Le fil infos





Les infos du matin

© D.R. - Anderlecht passe à l'offensive pour Prince-Désir Gouano. D'après nos confrères de L'Equipe, les dirigeants bruxellois auraient transmis une offre de 6,5 millions d'euros à Amiens pour acquérir son capitaine. Soit une offre plus élévée d'un demi million d'euros par rapport à la dernière en date. Le défenseur est parti en clash avec sa direction et demande absolument son transfert vers le Sporting. Gouano est d'ailleurs sous certificat médical le couvrant pour une semaine, une façon formelle de faire grève contre le club picard pour forcer un départ. Plus d'infos sur le mercato anderlchtois ici.



- Au Parc Astrid, les négociations se poursuivent ce lundi pour de Bubacarr Sanneh. Le défenseur gambien de Midjylland est fortement lié à un transfert au Sporting, mais son club ne veut pas le lâcher pour moins de 10 millions d'euros. La direction des Mauves et Blancs souhaitent l'acheter pour un prix moindre (6-7 millions d'euros).

- Toujours au RSCA, dans le sens des départs cette fois ci. Kara aurait dû passer ses tests médicaux à Nantes aujourd'hui. Problème, ceux-ci ont été annulés pour une raison qui reste encore inconnue à l'heure actuelle. C'est surement partie remise pour l'international sénégalais.

- Pressenti sur le départ depuis quelques semaines déjà, Amara Baby va quitter Charleroi. Après avoir eu des touches en Turquie, la piste la plus sérieuse pour le médian zébré mènerait vers l'Antwerp. Pour l'instant aucun accord n'a été trouvé entre les Carolos et les Anversois. The Great Old a néanmoins fixé un montant qu'elle ne souhaiterait pas dépasser pour acquérir le joueur franco-sénégalais. Découvrez l'article ici.

- Sander Coopman et les Zèbres, ça chauffe. Charleroi et le Club de Bruges sont tombés sur un accord pour le milieu offensif/ailier belge. Le Brugeois a été aperçu au Mambourg en compagnie de sa famille ce samedi soir. Rien n'est officiel pour autant. La piste menant à De Belder (Cercle Bruges) s'est quant à elle refroidie.

- Mouscron est toujours activement à la recherche d'un voire de deux attaquants. Le hic, il faut que les investisseurs se décident à mettre la main à la poche. Certes, il y a bien eu des contacts avec M'Baye Leye, libre de tout contrat. Mais les discussions se sont stoppées nettes quand l'attaquant sénégalais a découvert l'offre mouscronnoise. L'horloge tourne pour les Hurlus.

© D.R. - La rumeur folle du jour, le FC Chelsea serait-il à vendre ? Selon le Sunday Times, l'oligarque russe Roman Abramovitch serait en train de négocier la vente du club londonien. Le milliardaire, à la tête des Blues depuis 2003, aurait demandé à une banque d'affaires de trouver un potentiel acquéreur. Abramovitch aurait pris sa décision depuis qu'il s'est vu refuser son visa de travail au Royaume-Uni au printemps dernier. Une information à prendre avec des pincettes puisqu'une source anonyme du club aurait démenti la rumeur.



- Ce n'est plus un secret, Danny Rose se dirige probablement vers un départ de Tottenham. D'après The Sun, le latéral international anglais verrait d'un bon oeil un transfert à Marseille. L'opportunité idéale pour le Three Lions de sécuriser du temps de jeu pour garder sa place en équipe nationale. Rose avait été notamment cité au PSG, à Schalke 04 ou encore en Espagne.

© D.R. - C'est la guerre entre le PSG et le Barça. Les deux cadors européens font la Une du quotidien ibérique Sport. Le club parisien et le club catalan sont en conflit concernant le transfert d'Adrien Rabiot. Paris serait furieux des approches successives des Blaugranas pour son milieu de terrain, les dirigeants envisageraient même mener une action en justice. Dans le sens inverse, le PSG tente le tout pour le tout pour attirer Ivan Rakitic dans ses rangs, histoire de se venger et de déstabiliser le Barça. Par le passé, les deux clubs sont connus pour avoir eu des relations conflictuelles dans des dossiers pour le moins épineux, ceux de Neymar et Verratti en tête.

© D.R. - Un feuilleton plein de rebondissements, Thierry Henry aurait refusé l'aventure bordelaise, d'après Canal +. L'attaquant emblématique des Bleus s'est entretenu cette semaine avec Roberto Martinez, qui souhaite lui un T2 Belge. Qui succédera à Thierry Henry en tant qu'entraineur-adjoint en équipe nationale? Plus d'infos ici.



- Un Diable Rouge en route vers Dijon ? Laurent Ciman serait la cible prioritaire du club de Ligue 1, selons plusieurs médias canadiens et français. Se dirige t'on vers un retour en Europe pour le défenseur belge ? Qui plus est chez le co-leader (avec le PSG) du championnat français. On évoque également l'intérêt de plusieurs clubs belges pour la natif de Farciennes. Affaire à suivre!

- Pour rappel, Kevin Strootman aurait trouvé un accord avec l'OM. L'actuel joueur de la Roma toucherait un salaire de 4,5 millions d'euros par an, selon des informations de Sky Italia. Aucun accord n'aurait encore été trouvé, par contre, entre le club marseillais et l'AS Rome. Le coach romain, Eusebio Di Francesco, a confirmé dimanche soir que les négociations progressaient pour le médian néerlandais. "Je n'ai pas encore parlé au joueur, mais à l'heure actuelle nous parlons de quelque chose qui n'est pas définitif", a déclaré l'entraineur. La prudence est de mise donc pour les Phocéens.