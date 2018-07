Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.





Le fil info









Les infos du matin





© DR - Récent transfuge du Sporting d'Anderlecht, Thomas Didillon a fait forte impression lors de ses premiers pas avec les Mauves. Sera-t-il le numéro 1 cette saison ? Plus de détails ici.







- Johan Plancke, team manager et bras droit d'Hugo Broos à Ostende devrait quitter les Côtiers et venir renforcer Anderlecht. Il s'agirait là du 6e "renfort" des Mauves en provenance d'Ostende.





- Ivan Obradovic n'entre plus dans les plans d'Hein Vanhaezebrouck à Anderlecht mais il est toujours là. La raison est simple, le Serbe ne trouve tout simplement pas de nouveau point de chute.





- C'est officiel, Edmilson Junior va quitter le Standard et être remplacé par Maxime Lestienne. Un énorme défi pour l'ancien Brugeois qui espère relancer sa carrière. Plus de détails ici.





- En provenance de Bolton, le Français Dorian Derwite s'est engagé avec Charleroi hier après-midi. Quelles sont les qualités du nouveau transfert des Carolos ? Plus d'infos ici.





- Absent du Canonnier hier, Logan Bailly semble de plus en plus proche d'un départ de Mouscron, barré par Olivier Werner. Plus d'infos ici.





- C'est officiel, le prometteur Taiwo Awoniyi (Liverpool) est prêté à Gand pour un an. Après une expérience fructueuse à Mouscron la saison passée, le jeune Nigérian retrouve donc la Pro League sous la vareuse des Buffalos.





© DR - Bonne nouvelle pour Charly Musonda Jr. Alors qu'il semblait être sur une voie de garage à Chelsea, il pourrait profiter de l'arrivée du nouveau coach, Maurizio Sarri, pour gratter du temps de jeu. Plus de détails ici.







- Arsenal veut absolument Steven N'Zonzi mais tente de diminuer sa clause de départ fixée à 40 millions d'euros. Les Gunners espèrent pouvoir boucler ce transfert autour des 30 millions d'euros. Rappelons que Unai Emery avait eu le Français sous ses ordres à Séville.





- Claude Puel, le coach de Leicester, estime que Harry Maguire doit "absolument rester". Après son excellente coupe du monde, le roc anglais serait en effet sur les tablettes de Manchester United qui semble prêt à casser sa tirelire pour lui. Les Foxes tiendront-ils bon face à la force financière des Mancuniens ?





© DR - Le Real renoncera-t-il à transférer Eden Hazard ? Une chose est sûre, le suspens est total dans ce dossier. Plus d'infos ici.



- Comme de nombreux joueurs, Cristiano Piccini quitte le Sporting Portugal (club en pleine crise après l'agression des joueurs par des supporters) cet été. Il a signé pour quatre saisons avec Valence et a coûté entre 8 et 10 millions d'euros.





© DR C'est un véritable coup de théâtre qui a eu lieu hier soir : Alors que Bordeaux semblait être tombé d'accord avec la Roma pour le transfert de Malcom, un vif intérêt du Barça a tout fait capoter au dernier moment. Les dirigeant girondins auraient en effet décidé de suspendre le transfert alors que des supporters romains attendaient déjà le Brésilien à l'aéroport. Dur.







- La Fiorentina passe à l'offensive pour Jésé. Les Transalpins proposeraient un prêt avec option d'achat au PSG. Une proposition qui ne plait pas forcément aux Parisiens qui préconiseraient un transfert sec. Un accord pourra-t-il être trouvé pour l'ancien prodige du Real ?





© DR - Depuis hier, le retrait de Mezut Özil de la sélection allemande fait couler beaucoup d'encre. Une question se pose : faut-il renier ses origines pour la sélection ? Plus d'infos ici.





- Le Werder Brême rêve de Davy Klaassen, le médian d'Everton. Après une seule saison - mitigée - chez les Toffees, le Batave pourrait donc déjà faire ses valises pour la Bundesliga.





© DR - C'est désormais (quasi) officiel. Après cinq ans de bons et loyaux services, Joao Moutinho devrait quitter Monaco et rallier la Premier League et Wolverhampton. Le montant du transfert devrait avoisiner les cinq millions d'euros.







- Clément Grenier, l'ancien taulier de Lyon, devrait se lier avec Rennes aujourd'hui. Après une expérience à Guingamp, il va poursuivre sa carrière en Bretagne en échange de 4 millions d'euros.





© DR - Anderlecht aura tout tenté mais passe à côté de Chancel Mbemba. Le Congolais s'est en effet engagé avec Porto hier matin. Le club portugais a déboursé 6 millions. Trois raisons auraient poussé Mbemba à opter pour le club lusitanien : un salaire qui passe du simple au double, la possibilité de jouer la Ligue des Champions et le fait de considérer un retour à Anderlecht comme un 'pas en arrière" dans sa carrière.