur du TFC, Pascal Dupraz, et est convaincu par le projet toulousain annonce L'Equipe de ce jour. Et ce, malgré des approches concrètes en Angleterre (Watford, Sunderland, Hull...) et en Turquie (Besiktas... ). Toulouse s'est rapproché de son club et a proposé un prêt avec option d'achat. Bournemouth a repoussé les premières approches du TFC. Le club de Haute Garonne entend bien revenir à la charge.

-Le PSG ne retiendra pas Matuidi à un an de la fin de son contrat. Le joueur serait le deuxième choix de la Juventus en quête de renforcer son milieu de terrain. Le premier choix étant Nemanja Matic, le milieu de terrain de Chelsea. D'après les médias italiens, les Turinois seraient prêts à mettre 20 millions d'euros sur la table pour recruter l'international français.

-Alors que la presse espagnole assurait il y a peu que Séville allait franchement accélérer sur le dossier Jovetic, il semblerait que Marseille aurait encore une carte à jouer et serait toujours sur le coup si l’on en croit les information du quotidien espagnol As. Cependant, le club marseillais aimerait faire baisser le prix d’achat auprès de l’Inter qui en demande 13 millions d'euros.

© D.R. .-Chelsea et le Real Madrid, champions d'Angleterre et d'Espagne, ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant espagnol Alvaro Morata, a annoncé le club anglais sur son site internet mercredi. "Chelsea et le Real Madrid se sont mis d'accord pour le transfert d'Alvaro Morata à Stamford Bridge", écrit Chelsea, une information confirmée dans la foulée par le Real: "Le Real et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert" de l'attaquant "sous réserve de la visite médicale réglementaire". "Le club souhaite exprimer ses remerciements pour le dévouement, le professionnalisme et le comportement exemplaire du joueur au cours des années, de notre académie jusqu'à l'équipe première", a ajouté le Real. D'après la radio espagnole Cadena Ser, très bien introduite dans le monde du football, le montant du transfert s'élèverait à 80 millions d'euros.

-Swansea prêt à proposer 17 millions d'euros pour Nacer Chadli si Gylfi Sigurdsson venait à quitter les Gallois pour rejoindre Everton annonce le Daily Telegraph! Notre Diable rouge, qui évolue actuellement à West Bromwich, a inscrit 5 goals en 32 apparitions la saison dernière. Le Liégeois de 27 ans avait été acheté 15 millions d'euros il y a tout juste un an par les Baggies.

-Manchester City prêt à vendre Kelechi Iheanacho à Leicester si et seulement si, une clause de rachat est inclue dans le contrat du joueur selon le Daily Mirror. Leicester est le premier club qui part favori dans le dossier de l'attaquant des Citizens après que West Ham ait lâché l'affaire pour l'international nigérian.

© D.R. -Selon Estadio Deportivo, qui en fait sa Une ce jeudi, Mamadou Sakho a été proposé au FC Séville. Indésirable du côté de Liverpool l'an dernier et pour cette saison, le joueur a été écarté pour le stage à Hong-Kong. Le défenseur français pourrait en remplacer un autre donc vu le départ d'Adil Rami à Marseille. Les dirigeants de Liverpool restent toutefois gourmands et réclament près de 25 millions d'euros pour leur défenseur central. Une somme qui a déjà refroidi Crystal Palace qui l'avait accueilli en prêt ces derniers mois et qui était intéressé pour l'acheter à titre définitif.

© D.R. -Selon Le Progrès, alors qu'un accord avait été trouvé entre Saint-Etienne et Jordan Veretout, une offre de dernière minute de la Fiorentina a tout fait capoter. Les Italiens ont proposé 7 millions d'euros au club anglais et un salaire de 150 000 euros par mois au milieu de terrain. Une offre qui a fait pencher la balance du côté de la Viola pour le joueur selon le quotidien de la Loire.

-Le milieu de terrain de 22 ans de la Lazio Rome, Danilo Cataldi, a été prêté au clud de Benevento qui évolue lui aussi en Serie A. Le montant du prêt est de 2 millions d'euros.

© D.R. Le Bayern Munich fixe le prix de Renato Sanches, ce sera 48 millions d'euros! Karl-Heinz Rummenigge, le dirigeant bavarois a indiqué que le joueur avait besoin de jouer plus régulièrement cette saison et qu'un prêt avec option d'achat serait la meilleure solution possible. Le CEO a aussi indiqué que pour 48 millions d'euros, il laisserait filer le joueur. Plusieurs clubs sont intéressés par le joueur mais aucune offre concrète n'a été transmise au Bayern.

-Chelsea et Liverpool seaient sur la piste de l'attaquant du Werder Brême, Max Kruse annonce le quotidien allemand Bild. Le joueur de 29 ans a inscrit 15 buts en 23 apparitions cette saison avec le Werder Brême.

© D.R. -Lyon a officialisé la vente de Maciej Rybus au Lokomotiv Moscou, ce jeudi dans un communiqué. Le transfert du défenseur international polonais de 27 ans va rapporter 1,75 millions d'euros au club lyonnais. Arrivé l'été dernier dans le Rhône, le gaucher a disputé 27 matches avec l'OL