© D.R. - Un nouveau défenseur inattendu pour le RSCA! Le Sporting d'Anderlecht a annoncé ce mercredi matin la signature de James Alexander Lawrence. Le défenseur anglais de 26 ans vient tout droit de l'AS Trencin (Slovaquie). Après les pistes enlisées de Sanneh et Gouano, les Mauves ne se laissent pas abattre et continuent à s'activer pour se renforcer défensivement. Le dossier de Dario Zuparic est au point mort. Les négociations pour le défenseur croate devraient avancer dans les jours à venir. Plus d'infos sur Alexander Lawrence ici.

- Au Parc Astrid toujours, Hein Vanhaezebrouck compose son onze de base avec un large effectif. Durant le mercato, le Sporting est amené à prêter beaucoup de joueurs afin qu'ils puissent acquérir du temps de jeu et pourquoi pas, de la valeur marchande. Le RSCA a durant ce mercato laissé filer des joueurs en prêt d'une valeur estimée à 30 millions d'euros! Découvrez le dossier ici.



- Nouvelle piste offensive pour Charleroi qui accélère pour pallier le départ de Kaveh Rezaei au Club de Bruges. Adama Niane serait en tractations avancées avec la direction des Zèbres. En provenance de Troyes, l'international malien de 25 ans était sur les tablettes d'Anderlecht il y a un an de cela. Plus d'infos sur Niane ici.

- Venu en test au Kehrweg, Dolly Menga quitte finalement Eupen. L'attaquant angolais est prêté à Livingston, en première division écossaise.

- Du renfort offensif à l'Excel. M'Baye Leye aurait finalement été convaincu par les dirigeants mouscronnais de rejoindre le club. L'attaquant sénégalais pourrait signer son contrat ce mercredi au Canonnier. Une bonne nouvelle pour les Hurlus qui peinent à la finition en ce début de saison.

- Annoncé comme une piste sérieuse ce mardi, Ivan Folic rejoint officiellement le KRC Genk. Le club limbourgeois est tombé d'accord avec le Dinamo Zagreb pour le transfert du milieu offensif croate de 22 ans.

- En D1B, l'Union Saint-Gilloise se renforce défensivement avant d'affronter Anderlecht en Croky Cup. Faïz Selemani, un latéral droit comorien, a signé un contrat de trois ans avec une option d'une année supplémentaire au Parc Duden.

© D.R. - Où Yaya Touré rebondira-t-il ? L'agent du puissant milieu de terrain a posté un message sur Twitter donnant à la fois un gros indice mais laissant encore planer le doute. L'Ivoirien a passé une visite médicale à Londres. La prochaine destination du multiple joueur africain de l'année devrait donc être l'Angleterre. Pas West Ham, ni Crystal Palace, a précisé son agent Dimitry Seluk. Après 8 années passées à Manchester City, Yaya Touré, 35 ans, devrait donc affronter les Citizens cette saison. Sous quelles couleurs cependant ?



- Lacazette sur le départ d'Arsenal ? D'après le média français 10Sport relayé par la chaine SkySport, l'attaquant français pourrait demander un transfert à la direction des Gunners avant la fermeture du marché des transferts. Arrivé il y a un an seulement à Londres, Lacazette a ciré le banc lors des trois premières rencontres de Premier League cette saison.

- Manchester City rentre dans la danse pour Adrien Rabiot. En fin de contrat avec le PSG cette saison, le milieu de terrain ne semble pas enclin à prolonger son contrat à Paris pour le moment. Rabiot pourrait donc être libre de tout contrat en janvier prochain. L'international français a été l'objet de vélléités du Barça mais les Mancuniens auraient rencontré également le clan du joueur du PSG, selon la radio catalane RAC1. Se dirige-t-on vers une guerre Man City - Barça ?

© D.R. - Un transfert dans l'air depuis plusieurs jours, officialisé dans la soirée de mardi. L'attaquant international espagnol du FC Barcelone Paco Alcacer est prêté une saison avec option d'achat au Borussia Dortmund, a annoncé mardi le club allemand. Le joueur de 24 ans, qui a passé sa visite médicale dans la journée au Signal Iduna Park, portera le numéro 9 chez les Jaunes et Noirs.

© D.R. - Le retour de Laurent Ciman en Europe est acté ! Dijon a confirmé officiellement la venue mardi soir du Diable Rouge en provenance du Los Angeles FC. Toutes les infos ici.

- Premier jour de test réussi pour Kara à Nantes. Le défenseur sénégalais, appartenant pour l'instant encore à Anderlecht, doit passer une autre série d'examens physiques et médicaux ce mercredi. Son départ en prêt dans le club de Ligue semble en bonne voie.



- Le défenseur allemand Benjamin Henrichs s'est engagé pour cinq saisons avec l'AS Monaco, a annoncé mardi le club de Ligue 1. Capable d'évoluer au poste d'arrière latéral droit et gauche, le joueur de 21 ans quitte le Bayer Leverkusen avec qui il a disputé plus de 80 matches en quatre saisons. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros. Régulièrement sélectionné avec les sélections d'âge allemandes, Henrichs comptabilise trois sélections avec la Mannschaft avec qui il a d'ailleurs remporté la Coupe des Confédérations 2017.

- D'après le Daily Express, Lyon serait sur le point de transmettre une offre avoisinant les 16 millions d'euros pour Moussa Dembélé. L'attaquant du Celtic Glasgow fait l'objet d'une bataille acharnée entre les deux Olympiques, Lyonnais et Marseillais.

- Denayer, Ciman, Engels, Limbombe, bientôt Foket,... L'exode des Belges en Ligue 1 prend de l'ampleur ces dernières années. Six, soit le nombre de joueurs de Pro League partis cet été dans l'hexagone. Découvrez l'article ici.