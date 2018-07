-11h47: Joe Hart pour remplacer Courtois à Chelsea? C'est la situation la plus probable à l'heure actuelle selon le quotidien espagnol AS. Thibaut Courtois veut rejoindre le championat espagnol pour vivre près de ses enfants comme il l'a déjà affirmé ces dernières semaines. C'est pourquoi notre portier, récemment nommé meilleur gardien de la Coupe du Monde, n'a pas prolongé son contrat avec les Blues. Le Real Madrid en ferait aussi sa priorité mais rien ne sera réalisé tant que Chelsea n'aura pas trouvé de successeur à Courtois. Depuis, trois noms circulent avec instistance du côté de Chelsea. Un retour de Petr Cech avait été évoqué mais la piste semble peu sérieuse. Viennent ensuite les noms de Kasper Schmeichel, qui évolue à Leicester, et de Joe Hart qui appartient toujours à Manchester City. Pour le gardien dannois de Leicester, il semblerait que son club ne soit pas du tout prêt à le lâcher. Claude Puel aurait même déjà indiqué qu'aucune offre n'allait être étudiée pour son portier. Reste Joe Hart, qui est sur une voie de garage chez les Cityzens. Malgré le fait qu'il ait pris part à la tournée américaine avec le club de Manchester et qu'il a joué vendredi dernier face à Dortmund, l'ancien international anglais ne rentrerait pas des les petits papiers de Guardiola et serait même rétrogradé en tant que 3ème gardien à City, derrière Ederson et Bravo. Après deux prêts infructueux (Au Torino et à West Ham), le gardien va-t-il enfin pouvoir retrouver son meilleur niveau via un transfert à Chelsea qui pourrait débloquer la situation de Courtois dans le même temps? Affaire à suivre...

Pour The Sun, c'est sur Jordan Pickford que les Blues aurainet mis leur viseur. Auteur d'une très bonne coupe du monde, Everton ne serait cependant pas prêt à laisser partir son portier pour rien, surtout que le club de la Mersey l'a acheté 34 millions d'euros il y a une saison.





-10h10: Axel Witsel serait la cible prioritaire du Borussia Dortmund! Selon le quotidien allemand Bild, Axel Witsel qui évolue actuellement au club chinois du Tianjin Quanjian, serait dans les petits papiers du club de la Ruhr. Une offre à hauteur de 20 millions d'euros pourrait même être faite de la part des dirigeants allemands qui sont convaincus du potentiel du joueur suite à la belle Coupe du Monde réalisée par notre Diable rouge.