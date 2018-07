FIL INFOS













© D.R. - Luc Devroe a affirmé qu'il n'y a aucune obligation de départ pour des joueurs comme Obradovic, Morioka ou Teodorczyk, toutefois il aimerait qu'ils trouvent un nouvel employeur le plus rapidement possible.

- C'est définitif Lazar Markovic ne reviendra pas à Anderlecht selon Devroe, qui a été critique envers le joueur en déclarant que le club ne paierait pas pour un joueur "qui ne joue que 3 rencontres sur 10." Le directeur sportif d'Anderlecht a balayé de la main la piste menant à Jason Denayer.





- Moussa Djenepo restera bien au Standard cet été. Le jeune malien était dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille mais il a décidé de rester un peu plus longtemps en bord de Meuse.





- Petit souci à Charleroi. Dans les médias iraniens, les nouveaux propriétaires et dirigeants d'Esteghlal Téhéran d'où vient Noorafkan (le nouveau joueur de Charleroi) ont fait savoir qu'ils n'avaient reçu que 50.000 euros pour le joueur. Désormais, ils demandent plus et veulent bloquer le transfert. Du côté de Charleroi, on reste calme car le transfert a été fait en respectant les clauses présentes dans le contrat de l'Iranien. Et la FIFA a homologué le transfert.





- Manchester United cherche à renforcer sa défense, si Maguire semblait être la bonne recrue, du côté de Leicester, les dirigeants ne souhaitent pas vendre l'Anglais. Les Mancuniens penseraient donc à Toby Alderweireld. On pourrait donc voir débarquer un Belge supplémentaire à Manchester United.





- Newcastle a autorisé Aleksandar Mitrovic à rejoindre définitivement Fulham. L'ancien attaquant d'Anderlecht, 23 ans, a signé un contrat jusqu'en 2023.





- Sky rapporte que Chelsea serait en discussion avec le milieu de terrain de l'Inter Milan, Matias Vecino.





- Chelsea aurait proposé une augmentation de salaire à N'Golo Kanté qui aurait accepté. Alors que le PSG aurait bien aimé attirer le milieu de terrain.





- Marcos Rojo pourrait rejoindre Everton selon le Daily Mirror. Le média britannique annonce que le club anglais aurait proposé 30 millions de livres (33,6 millions d'euros) à Manchester United.





© D.R. - Thomas Vermaelen pourrait quitter le Barça cet été. Les Catalans ont recruté un défenseur central supplémentaire, Clément Lenglet, qui a le même profil que le Belge. Selon Sport, Ernesto Valverde, l'entraîneur de Barcelone, serait un grand fan de Vermaelen. Situation compliquée pour l'ancien capitaine d'Arsenal.

- Selon Marca, le Real Madrid ne souhaiterait attirer que Thibaut Courtois, Willian ne ferait pas parti du deal. Les dirigeants des Merengue attendent que la situation ce débloque du côté de Chelsea.





- Valence serait proche de Michy Batshuayi à en croire la Gazzetta dello Sport. Le Belge aurait été contacté par le FC Séville.





- Barcelone aurait contacté Eden Hazard à en croire RMC. Plus d'infos ici.





- Alexandro Cavagnera avait rejoint les jeunes de l'AC Milan l'an dernier en provenance du Standard mais cette saison il sera prêté. Brescia et les Suisses de Lugano se sont montrés intéressés par le profil du Belge.





- L'Inter Milan aurait attiré Sime Vrsaljko en prêt selon Sky Italia. Le défenseur croate a disputé il y a deux semaines, la finale de la Coupe du monde.





- Arturo Vidal pourrait quitter le Bayern Munich et rejoindre l'Inter Milan. La Gazzetta dello Sport déclare même que le joueur chilien et le club italien n'ont jamais été aussi proches.





© D.R. - Benjamin Pavard, récent champion du monde, devrait rester à Stuttgart selon les dirigeants du club allemand.

- Schalke 04 et le Lokomotiv Moscou aurait trouvé un accord pour le champion du monde2014, Benedikt Höwedes qui devrait rejoindre la Russie selon Kicker.





© D.R. - Plusieurs médias français citent Sikou Niakaté, qui évolue à Valenciennes, du côté d'Anderlecht et du FC Bruges.

- Léa-Siliki pourrait bientôt quitter Rennes d'après L'Equipe. Le dirigeants du club français aimerait conserver leur joueur mais le milieu de terrain intéresserait Everton ainsi que Dortmund.





- Le joueur d'Angers, Thomas Touré, pourrait quitter le club cet été. Reims et Caen se seraient renseignés pour le joueur angevin.





- D'après La Provence, Morgan Sanson devrait rester à Marseille et pourrait même être prolongé.