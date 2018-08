Mercato C'est la dernière ligne droite du marché des transferts ! Notre journal du mercato est là pour répertorier les toutes dernières rumeurs de l'été.





Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Charleroi lorgne Marcello Trotta. Le profil de l'attaquant de Sassuolo (25 ans) plait beaucoup à la direction zébrée qui s'active pour le ramener au Mambourg afin d'oublier un certain Kaveh Rezaei. Une offre de prêt avec option d'achat a déjà été soumise au club italien. Découvrez le joueur ici.



- Dario Zuparic à Anderlecht, ce n'est plus qu'une question de temps. Tout serait déjà réglé dans ce dossier, il ne manquerait plus que l'officialisation de sa venue. Le défenseur croate de Rijeka va s'engager pour 3 saisons contre une somme avoisinant les 2,5 millions d'euros. Découvrez Zuparic ici.

- Dans le sens des départs, la visite médicale de Kara au FC Nantes est prévue pour ce mardi. Pour une raison inconnue, les tests que l'international sénégalais aurait dû passer, devaient avoir eu lieu lundi.

- Rien ne va plus entre Tom De Sutter et la direction de Lokeren. Le président Lambrecht n'est pas tendre avec l'ancien buteur des Mauves. "C'est un gars très rusé, il vient aux entrainements comme si de rien était. Mais ça suffit, maintenant. J'essaie de trouver un accord avec son agent pour casser son contrat", fulmine Lambrecht. De Sutter ne devrait plus faire long feu au Daknam, ou rebondira-t-il ?

- Comme prévu, Timothy Derijck paraphe un contrat de deux saisons à Gand. Le défenseur central, arrivé en provenance de Zulte Waregem, a exprimé ses ambitions avec les Buffalos. "En rejoignant le club, j'ai l'intention de jouer sur les trois tableaux. Je pense pouvoir apporter aux plus jeunes. Mes principales qualités sont la construction du jeu de derrière et mon jeu de tête offensif", a déclaré le Belge de 33 ans sur le site du club flandrien.

- Le KV Ostende a mis un terme à sa collaboration avec Ramin Rezaeian. L'Iranien de 28 ans est désormais libre de tout contrat, a indiqué le club de la côte sur Twitter.





© D.R. - Gary Cahill est bien parti pour rester dans son club de coeur à Chelsea, explique The Telegraph. L'international anglais avait été lié à un prêt potentiel en Turquie, une offre qu'il aurait jugé inintéressante. Blues depuis 2013, le rugueux défenseur central veut se battre pour obtenir sa place sous l'ère Sarri cette saison. Il a du pain sur la planche, Cahill ne figurait pas sur la feuille de match des trois premières rencontres en Premier League.







© D.R. - Le Real Madrid songe à un retour de Mariano Diaz, l'attaquant de Lyon. Lundi, la presse espagnole et française évoquait pourtant un intérêt prononcé du FC Séville pour le buteur brésilien. Diaz pourrait finalement faire son grand retour dans son club formateur. L'information a été lancée par la Cadena Cope, relayée ensuite par As et Marca (qui en a fait sa Une ce matin). Si le transfert semble plus que plausible, c'est parce que les Merengue avait inclus un droit de rachat d'une durée de 48 heures dans le transfert du Brésilien à l'OL. Les Los Blancos pourrait dès lors voler l'attaquant à Séville sous leurs yeux, et à moindre prix que les Andalous, soit celui de 25,6 millions d'euros.



- La radio espagnol RAC1 estime que le Barça devrait transmettre une ultime et dernière offre pour Adrien Rabiot. Le milieu du PSG en Catalogne, c'est sans doute un des feuilletons de l'été. Difficile pourtant de croire que le deal soit conclu en si peu de temps.

- Un transfert enfin réalisé après de nombreuses tractations, l'accord entre le PSG et Valence pour le transfert de Guedes est officiel. Les deux clubs ont finalement trouvé un terrain d'entente pour le transfert définitif de l'international portugais. Gonçalo Guedes, déjà prêté au club espagnol la saison dernière, viendra prêter main-forte à Michy Batshuayi. L'attaquant de 21 ans sera à Valence pour signer son contrat ce mardi, a ajouté la formation espagnole dans un tweet avec une photo de Guedes serrant la main de Peter Lim, le propriétaire du club. L'indemnité tourne autour des 40 millions d'euros (+ 10 en bonus).





© D.R. - Schalke 04 a officialisé le transfert de Sebastian Rudy, en provenance du Bayern Münich. L'international allemand s'est engagé pour 4 saisons, soit un contrat valable jusqu'en 2022. Le milieu défensif de 28 ans portera le numéro 13 sous ses nouvelles couleurs.







© D.R. - Fin du feuilleton, Thierry Henry décline l'offre des Girondins de Bordeaux. C'est ce que rapporte SkySports, la chaine britannique dont l'attaquant emblématique d'Arsenal a été le consultant pendant près de 4 ans. Découvrez pourquoi ici.

- Nombreux sont les défenseurs qui rejoignent la Ligue 1 lors de ce mercato estival. Laurent Ciman s'apprête à être l'un d'eux. Le défenseur des Diables va parapher un contrat de deux ans à Dijon, actuel co-leader du championnat avec le PSG. Ciman espère gagner en visibilité avec un retour en Europe, pour une place en équipe nationale à l'Euro en 2020? Plus d'infos ici.