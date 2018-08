Le fil infos

Mercato C'est la dernière ligne droite du marché des transferts ! Notre journal du mercato est là pour répertorier les toutes dernières rumeurs de l'été.

Les infos du matin

© D.R. - Victor Osimhen a réussi ses tests médicaux. Le prêt du jeune attaquant de Wolfsburg devrait être officialisé ce vendredi au Mambourg. L'option d'achat est elle estimée à 2 millions d'euros pour le Nigérian de 19 ans. Seul un petit déséquilibre au niveau du cartilage a été détecté (le joueur a été opéré au genou en janvier dernier), rien de grave selon les médecins du club carolo. Plus d'infos ici.



- Toujours dans le sens des arrivées à Charleroi, le transfert de Dylan De Belder est sur la bonne voie. Le profil de l'attaquant du Cercle Bruges plait beaucoup à Felice Mazzu. Il pourrait bientôt être transféré au Mambourg. Le joueur a également reçu une proposition de Mouscron.

- Le directeur sportif de l'Excel, Jürgen Röber, a annoncé que Logan Bailly aurait trouvé un nouveau club. L'ex-dernier rempart des Diables Rouges ne fait plus les beaux jours de Mouscron, il est d'ailleurs relégué deuxième dans la hiérarchie des portiers mouscronnois, derrière Olivier Werner.

- Au Cannonier, la direction espère encore rapatrier un attaquant, au minimum. Plusieurs noms ont filtré, M'Baye Leye (libre de tout contrat) ou encore De Belder (Cercle). Charleroi semble toutefois plus enclin à trouver un accord avec l'attaquant brugeois, les Hurlus devraient donc chercher leur bonheur ailleurs pour boucler leur noyau. Plus d'infos ici.

© D.R. - Danny Rose n'est pas la priorité du PSG, toujours en quête d'un latéral gauche. SkySports avance que Filipe Luis, le défenseur de l'Atletico Madrid, est toujours la cible numéro 1 des Parisiens pour combler ce manque côté gauche. Le média britannique annonce que Tottenham s'est préparé à vendre trois joueurs cet été : Danny Rose, Toby Alderweireld et Moussa Dembélé. Il semblerait toutefois que nos deux Diables poursuivront cette saison avec les Spurs, probablement leur dernière ?



- Les rumeurs vont bon train concernant Zinedine Zidane. La dernière en date : l'ex-entraineur du Real aurait dit à des amis qu'il souhaiterait reprendre les rennes de Manchester United si Mourinho venait à être viré, selon le Daily Mail. Le numéro 10 des Bleus aurait fait de la Premier League sa prochaine destination de rêve en tant qu’entraîneur.

- Liverpool n'est pas à vendre. Fenway Sports Group (FSG), la compagnie d'investissement qui a acquis le club en 2010, a assuré que Anfield n'était pas à vendre. Le FSG a toutefois affirmé que le club anglais reste ouvert à des investisseurs minoritaires. Les dirigeants ont refusé une offre de 2 milliards de livres sterling de Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan pour s'approprier le club à la fin de l'année 2017.

© D.R. - Pour le Real Madrid, c'est Neymar ou nada. D'après Marca, les dirigeants des Merengue seraient satisfaits de l'effectif mis à la disposition de Julen Lopetegui. Le club n'envisagerait donc pas d'achat important avant la fin de ce mercato. Sauf un nom, Neymar. Le génie brésilien serait le seul à pouvoir améliorer le noyau des Los Blancos, à en croire le quotidien espagnol. Le Real dispose d'un budget estimé à 300 millions d'euros, passera-t-il à l'attaque ? On imagine mal le PSG se séparer de sa star sans avoir le temps de la remplacer...



- Ben Yedder se voit toujours évoluer à Séville cette saison, rapporte le Estadio Deportivo. Alors que les rumeurs le disaient sur le départ du club andalou, l'international français aurait décidé de rester et de se battre pour sa place, convoitée par André Silva (en provenance de l'AC Milan) et Luis Muriel. Le Borussia Dortmund et d'autres clubs de L1 étaient intéressés par l'attaquant réputé pour sa technique.

© D.R. - L'Union belge ne ferme pas (encore) entièrement la porte à Thierry Henry. Découvrez l'article ici.



- L'OL a émis une contre-proposition à Wolfsburg pour Maxwell Cornet. Les Gones demandent 18 millions d'euros + 2 en bonus, ainsi que 20% à la revente pour l'attaquant ivoirien. Les Lyonnais attendent un retour du club allemand sur cette contre-proposition, rapporte le quotidien L'Equipe.

- D'après France Football, Georges-Kévin Nkoudou est proche de signer à Saint-Etienne. L'ailier gauche de Tottenham ne jouit que de très peu de temps jeu chez les Spurs et devrait donc se trouver un nouveau point de chute. L'ancien Marseillais devrait faire son grand retour en Ligue 1, vraisemblablement à l'ASSE. Le média français évoque la formule d'un prêt assorti d'une option d'achat.

© D.R. - Un accord a été trouvé avec l'agent de Bafétimbi Gomis (Galatasaray) pour un transfert de l'attaquant à Al-Hilal, a twitté jeudi soir le président du club saoudien Sami al-Jaber. L'ex-international français, passé notamment par Lyon et Marseille, "est Hilali" (devenu joueur du Hilal) se contente d'ajouter le dirigeant, retweetté par son club. L'attaquant de 33 ans était arrivé en juin 2017 en Turquie.