Mercato Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

- 20h42: Dodi Lukebakio a été prêté par Watford au Fortuna Düsseldorf, promu en Bundesliga cette saison. C'est ce que Düsseldorf a annoncé dimanche.

Formé à Anderlecht, Lukebakio a débuté en équipe première en 2015. Malgré 18 apparitions et un but, il n'a pas tout à fait convaincu le staff anderlechtois et a été prêté en 2016-2017 à Toulouse, où il a joué six fois.

La saison passée, Lukebakio a été prêté à Charleroi, où il a réalisé un excellent début de saison, avec 3 buts et 4 assists en 20 rencontres. Il a attiré l'attention de Watford qui l'a recruté durant l'hiver.

Lukebakio, international espoirs, est sous contrat avec Watford jusqu'en 2020.

-18h40: Pepe Reina reste en Italie. Sans contrat depuis la fin de son aventure à Naples, l'Espagnol n'avait pas encore signé dans un nouveau club. C'est désormais chose faite. Reina s'est engagé en faveur du Milan AC. Le club italien l'a annoncé sur Twitter en fin d'après-midi. Il a directement rejoint le groupe qui est actuellement en tournée du côté des USA.





-16h56: Anthony Martial a ses prétendants. L'histoire d'amour entre le Français et Manchester United pourrait prendre fin. L'ailier, qui ne s'entend pas à merveille avec Mourinho, serait dans les petits papiers des trois clubs suivants: Chelsea, Bayern Munich et Dortmund. Pourtant, le technicien portugais ne voudrait pas se séparer de son joueur. Pour le moment, aucune négociation n'a donc débuté entre le club mancunien et les autres équipes.





-15h30: Jurgen Klopp apprécie Christian Pulisic. L'ailier de Dortmund est sur les tablettes du coach de Liverpool. L'Allemand, ancien entraîneur des Marsupiaux, a dit tout le bien qu'il pensait de l'Américain. "J'adore Christian," a admis Klopp. "Je l'ai connu quand il était gamin. Il n'est pas très âgé, déjà un fantastique joueur et mérite la haute considération que les USA ont de lui." Klopp a ensuite rajouté que pour le moment, Dortmund était l'endroit parfait pour lui afin de continuer sa progression. "Il n'y a pas de discussion à son sujet entre nos clubs."





-14h45: Yerry Mina est suivi par Everton. En mauvaise posture à Barcelone, malgré son beau Mondial, le défenseur central pourrait retrouver du temps de jeu en Angleterre. Pour le moment, le Colombien a déclaré qu'il préférait rester en Catalogne et se battre pour avoir sa place. Il est barré par la doublette Piqué-Umtiti.





-11h47: Joe Hart pour remplacer Courtois à Chelsea? C'est la situation la plus probable à l'heure actuelle selon le quotidien espagnol AS. Thibaut Courtois veut rejoindre le championat espagnol pour vivre près de ses enfants comme il l'a déjà affirmé ces dernières semaines. C'est pourquoi notre portier, récemment nommé meilleur gardien de la Coupe du Monde, n'a pas prolongé son contrat avec les Blues. Le Real Madrid en ferait aussi sa priorité mais rien ne sera réalisé tant que Chelsea n'aura pas trouvé de successeur à Courtois. Depuis, trois noms circulent avec instistance du côté de Chelsea. Un retour de Petr Cech avait été évoqué mais la piste semble peu sérieuse. Viennent ensuite les noms de Kasper Schmeichel, qui évolue à Leicester, et de Joe Hart qui appartient toujours à Manchester City. Pour le gardien dannois de Leicester, il semblerait que son club ne soit pas du tout prêt à le lâcher. Claude Puel aurait même déjà indiqué qu'aucune offre n'allait être étudiée pour son portier. Reste Joe Hart, qui est sur une voie de garage chez les Cityzens. Malgré le fait qu'il ait pris part à la tournée américaine avec le club de Manchester et qu'il a joué vendredi dernier face à Dortmund, l'ancien international anglais ne rentrerait pas des les petits papiers de Guardiola et serait même rétrogradé en tant que 3ème gardien à City, derrière Ederson et Bravo. Après deux prêts infructueux (Au Torino et à West Ham), le gardien va-t-il enfin pouvoir retrouver son meilleur niveau via un transfert à Chelsea qui pourrait débloquer la situation de Courtois dans le même temps? Affaire à suivre...

Pour The Sun, c'est sur Jordan Pickford que les Blues aurainet mis leur viseur. Auteur d'une très bonne coupe du monde, Everton ne serait cependant pas prêt à laisser partir son portier pour rien, surtout que le club de la Mersey l'a acheté 34 millions d'euros il y a une saison.





-10h10: Axel Witsel serait la cible prioritaire du Borussia Dortmund! Selon le quotidien allemand Bild, Axel Witsel qui évolue actuellement au club chinois du Tianjin Quanjian, serait dans les petits papiers du club de la Ruhr. Une offre à hauteur de 20 millions d'euros pourrait même être faite de la part des dirigeants allemands qui sont convaincus du potentiel du joueur suite à la belle Coupe du Monde réalisée par notre Diable rouge.





-9h02: Eden Hazard toujours plus proche du Real Madrid. Les stats parlent en faveur du Brainois!