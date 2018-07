Mercato Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.









© DR - La Pro League impose à tous ses clubs d'avoir aux moins six Belges inscrits sur la feuille de match. Au Sporting de Charleroi, ces joueurs belges ne sont pas nombreux, sept...pour six places. Plus d'infos ici. - La Pro League impose à tous ses clubs d'avoir aux moins sixinscrits sur la feuille de match. Au Sporting de Charleroi, ces joueurs belges ne sont pas nombreux, sept...pour six places.





- Bonne nouvelle par contre pour Charleroi avec la prolongation de contrat d'un attaquant. Plus d'informations ici.





© DR - C'est officiel, Richarlison quitte Watford et rejoint Everton. Le Brésilien a signé un contrat de cinq ans et aura coûté 45 millions d'euros. 56 millions si on compte tous les bonus inclus dans le contrat. Monstrueux.

- Remonté à bloc, Petr Cech veut se battre pour être titulaire à Arsenal. Annoncé sur le départ suite à l'arrivée onéreuse de Bernd Leno, le Tchèque veut rester à l'Emirates et prouver à son entraîneur qu'il est le numéro 1 : "Je suis sous contrat à Arsenal et je me concentre sur la saison à venir, sur la compétition qu'il va y avoir entre tous les gardiens parce que le coach a beaucoup d'options. Je veux lui prouver que j'ai les capacités d'être le numéro 1."





- Fulham serait à deux doigts de transférer le champion du monde allemand, André Schürrle. Le promu a de grandes ambitions en Premier League et aurait eu la préséance du joueur qui était également courtisé par le Milan et par Crystal Palace. L'ancien joueur de Chelsea devrait passer sa visite médicale avec les Cottagers aujourd'hui.





- Un portier de 38 ans à Chelsea ? Selon the Sun, Robert Green, ancien portier de West Ham notamment, et international anglais (12 sélections), pourrait se lancer un dernier défi et devenir le 3e gardien des Blues.





© DR - Même si Yerri Mina a récemment affirmé sa volonté de rester à Barcelone pour "prouver ses qualités", il pourrait finalement changer d'air. Jean-Michel Aulas, le président de Lyon aurait formulé une offre de 30 millions d'euros pour le Colombien. De quoi faire réfléchir les dirigeants catalans.

- Edinson Cavani sur les tablettes du Real ? Selon Radio Marca, Florentino Perez, le sulfureux président de la Maison Blanche, voudrait transférer un grand buteur pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo. Il aurait donc jeté son dévolu sur le joueur du PSG qui coûterait 100 millions d'euros, tout de même.





© DR - C'est officiel, Robin Olsen, l'excellent gardien suédois de Copenhague, s'est engagé avec la Roma. Il aura coûté 8,5 millions d'euros (+ 3,5 millions de bonus éventuels ) et viendra remplacer Alisson, parti à Liverpool.

- Toujours concernant la Roma, les Italiens veulent poursuivre Malcom et son agent en justice après le volte-face du joueur qui s'était engagé avec la Louve avant de rétropédaler et de se lier avec Barcelone 24 heures plus tard.





- Koni de Winter, un jeune défenseur belge de 16 ans qui évoluait à Zule-Waregem a signé un contrat avec...la Juventus. , un jeune défenseur belge de 16 ans qui évoluait à Zule-Waregem a signé un contrat avec...la Juventus. Plus d'infos ici.









© DR - Le Bayern et le PSG négocient autour du transfert de Jérôme Boateng. Selon les médias italiens, les tractations seraient même déjà bien avancées si bien qu'un accord pourrait être trouvé prochainement. Un éventuel transfert qui mettrait fin à la rumeur autour de Leonardo Bonucci.

- Les Rekordmeister bavarois pourraient également perdre Thiago Alcanatara. Le médian espagnol a été approché par Chelsea et Manchester United qui ont sondé le Bayern quant à un éventuel transfert. L'indemnité de départ du Catalan est de 62 millions d'euros, une somme qui ne devrait refroidir aucune des deux écuries britanniques.





© DR - Jean-Eudes Aholou, excellent avec Strasbourg la saison dernière, a signé un contrat de cinq ans avec Monaco. Les Principautaires ont dû débourser dix millions pour dénicher l'international ivoirien.

- Dans le même temps, Joao Moutinho quitte le Rocher après cinq ans de bons et loyaux services. Le médian portugais s'est engagé avec le promu, Wolverhampton.





- Diego Reyes, robuste défenseur de 25 ans, devrait s'engager avec Bordeaux dans les prochaines heures. Le Mexicain était libre de tout contrat depuis son départ de Porto.