Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

© D.R. - Anderlecht est attentif à la situation d'Aleksandar Bjelica. Le défenseur croate pourrait quitter la côte belge avec l'arrivée récente de Laurens De Bock à Ostende. Les Mauves chercheraient à compenser l'indisponiblité, pour un moment encore, de Saief et Cobbaut.



- Prince-Désir Gouano a envie de rejoindre le Sporting, plus que jamais. Le défenseur d'Amiens a entamé une grève, le capitaine du club picard ne s'entraine toujours pas avec le groupe, prétextant un arrêt-maladie. Gouano menacerait même de boycotter le match de samedi contre Reims. Les Amiénois n'acceptent toujours pas les offres en dessous de 10 millions pour son capitaine, le RSCA en avait proposé 6 avec des bonus. Insuffisant mais pour combien de temps encore ?

- A Sclessin, on attend impatiemment Obbi Oularé, la direction des Rouches ne s'alarme pas et préfère prendre son temps. Des détails dans le transfert de l'ancien buteur de Bruges doivent encore être réglés entre les deux parties. Plus d'infos ici.

- C'est acté, Rezaei file au FC Bruges contre 6 millions d'euros (hors bonus), soit le transfert sortant le plus cher de l'histoire des Zèbres. Le club brugeois l'a présenté officiellement mercredi en début de soirée. Dès lors, Charleroi serait très proche d'avoir trouver le remplaçant de l'attaquant iranien. Le prometteur Victor Osimhen est pressenti pour être prêté au Mambourg avec option d'achat, estimée à 2 millions d'euros. Le Nigérian de 19 ans a été élu meilleur buteur de la Coupe du Monde U17 en 2015. Découvrez le ici.

- Annoncé mercredi comme proche du Sporting, la nouvelle se confirme : Sander Coopman est de plus en plus proche de rejoindre lui aussi les Zèbres. L'ailier belge intéresse par sa polyvalence, il peut également être utilisé dans un poste plus axial. Le joueur brugeois ne rentre pas dans les plans d'Ivan Leko cette saison, son profil est également pisté de près par Ostende et l'Antwerp.

-Anderson Arroyo est prêté par Liverpool à La Gantoise. Après le Nigérian Taiwo Awoniyi, c'est un deuxième joueur des Reds qui débarque à Gand. Arroyo, Colombien de 18 ans, s'est déjà entraîné avec les Buffalos ce mercredi matin. L'arrière gauche jouera à Gand jusqu'en fin de saison.

- Courtrai a annoncé en fin d'après-midi mercredi l'arrivée en prêt avec option d'achat du médian grec Charilaos Charisis. Charisis, 23 ans, est depuis 2015 sous contrat avec le PAOK Salonique. La saison passée, il avait été prêté à Saint-Trond. Il avait totalisé 24 rencontres, un but et deux assists avec les 'Canaris'.

© D.R. - Divock Origi ne pourra pas partir à Dortmund sans une option d'achat obligatoire inclue dans la formule du prêt, indique le Daily Telegraph. L'attaquant belge de Liverpool pourrait rebondir du côté de la Ruhr mais les Reds ne loueront pas le Diable Rouge si celui-ci n'est pas vendu à l'issue de son prêt. Pour rappel, le BVB juge que l'indemnité de transfert définitif fixée à 30 millions d'euros reste trop élevée pour Origi.

-Man City célèbrait mercredi les 10 ans de présence au club de son capitaine belge emblématique, "Vince the Prince". Kompany a remercié les Citizens pour les dix dernières saisons écoulées, se montrant rassurant quant à son avenir avec les Skyblues et avec sa "Belgique adorée". Le défenseur des Diables devrait continuer sur sa lancée, tant en club qu'en équipe nationale, bonne nouvelle pour les Diables!

© D.R. - Rebondissement dans le dossier épineux de Dedryck Boyata. Le FC Séville ciblerait le défenseur belge du Celtic Glasgow, à en croire le directeur sportif des Espagnols. En clash avec sa direction, le Diable Rouge s'entraine à nouveau mais ne joue plus avec les Ecossais. Dedryck doit absolument se trouver un nouveau point de chute en cette fin de mercato, le club andalou serait une belle opportunité à saisir. Plus d'infos ici.



- Le Real rêve de Mbappé. Le quotidien espagnol AS en a fait sa Une aujourd'hui. Si un transfert du champion du monde semble possible pour les Merengue, la transaction pourrait être facilitée par une éventuelle sanction de l'UEFA contre le PSG pour non fair-play financier. En cas de punition pour les Parisiens, ils ne seraient plus en position favorable de pouvoir lever l'option d'achat du buteur français, appartenant toujours officiellement à l'AS Monaco, explique AS. Hors, Eurosport est formel. Cette hypothèse n'a ni queue ni tête pour le média français qui explique que les contrats de prêts prennent fin au 30 juin. Le PSG aurait donc théoriquement déjà levé l'option d'achat de 180 millions d'euros pour acquérir définitivement le jeune prodige.

© D.R. - La réunion décisive entre Thierry Henry et le président de la GACP, Joseph DaGrosa, devrait avoir lieu aujourd'hui. L'ex-entraineur adjoint des Diables veut avoir des garanties sportives quant au projet bordelais, le club tourne une page de son histoire avec l'arrivée du nouveau fond d'investissement américain. Son éventuelle nomination ne devrait pas voir lieu avant un moment. Gustavo Poyet, bien que mis à pied jusque vendredi, est toujours entraineur du club officiellement. Découvrez l'article ici.



- Claudio Marchisio attise les convoitises depuis sa rupture de contrat à l'amiable avec son club de toujours, la Juventus. Marchisio est cité pour un rebond en Ligue 1. L'intérêt marqué de Monaco pour le milieu de terrain italien a fait grand bruit en France ces derniers jours. Aujourd'hui, L'Equipe révèle que Marchisio aurait été proposé à l'OM, toujours en quête d'un remplaçant à Anguissa parti à Fulham cet été.

- 90 millions d'euros pour Rakitic : la dernière offre en date du PSG pour acquérir le médian croate, rapporte le quotidien ibérique Sport dans sa Une. Décidemment, les rumeurs concernant le milieu de terrain du Barça se disent et se contredisent. Il faudra attendre la fin du mercato pour voir clair dans le dossier Rakitic.