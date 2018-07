Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.









© DR - C'est officiel, Edmilson Junior quitte le Standard pour rejoindre le Qatar. Un brin fataliste, Michel Preud'homme s'est exprimé sur ce départ inopiné. Plus de détails ici.







- Le Standard pourrait déjà avoir trouvé le remplaçant d'Edmilson ! Il s'agirait de Maxime Lestienne. Plus d'infos ici.





- Charleroi tout proche d'engager Dorian Dervite, un défenseur français de 29 ans. Plus d'infos en cliquant ici.





- Anderlecht n'a pas terminé son recrutement. Luc Devroe chercherait à transférer un jeune international croate de 19 ans, Luka Ivanusec. Plus d'infos ici.





- Bonne nouvelle pour le Club de Bruges. Son emblématique capitaine, Ruud Vormer, a prolongé son bail avec le club et est désormais lié aux Blauw&Zwart jusqu'en 2022.





© DR - Du côté de Chelsea, on s'attend au pire. Les Blues pourraient en effet connaître un exode cet été, symbolisé par les départs d'Hazard, de Courtois et de Willian. Plus d'infos ici.





- Dodi Lukebakio quitte Watford et est prêté à Düsseldorf, promu en Bundesliga. Plus d'infos ici.





- L'information parait surréaliste mais le Brésilien Richardlison pourrait bel et bien quitter Watford et rejoindre Everton pour la modique somme de...56 millions d'euros. Wow.





- Harry Maguire plait à Manchester United. Le rugueux défenseur de Leicester correspond parfaitement au style de jeu prôné par José Mourinho à Old Trafford. Seul problème, l'indemnité de transfert fixée à 73 millions d'euros pourrait refroidir les dirigeants mancuniens.





© DR - Kevin Gameiro de plus en plus proche de Valence. L'international français, en marge du groupe à l'Atletico, pourrait trouver une porte de sortie chez les Chès.







- Conscient que son temps de jeu risque de s'amenuiser la saison prochaine, Mateo Kovacic n'en démord pas, il veut quitter le Real Madrid. Remplaçant de luxe chez les Merengue, il pourrait rapidement trouver un nouveau point de chute.





- Auteur d'une Coupe du monde exceptionnelle avec la Colombie, le défenseur Yerri Mina ne veut pas forcément quitter le Barça. Sûr de ses qualités, il veut essayer de prouver à Ernesto Valverde qu'il mérite sa place chez les Blaugrana. Superbe mentalité.





© DR - L'Inter Milan devra débourser 30 millions d'euros pour Arturo Vidal. Alors que les Nerazzurri ont déjà frappé fort lors de ce mercato, ils ne seraient pas rassasiés et auraient jeté leur dévolu sur le Chilien du Bayern. Les Bavarois de leur côté, ne s'opposent pas au départ du médian, ne réclamant "que" 30 millions. Une question de jours avant que cette histoire ne soit réglée?







© DR - Mezut Özil quitte la sélection allemande, lassé des polémiques racistes qui entourent sa présence en équipe nationale. Plus d'infos ici.







© DR - Valentin Eysseric attise les convoitises. Un an seulement après son départ en Serie A, le médian de la Fiorentina pourrait (déjà) retrouver la Ligue 1. Le Corriere dello Sport annonce en effet que l'OM serait à l'affut pour le rapatrier. Les Phocéens seraient prêts à débourser 7 millions d'euros pour l'ancien Niçois.







© DR - L'ancien défenseur du Barça, Rafael Marquez a annoncé dans une lettre qu'il mettait fin à sa brillante carrière. Le Mexicain, qui a disputé cinq Coupes du monde, aura porté 146 fois la vareuse de son pays. Bon vent à ce grand monsieur du football.







- Chancel Mbemba, l'ancien Anderlechtois, est tout proche de signer avec Porto. Plus d'informations dans la journée.