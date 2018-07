Comment se renforceront les clubs de Pro League ? Quelles stars vont aller voir ailleurs si l'herbe y est plus verte ? Quels Diables vont changer de club ? Suivez toute l'actualité du marché des transferts.

Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.





Le fil infos

- 9h45 : Julen Lopetegui souhaiterait faire d'Isco sa pièce-maîtresse au Real Madrid. C'est pourquoi, selon As, le nouveau coach du Real Madrid aurait fermé la porte à une arrivée d'Eden Hazard à Santiago Bernabéu. Son transfert étant estimé à près de 200 millions d'euros, peu de clubs pourraient débourser une telle somme, demandée par Chelsea.

- 9h15 : Priorité de Manchester United, Toby Alderweireld est loin d'être un Red Devil. Voici pourquoi.

- 9h10 : Le Colombien Juan Carlos Osorio n'a pas souhaité prolonger son contrat de sélectionneur de l'équipe de football mexicaine pour la période 2018-2022, a annoncé vendredi la Fédération mexicaine de football (FMF).

"Après une période de réflexion, une analyse approfondie et diverses conversations entre Juan Carlos Osorio et la Fédération (...), le Professeur Osorio a décidé de ne pas être considéré comme un candidat possible pour le poste de sélectionneur de l'équipe Nationale du Mexique pour le cycle 2018-2022 ", a déclaré l'organisation dans un communiqué publié sur son site internet.

Osorio, 56 ans, avait pris les rênes d'El Tri en 2015. Il la conduit jusqu'aux quarts de la Copa América-2016, aux demi-finales de la Coupe des Confédérations-2017 ainsi qu'aux huitièmes du Mondial-2018, après notamment une victoire retentissante contre l'Allemagne championne du monde en titre (1-0), qui a fait taire les critiques dont il était jusque là l'objet.





Les infos du matin

Davy Klaassen s’engage avec le Werder Brême

Brême L’international néerlandais s’est engagé avec le club allemand pour 4 ans. Le transfert du milieu de terrain est estimé à 15 millions d’euros. Davy Klaassen avait quitté l’Ajax Amsterdam pour Everton il y a un an, mais sa seule saison en Premier League s’est révélée extrêmement décevante avec seulement sept matches disputés en championnat.

Ikeme prend sa retraite

Wolverhampton Atteint d’une leucémie aigüe dont il a guéri en juin dernier, le gardien international nigérian a annoncé hier sa retraite sportive. Carl Ikeme s’est confié au site des Wolverhampton Wolves, le club auquel il aura appartenu durant toute sa carrière. "Ma santé, c’est le plus important. Je désire simplement être là pour mes enfants, ma fa mille et mes amis", a expliqué le gardien de 32 ans.

Nantes Les Canaris tiennent leur deuxième recrue estivale. Après le latéral Fabio, c’est le Brésilien Lucas Evangelista qui s’est engagé avec Nantes pour cinq ans, en provenance de l’Udinese. La saison dernière, le milieu de 23 ans était prêté à Estoril en D1 portugaise où il a disputé 34 matches en ayant inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives.