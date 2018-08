Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - A Anderlecht, Kara Mbodj est pressenti sur le départ. Rélégué au rang de doublure, l'international sénégalais aurait aimé défendre les Mauves et Blancs une dernière fois contre Bruges. Découvrez l'article ici.



- Toujours au RSCA, Niakaté signe pour 5 ans au Parc Astrid. Le jeune défenseur central, en provenance de Valenciennes contre 3 millions d'euros, devrait toucher un joli salaire de 700.000 à 800.000 euros par an. Plus d'infos sur le transfert ici.

- Dans le sens des départs, Josué Sá a été présenté officiellement à Kasimpasa, en Super Lig turc. Le défenseur portugais du Sporting est prêté pour une saison avec option d'achat.

- Du mouvement du côté de l'Excel, Huyghebaert est prêté avec option d'achat à Neufchâtel en D1 Suisse. En revanche, Marko Bakic arrive au Cannonier en provenance de Braga. Le milieu offensif monténégrin est lui aussi loué pour une saison. Plus d'infos ici.

- A Eupen, le test du défenseur Thomas Konrad (FC Vaduz) ne s'est pas montré concluant. Le défenseur central allemand ne poursuivra pas l'aventure avec les Pandas.

- Wouter Vrancken est nommé nouvel entraineur de Malines en D1B. Dennis van Wijk a été remercié par la direction Sang et Or après un début de championnat frôlant la catastrophe. Ex-joueur malinois, Vrancken connait bien la maison. Il était l'adjoint de Glen De Boeck à Courtrai. L'entraineur des U21 d'Anderlecht, Jonas De Roeck, avait aussi été cité comme remplaçant possible.





© D.R. - Quel avenir pour Mignolet, Boyata, Chadli, Origi, Denayer ou encore Limbombe ? Du changement dans l'air est à prévoir pour nos DIables Rouges qui pourraient bien agiter la fin de ce mercato estival.. Plus d'infos ici.

- Après avoir confirmé que sa pépite belge restait pour la saison, Chelsea souhaite prolonger Eden Hazard au plus vite. A la clé, un nouveau salaire mirobolant proposé par les Blues. Découvrez le ici.

- Encore du mouvement à Stamford Bridge ? Le tabloïd birtannique The Mirror évoque une envie de départ vers l'Espagne pour Ruben Loftus-Cheek, en manque de temps de jeu. Maurizio Sarri voudrait pourtant garder sous son aile l'international anglais. Le tacticien italien veut que son milieu à vocation offensive se batte pour sa place. La concurrence est rude dans l'entrejeu des Blues avec l'arrivée de Jorginho (Naples) et Mateo Kovacic (Real Madrid), courage Ruben.





© D.R. - Le défenseur mexicain Oswaldo Alanis résilie son contrat avec Getafe. Le club espagnol n'a pas communiqué sur les raisons de cette rupture. Le joueur de 29 ans est désormais libre de tout contrat.







© D.R. - Miralem Pjanic est à deux doigts de signer un nouveau contrat à la Juve. Celui-ci devrait se prolonger jusqu'en 2023 avec un salaire affolant de 6,5 millions d'euros par an, indique le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio.





© D.R. - L'attaquant Mario Balotelli a décidé de rester à Nice cette saison, a annoncé lundi soir le club azuréen, mettant fin à l'un des feuilletons des transferts de l'été en Ligue 1, l'Italien ayant longtemps été pressenti en partance pour Marseille. Arrivé en fanfare à la toute fin du mercato à l'été 2016-17, Balotelli, ancien joueur de l'Inter Milan, de l'AC Milan, de Manchester City et de Liverpool, a marqué 43 buts sous le maillot niçois.

- Dans une interview accordée à Corse Matin, Arsène Wenger est formel : "Oui, Thierry Henry veut être l'entraineur de Bordeaux, il est intelligent et a les qualités requises", a déclaré l'ancien coach mythique des Gunners qui connait très bien le T3 des Diables.

- En plus de Jason Denayer, l'OL est toujours à la recherche d'un deuxième défenseur pour renforcer sa charnière centrale. Les dirigeants lyonnais se sont renseignés sur Adama Soumaoro (Lille, 26 ans), d'après RMC. Prix à payer : 15 millions d'euros, de quoi refroidir Jean-Michel Aulas ?





© D.R. - André-Pierre Gignac devrait rempiler au Mexique jusqu'en 2021. L'Equipe évoque qu'un accord aurait été trouvé entre l'attaquant français et les Tigres de Monterrey, où il évolue depuis 2015.



- Martin Odegaard est dans le viseur d'Arnhem et d'Heerenveen aux Pays-Bas, rapporte le Mundo Deportivo. Arrivé au Real en 2015 avec un statut de prodige, le jeune Norvégien n'a jamais réussi à percer chez les Merengue et chercherait donc à être prêté une nouvelle fois cette saison.