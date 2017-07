Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

12h00: L'attaquant français Gabriel Obertan, qui évoluait à Wigan en 2e division anglaise après être passé notamment par Manchester United et Newcastle, s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le Levski Sofia, a annoncé le club bulgare vendredi.

11h25: Selon L'Equipe, Alexis Sanchez et le PSG ne sont pas très éloignés d'un accord. Le Chilien réclame un contrat de 3 ans tandis que le PSG lui en propose un de 4 ans. Aussi, les exigences salariales du buteur d'Arsenal s'avèrent élevées mais le club de la capitale semble disposer à lui proposer 14 millions par an. Après la BBC au Real et la MSN au Barça, la CAN (Cavani, Alexis, Neymar) au PSG ?

10h30: Pas dans les plans de Marcelo Bielsa au LOSC, l'ex-capitaine des Dogues Rio Mavuba a paraphé un contrat de trois ans en faveur du Sparta Prague. Il aura passé 9 saisons et demie à Lille. Il reviendra en tant qu'ambassadeur dans le club nordiste à l'issue de son challenge tchèque.

09h35: La BBC annonce que le FC Barcelone s'activerait déjà pour trouver le successeur de Neymar. Les Blaugrana auraient déjà formulé une offre de 80 millions d'euros pour enrôler le milieu de terrain offensif de Liverpool, Philippe Coutinho. Une offre refusée par les Reds qui ne venderont pas leur maître à jouer, à moins qu'une offre d'au moins 100 millions n'arrive sur la table.

09h30: L'Equipe annonce que les Citizens seraient sur le point de faire une offre de 57 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral gauche de l'AS Monaco, Benjamin Mendy. Hier soir, les deux clubs semblaient proches d'un accord.

08h30: D'après RMC et les radios catalanes RAC1 et Catalunya Radio, le transfert de Neymar au PSG serait bouclé à 95%. Le club de la capitale devrait payer la clause libératoire du prodige brésilien, à savoir 220 millions d'euros. On apprend également que la prime à la signature pour le père et agent de ce dernier s'élèverait à... 40 millions d'euros. Des chiffres totalement fous mais qui restent crédibles vu la manne financière de QSI et l'étalement envisagé par le PSG.