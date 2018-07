Le fil infos

- 15h30 : Selon Marca, le FC Barcelone chercherait à assurer ses arrières en doublant son poste de gardien de but. Il ne fait plus de secret que Jasper Cillessen n'est pas satisfait de sa situation de doublure au Camp Nou et qu'il a de grandes chances d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Du coup, le club catalan lorgnerait sur plusieurs gardiens. Yann Sommer du Borussia Mönchengladbach fait figure de favori à ce titre, tout comme... Koen Casteels. S'ajoute à cette liste un autre Belge qui risque de continuer à prendre place sur le banc, voire pire : Simon Mignolet. Avec l'arrivée, record, d'Alisson entre les perches de Liverpool, le Trudonnaire semble ne plus avoir d'avenir à Anfield et doit partir. Reste à voir s'il se contentera de nouveau d'une place de numéro 2, même au Barça.

- 15h16 : L'attaquant biélorusse Anton Saroka a signé un contrat de trois ans au Sporting Lokeren. Le club de football de Jupiler Pro League a annoncé la nouvelle sur son site internet.

Anton Saroka, 26 ans et 1m88, provient du Dinamo Minsk, sept fois champion de Biélorussie. Il y a inscrit 24 buts en 65 rencontres.

L'avant centre a rejoint la sélection nationale de son pays l'année dernière. En huit matches, il a marqué 4 buts dont une réalisation lors de la défaite face à la France (2-1) en qualification pour le Mondial 2018.

Anton Saroka portera le numéro 77 et sera présenté aux supporters dimanche lors du fanday.

- 14h45 : La Gantoise a annoncé samedi l'arrivée pour deux saisons de Vadis Odjidja. L'ancien joueur du Club Bruges, 29 ans, évoluait cette saison à l'Olympiacos en Grèce.

Ce milieu de terrain central, gantois, a joué 28 matches en Grèce l'an dernier (4 buts). Il portera le numéro 8 à La Gantoise où il revient au bercail après y avoir évolué chez les jeunes avant un passage à Anderlecht à l'âge de dix ans. Vadis Odjidja a fait ses début en équipe première sous l'ère Franky Vercauteren.

Odjidja-Ofoe avait pris le chemin de Hambourg en janvier 2008 avant de revenir en Belgique, au club de Bruges (2009-2014). Il avait rejoint Norwich City en 2014 puis a porté le maillot du Legia Varsovie en août 2016 où il fut champion de Pologne et désigné meilleur joueur de la compétition. Son entraîneur, Besnik Hasi l'emmènera avec lui à l'Olympiacos la saison dernière.

- 14h25 : André Schürrle n'a pas joué dans la rencontre de préparation entre le Borussia Dortmund et Manchester City. De quoi placer l'international allemand au cœur de rumeurs. Le club de la Rhur est disposé à le laisser partir. "Bien sûr qu'il pourrait partir, mais nous ne vous donnerons pas le nom du club [avec lequel nous discutons]" a expliqué un porte-parole du BVB.

- 13h50 : Le Club de Bruges a prêté son ailier roumain Dorin Rotariu au club néerlandais de AZ Alkmaar, avec option d'achat, ont annoncé les champions de Belgique samedi.

Dorin Rotariu, 22 ans, avait été prêté déjà la saison dernière à l'Excel Mouscron. International roumain (5 capes), il avait joué 30 matches pour les Hurlus, inscrivant 11 buts (5 assists).

AZ Alkmaar est entraîné par l'ancien mentor d'Anderlecht, John van den Brom (ex-Anderlecht) et avait terminé 3e en division 1 aux Pays-Bas (Eredivisie) la saison dernière.

- 11h35 : Saint-Trond a mis la main sur l'international japonais Wataru Endo, a annoncé le club trudonnaire de Jupiler Pro League samedi.

Saint-Trond et Urawa Red Diamonds, le club de Wataru Endo, sont tombés d'accord pour le transfert définitif de ce milieu de terrain défensif de 25 ans. Wataru Endo était à la Coupe du monde de football 2018 en Russie avec le Japon. Il passera les traditionnels examens médicaux d'usage cette semaine avant de signer son contrat de rejoindre au plus vite le groupe limbourgeois où il retrouvera son compatriote Takahiro Sekine que St-Trond est allé chercher à Ingostadt (D2 allemande). Sekine et Endo ont joué ensemble à Urawa Red Diamonds. Wataru Endo compte 12 sélections avec le Japon mais n'est pas monté au jeu lors du Mondial en Russie où la Belgique avait éliminé les Japonais en 8es de finale (3-2) après avoir été menée 0-2. Saint-Trond jouera son premier match de championnat samedi prochain (20h00) contre le Cercle Bruges, le néo-promu.

- 11h20 : Thierry Henry va-t-il quitter les Diables rouges ? C'est en tout cas la possibilité évoquée par le Daily Mail. D'après le média britannique, le T3 du staff de l'équipe nationale serait dans les petits papiers d'Aston Villa en Championship (division 2 anglaise). Les nouveaux propriétaires égyptiens du club de Birmingham auraient fait du Français l'un des candidats pour remplacer Steve Bruce à la tête de l'équipe première. Pour rappel, Titi Henry a quitté ses fonctions de consultant chez Sky Sports pour "se concentrer sur sa carrière d'entraîneur".

- 10h10 : Karim Benzema serait en pourparlers avec l'AC Milan si l'on en croit la branche italienne de Sky. L'attaquant français du Real Madrid aurait été l'objet de discussions entre ses agents et les représentants du club lombard. Il reste trois ans de contrat au joueur de 30 ans à Santiago Bernabéu.

- 9h20 : Marca révélait ce vendredi que le Real Madrid se pencherait sérieusement sur Mauro Icardi, dont la clause libératoire est fixée à 110 millions d'euros par l'Inter Milan. Une bagatelle pour les Madrilènes aurait-on envie d'écrire. En tout cas, on pourrait se diriger vers une refonte totale du secteur offensif merengue après le départ de Cristiano Ronaldo et la potentielle arrivée d'Eden Hazard.

- 9h15 : Le Parisien annonce que les destins de N'Golo Kanté et du Paris Saint-Germain pourraient se lier à l'avenir. Selon le quotidien de la capitale, les champions de France auraient entrepris des démarches pour recruter le milieu de terrain de Chelsea. Mais deux concurrents de taille se trouveraient dans le chemin des Parisiens : le FC Barcelone et le Real Madrid. Les trois clubs doivent néanmoins s'attendre à délier les cordons de la bourse pour le Français, évalué à près de 100 millions d'euros avec un contrat portant encore sur trois saisons à Stamford Bridge.

- 9h00 : Selon les informations de Sky Sports, le FC Barcelone est revenu à la charge dans le dossier Willian. Les Catalans auraient cette fois formulé une offre de 61.5 millions de livres pour le Brésilien de Chelsea, qui pourrait véritablement connaître un profond renouvellement.