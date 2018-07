Lors d'un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs.

- 20h00: Aleksandar Mitrovic, 23 ans, qui avait largement contribué au retour de Fulham en Premier League en inscrivant douze buts en 20 matches lors de la seconde partie de Championship, avant de réaliser une belle campagne avec la Serbie en Coupe du monde, a signé pour cinq ans en faveur du club londonien lundi. Le montant du transfert n'a pas été officiellement révélé, mais Newcastle United aurait touché 22 millions de livres sterling (24,7 millions d'euros) selon les medias locaux. Anderlecht avait en son temps vendu le joueur pour 18,5 millions, mais Newcastle avait été relégué à l'issue de la saison, avant de remonter dès l'exercice suivant.

En Belgique "Mitro" avait marqué seize puis vingt buts en Jupiler Pro League. "Je suis très heureux et content de devenir le nouveau joueur de Fulham. Les supporters sont incroyables et j'ai une bonne connexion avec eux. C'est un grand club, l'année dernière on a écrit l'histoire et je veux continuer à gagner avec ce club", a déclaré Mitrovic sur le site au sujet de son lien avec le club du Craven Cottage.

-18h10: L'Union Saint-Gilloise s'est montrée très active lundi sur le mercato d'été, à quelque jours de son déplacement chez le promu, Lommel United, vendredi soir (20h30) pour le compte de la première journée du championnat de D1B (Proximus League) de football.

Après l'attaquant franco-malien de Boulogne-sur-Mer Youssoufou Niakaté, elle a en effet recruté le défenseur latéral gauche espagnol de 23 ans Urtzi Iriondo, qui était sans club. Celui-ci a été formé à l'Athletic Bilbao, qui l'a ensuite successivement prêté à Elche et Grenade en Segunda Division, où il n'a joué qu'un match la saison dernière. Urtzi Iriondo, un petit format d'1m67 pour 59 kg, a signé pour 2 ans, avec 2 ans en option. Il devrait concurrencer Kevin Kis, un des rares rescapés de la saison passée.

- Bonne nouvelle pour le FC Bruges, Wesley a annoncé hier qu'il resterait un peu plus. "Je reste à Bruges. Je veux disputer la Ligue des Champions. Après tout, je n'ai que 21 ans: j'ai encore tout le temps de songer à un transfert", a déclaré l'attaquant des Blauw en Zwart. Une nouvelle qui a de quoi ravir les supporters et la direction.

- Dimata soutient Kara. L'attaquant des Mauves l'a clairement dit: "J'espère que Kara restera. Il est très important pour nous. On a déjà bien rigolé. Il m'a reparlé de mon but avec Ostende contre Anderlecht. Il a dit que c'est à cause de mon action qu'ils s'est blessé." Une déclaration qui pourrait remettre le cas de Kara sur la table.

- Naples reste muet pour Ochoa. Depuis un moment, le gardien des Rouches est annoncé avec insistance du côté de Naples mais selon nos informations le Standard n'a reçu aucune offre.

© D.R. - Selon le Daily Star, Manchester United serait prêt à faire une offre d'un peu moins de 80 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Le Polonais serait un sérieux concurrent pour Romelu Lukaku.

- D'après Sky, West Ham voudrait offrir un nouveau contrat à Domingos Quina, un jeune talent portugais, qui a été un des artisans de la victoire du Portugal à l'Euro U19 cette année.

- Chelsea aurait reçu une offre de 100 millions de livres (112,5 millions d'euros) pour Thibaut Courtois et Willian, selon le Daily Mail. Toujours selon le média britannique, Chelsea laisserait filer le gardien belge quand les Blues lui auront trouvé un remplaçant.

- Everton ne veut pas lacher Jordan Pickford. Selon The Times, Everton devrait bientôt faire signer un nouveau contrat à son jeune gardien.

© D.R. - Lucas Digne quittera Barcelone cet été. Le club catalan l'a annoncé sur Twitter. Le Français a pu quitter la tournée de préparation pour négocier son contrat. Selon L'Equipe, il pourrait rebondir à Everton qui serait prêt à débourser 20 millions d'euros.

- Julen Lopetegui voudrait acheter un nouvel attaquant selon Marca. Avec le départ de Ronaldo pour la Juventus, le Real Madrid dispose encore de Gareth Bale, Karim Benzema et de Vinicius ce qui serait insuffisant pour le nouvel entraîneur du Real.

© D.R. - Selon la Gazetta dello Sport, Rafinha pourrait s'engager avec la Lazio de Rome. L'ancien joueur de l'Inter devrait remplacer Milinkovic. Le Serbe serait sur les tablettes du PSG, de Chelsea, du Real Madrid et de la Juventus.

- Nikola Kalinic pourrait quitter l'AC Milan pour rejoindre les rangs de l'Atletico Madrid.

© D.R. - Axel Witsel devrait rejoindre Dortmund. Le Diable passerait sa visite médicale ce matin. Auteur d'une bonne Coupe du monde, l'ancien milieu du Standard pourrait donc rejoindre l'Allemagne pour un montant qui avoisinerait les 20 millions d'euros.

- Claudio Pizarro portera les couleurs de Brême cette saison. C'est le club allemand qui l'a annoncé dimanche. Le Péruvien, qui aura bientôt 40 ans, s'engage pour la 4ème fois avec le Werder Brême, il avait déjà porté les couleurs du clubs de 1999 à 2001, de 2009 à 2012 et de 2015 à 2017. Pizarro est un peu la star locale car il est simplement le meilleur buteur de l'histoire du club avec 104 buts.

- James Rodriguez a annoncé qu'il se plaisait bien au Bayern Munich, le Colombien a été prêté par le Real Madrid au club allemand. Il lui reste encore une saison en prêt mais le Bayern pourrait lever l'option d'achat pour le milieu de terrain.

© D.R. - Selon RMC, le PSG aurait jeté son dévolu sur Julian Weigl, le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Surtout que c'est l'actuel coach du PSG, Tuchel, qui a fait venir le jeune talent au Borussia en 2015.

- Plusieurs médias français ont annoncé que Marseille s'activerait pour transférer Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea pourrait donc retrouver la Ligue 1, le championnat qui l'a fait connaître au grand public.

- Lyon cherche un défenseur d'urgence. Le club aurait déjà fait une offre de 30 millions d'euros pour le défenseur de Benfica, Ruben Dias, mais l'offre aurait été refusée.