Les infos du matin

- Bonne nouvelle pour les Mauves !prolonge au RSCA. Le contrat du précieux milieu de terrain français court désormais jusqu'en 2023, soit une saison supplémentaire ajoutée à son bail précédent. A la clé pour Trebel: un nouveau contrat juteux! Plus d'infos ici.

- Une fin calme de mercato pour les Rouches ? Sauf grosse surprise, la piste menant à Lior Refaelov ne devrait pas arriver à terme. Le profil du milieu de terrain brugeois ne fait pas l'unanimité à Sclessin, la direction préfèrerait voir éclore Djenepo ou encore William Balikwisha. L'Israélien, sur le départ du Club de Bruges, est cité avec insistance à l'Antwerp.

- A Charleroi, Adama Niane devrait être officialisé ce jeudi dans le courant de la journée. L'attaquant malien de Troyes a passé ses tests médicaux et devrait parapher un contrat de 3 ans.

- David Henen, libre de tout contrat, est également dans le viseur des Zèbres. L'ancien joueur d'Everton (22 ans) s'était entrainé avec l'Antwerp en début de saison mais n'a finalement pas signé au Great Old. Mehdi Bayat se serait renseigné auprès de Roberto Martinez. Le tacticien espagnol avait rameuté l'ailier gauche à Everton, club dont il était l'entraineur à l'époque. Affaire à suivre, Henen pourrait signer un nouveau contrat même après la fermeture du mercato.

- Dans le sens des départs, Amara Baby est plus que vraisemblablement proche d'un transfert à l'Antwerp. L'attaquant ne s'est toujours entrainé cette semaine suite à une douleur au tendon. Son envie de départ n'est plus une surprise pour personne au Mambourg. Baby devrait s'engager avec le club anversois dans les prochaines heures pour un montant estimé à 500.000 euros.

- Toujours au Mambourg : Parfait Mandanda, Enes Saglik, Francis N'Ganga et Benjamin Boulenger ont encore 48h pour se trouver un nouveau point d'attache. Cela semble périlleux pour les joueurs carolos qui s'entrainent en marge du groupe de Felice Mazzu.

- Anthony Swolfs (La Gantoise) rejoint Waasland-Beveren en prêt pour une saison. Le gardien belge de 20 ans a été formé chez les jeunes au Beerschot, à l'Antwerp et au Club de Bruges.

s'est vu proposer une prolongation de contrat de 5 ans par Manchester United, rapporte The Guardian. L'ailier français avait été fortement cité vers la sortie cet été. L'Atletico Madrid et le Milan AC s'étaient montrés preneurs.

- Après le teasing de son agent Dimitry Seluk, Yaya Touré devrait finalement rejoindre l'Olympiakos en Grèce, selon plusieurs quotidiens nationaux. L'agent du milieu de terrain ivoirien avait tweeté l'information révèlant la visite médicale londonienne du joueur de 35 ans. Après 8 années pleines à Manchester City, difficile toutefois d'imaginer Yaya Touré signer dans un club rival candidat au titre de champion d'Angleterre.

© D.R.

- C'est officiel,retourne à la "casa". L'attaquant brésilien quitte définitivement Lyon pour le Real Madrid, son club formateur, un an seulement après son départ. Le Séville FC avait un accord avec l'OL, mais les Merengue ont activé leur clause de rachat prioritaire pour le voler de justesse aux Andalous. Acheté 8 millions d'euros par les Gones, la Maison Blanche a déboursé la jolie somme de 33 millions d'euros pour Diaz. Lyon cherche activement à le remplacer et est tout proche d'un accord avec(Celtic Glasgow) et négocie actuellement pour(Lille).