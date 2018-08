Le fil infos

Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

- 17h05 : Courtrai a annoncé mercredi l'arrivée en prêt avec option d'achat du médian grec Charilaos Charisis. Charisis, 23 ans, est depuis 2015 sous contrat avec le PAOK Salonique. La saison passée, il avait été prêté à Saint-Trond. Il avait totalisé 24 rencontres, un but et deux assists avec les 'Canaris'.

Les infos du matin

© D.R. - Cette fin de mercato est agitée du côté des Zèbres ! Bruges met une offre de 7 millions sur la table pour attirer Kaveh Rezaei. Après avoir vendu Anthony Limbombe à Nantes et Diaby à Sporting Portugal, les Blauw en Zwart ont fait de l'attaquant iranien de Charleroi leur priorité. Plus d'infos ici.



- En échange, Sander Coopman pourrait faire le chemin inverse et atterrir en prêt au Mambourg. Le jeune milieu offensif brugeois n'entrerait pas dans les plans d'Ivan Leko cette saison, il pourrait faire de Charleroi son nouveau point de chute. Coopman avait été prêté à Zulte Waregem la saison passée, inscrivant 3 buts et délivrant 9 assists.

- Le défenseur anderlechtois Kara Mbodj est courtisé par Dijon. Le club français a même fait une offre entre 1,5 et 2 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais. Les espérances des Mauves pour un transfert de Kara se situeraient pourtant à 5 millions d'euros, mais le RSCA veut s'en débarasser et est conscient qu'une opportunité comme celle-ci ne se présentera peut-être pas deux fois. L'offre en détails ici.

- Toujours du côté du Parc Astrid, les dirigeants du Sporting passent à l'offensive pour Prince-Désir Gouano. Une offre de 6 millions a été mise sur table mais Amiens en demande 10. Le défenseur, capitaine du club picard en Ligue 1, serait plus que partant pour un transfert en Pro League puisqu'il serait en train d'essayer de forcer son transfert. Découvrez Gouano ici.

- Ostende a annoncé mardi soir le retour en Belgique de Laurens De Bock. Le défenseur est prêté par Leeds jusqu'au terme de la saison. Formé à Lokeren, De Bock, 25 ans, a débuté en équipe première en 2009. Il a signé au Club Bruges en janvier 2013. Cinq ans plus tard, en janvier 2018, il quittait Bruges, où il a remporté un championnat et une coupe nationale, pour Leeds. En six mois, le défenseur a disputé 7 rencontres de la D2 anglaise. De Bock est sous contrat avec le club anglais jusqu'en 2022. Il a été prêté jusqu'au terme de la saison à la côte belge.

© D.R. - Aston Villa serait sur le point de rafler la mise pour Yannick Bolasie, les négociations avec Everton pour un prêt progressent ce matin même explique SkySports. L'ailier congolais d'Everton n'a jamais eu sa chance à Goodison Park après son grave retour de blessure qui l'a éloigné des terrains pendant près d'un an. Le Léopard était également pressenti pour un prêt à Middlesbrough, le joueur devra donc faire un choix entre les deux clubs anglais.



- D'après AS, Manchester City ciblerait d'urgence le portier du Real Madrid Keylor Navas. En cause, le second choix des Citizens, Claudio Bravo, est indisponible pour la saison à venir depuis sa rupture des ligaments du tendon d'Achille. Les Skyblues cherchent activement un remplaçant de taille pour le rempart chilien. Un transfert qui ferait les affaires de Thibaut Courtois... Le Diable aurait alors devant lui une voie royale pour être le titulaire incontestable des Merengue. Pas sûr cependant que les Los Blancos laissent filer leur portier costaricien cet été dont le contrat est encore valable deux saisons.

© D.R. - Les négociations entre Thomas Vermaelen et le Barça sur une éventuelle prolongation de contrat sont à l'arrêt. L'Anversois n'était pas inscrit sur la feuille du match pour les deux premières sorties officielles des Blaugranas. Selon le quotidien ibérique El Mundo Deportivo, notre Diable Rouge n'aurait pas bien vécu le fait que le jeune Miranda ait été préféré à son poste contre Séville. L'arrivée de Clément Lenglet, lui aussi défenseur central gaucher, n'arrange évidemment pas les choses. Vermaelen se trouverait donc sur une voie de garage au Camp Nou, son contrat court jusqu'en juin prochain. Toutefois un transfert semble compliqué à l'heure actuelle, Thomas se plait en Catalogne et peu de clubs semblent capables d'offrir un défi sportif et financier à la hauteur pour le Belge de 33 ans.

- Une ultime tentative du Real pour Eden Hazard ? Le tabloïd britannique Daily Mirror estime que les Madrilènes soumettront à Chelsea une dernière offre cet été pour acquérir la pépite brainoise. Pour le coach espagnol Lopetegui, il y aurait encore le temps de conclure un deal. La Maison Blanche n'a pas enregistré un seul transfert majeur durant ce mercato estival et serait prête à tout pour en réaliser au moins un.

© D.R. - Ca y est, Miralem Pjanic a prolongé son contrat avec la Juventus jusqu'en 2023, a annoncé le club champion d'Italie mardi soir. Son précédent contrat courait jusqu'en 2021. Le meneur de jeu bosnien, 28 ans, est arrivé à la Juventus en 2016, en provenance de l'AS Roma. En deux ans, il a remporté deux titres et deux coupes nationales, atteignant la finale de la Ligue des Champions 2017. Toutes compétitions confondues, Pjanic totalise 92 rencontres, 15 buts et 28 passes décisives avec la 'Vieille Dame'.

© D.R. - Nemanja Radonjic débarquera prochainement à Marseille. L'échéance est connue, l'ailier international serbe arrivera après son match de barrage en Ligue des Champions de son club actuel de l'Etoile rouge Belgrade. La somme déboursée par les Phocéens tourne autour des 10 millions d'euros. Dans le sens des départs, Njie est lui prêté pour une saison au Sporting Portugal. L'attaquant camerounais doit encore passer sa visite médicale.