© D.R. -Jonathan Legear ne figurait même pas dans le groupe de vingt joueurs sélectionnés par Ricardo Sa Pinto pour le déplacement à Malines. Victime de la concurrence sur les ailes, le droitier liégeois semble plus que jamais sur le départ. Il a bien reçu une contre-proposition de Saint-Trond, davantage en adéquation avec ses demandes initiales. Les deux parties se sont donc nettement rapprochées et l’affaire pourrait être bouclée dès le milieu de la semaine.

-Selon Het Laatste Nieuws, Luciano D'Onofrio, le nouvel homme fort de l'Antwerp, aurait pris contact avec Jelle Van Damme et lui aurait fait une proposition très intéressante. Son contrat prenant fin en décembre avec le Los Angels Galaxy, l'arrière gauche belge pourrait bien être tenté par un retour en Pro League après être déjà passé par Anderlecht et le Standard. Le joueur pourrait ainsi signer un contrat de deux ans en faveur du Matricule 1. Toujours selon le quotidien, il ne manquerait plus que l'accord du club américain dans le dossier!

-Les médias roumains annoncent que Anderlecht suivrait de très près Cristian Ganea, un back gauche à vocation offensive roumain de 25 ans qui évolue au Viitorul Constanta. Un scout mauve aurait d'ailleurs été aperçu lors du match face à L'APOEL Nicosie. Match durant lequel le joueur a d'ailleurs inscrit l'unique but du match.

-Danijel Milicevic intéresse en Italie! Le club du Hellas Verona serait très intéressé par le profil du joueur qui est sous contrat avec Gand jusqu'en 2019. Ce serait le deuxième club italien à s'intéresser à un joueur de Gand après l'intérêt de la Sampdoria pourStefan Mitrovic.

-Eupen a officialisé hier l'arrivée de Marc Valiente , 30 ans, un défenseur central espagnol formé au FC Barcelone. L'arrière, qui jouait depuis 2015 au Maccabi Haifa en Israël, s'est lié aux Pandas pour deux ans. Valiente est arrivé en 1997 au FC Barcelone à l'âge de dix ans. Capitaine de presque toutes ses équipes d'âge, il a fait partie intégrante de la formation composée entre autres de Lionel Messi, Gerard Piqué, Cesc Fabregas et Victor Vazquez. Arrivé chez les pros en 2006, il a rarement évolué avec la première équipe. Deux ans plus tard, il signe au FC Séville, qui le prête pour une saison à son équipe satellite en division 2. En 2010, il gagne la Copa del Rey et part au Real Valladolid.

-La Gantoise a officialisé l'arrivée de Dylan Bronn pour 4 saisons. Le milieu central évoluait la saison dernière pour Niort en Ligue 2.



© D.R. -Au tour de Liverpool et de Southampton de s'intéresser à Zinho Vanheusden! Le jeune défenseur belge de 18 ans qui évolue à l'Inter Milan serait aussi sur les tablettes de Chelsea et Everton mais le club italien ne serait pas prêt à vendre sa pépite belge.

-Serge Aurier, devenu excédentaire au Paris Saint-Germain, serait sur le point de rejoindre Manchester United! L'international ivoirien, qui est laissé libre par Unaï Emery, l'entraïneur parisien, serait une option supplémentaire au poste de back droit pour les Mancuniens. Cette place est, pour l'instant, défendue par Antonio Valencia mais ce n'est pas sa position de base sur le terrain en temps normal. Tottenham serait aussi très intéressé par le joueur.

-Le Serbe Nemanja Matic (Chelsea) serait tout proche de signer à Manchester United pour un montant de 40 millions de livres (44,7 M EUR), selon les médias anglais qui se basent notamment sur une photo du milieu de terrain revêtu d'un survêtement d'entraînement des Red Devils. Selon les mêmes sources, Matic, 28 ans, aurait déjà passé sa visite médicale réglementaire dimanche. Mais Manchester United n'a toujours pas confirmé le transfert.

- Eliaquim Mangala ne semble pas avoir de véritable avenir à Manchester City. Le défenseur central était prêté à Valence la saison dernière, et Pep Guardiola a laissé entendre qu'il souhaiterait encore recruter un arrière central. "C'est une décision qu'ils doivent prendre avec leur agent", a commenté le coach espagnol, parlant également du cas Samir Nasri, lui aussi sur le départ.

-Thomas Vermaelen ferait-il son retour en Premier League ? Selon Sky News, le Diable rouge serait sur le point de signer à West Brom. L'ancien défenseur d'Arsenal a encore deux ans de contrat à Barcelone. Le club de Crystal Palace ne cracherait pas non plus sur le défenseur de 31 ans.

© D.R. -Joao Mario intéresserait le PSG. Si l'on en croit Sky Italia, le champion d'Europe, actif à l'Inter Milan, serait bel et bien dans le viseur parisien. Le média italien ajoute qu'un échange entre l'Intériste et une somme avoisinant les 30 millions d'euros plus un joueur.

-L’attaquant colombien de l'AC Milan, Carlos Bacca ne sera pas aligné en Ligue Europa face à Craiova et reste plus que jamais une piste viable pour l’Olympique de Marseille, qui continue de chercher son attaquant. Cette non-sélection laisse croire que l'ancien joueur de Bruges serait en effet tout proche d'un transfert sur la Canebière.

-Trois joueurs devraient arriver dans les prochains jours à Saint-Etienne! Deux étaient déjà connus depuis plusieurs jours: Massadio Haïdara (Newcastle United) et Assane Dioussé (Empoli). Le troisième renfort serait Hernani, le milieu défensif brésilo-portugais de 23 ans qui évolue au Zénit Saint-Pétersbourg depuis seulement six mois. N’ayant pas su s'imposer, le joueur devrait rejoindre l’ASSE sous forme de prêt pour une saison.

© D.R. -Courtisé depuis le début du mercato par Liverpool, Naby Keita, le milieu guinéen de 22 ans, « restera 100% sur » au RB Leipzig. C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’entraîneur du club allemand, Ralph Hasenhuttl: « les chances d’un départ de Naby sont nulles. C’est 100% sur qu’il jouera à Leipzig la saison prochaine. Au début du mercato, nous avons dit que nous garderions nos meilleurs joueurs.» Le joueur est lié au RB Leipzig jusqu’en 2020.

© D.R. -Yacine Brahimi pourrait troquer son maillot de Porto contre celui de la Lazio, indique La Republicca. Les Laziali auraient fait une offre de 12 millions d'euros au club portugais, qui en demanderait six de plus pour vendre le joueur de 27 ans.