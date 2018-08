Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - On débute cette dernière journée de mercato en force au Mambourg avec trois nouvelles arrivées! Adama Niane, Gabriele Angella et David Henen sont Zèbres. Le mercato carolo n'est pas terminé pour autant puisque le Sporting est toujours à la recherche d'un médian droit. Un transfert qui doit être finalisé aujourd'hui. Plus d'infos ici.

- Lior Refaelov signe officiellement à l'Antwerp. Le Club de Bruges a libéré son milieu de terrain israélien après sept saisons de bons et loyaux services. Refa totalise 238 matches disputés et 55 buts pour les Brugeois. Le meneur de jeu se lie au Great Old pour une saison sous forme de prêt. Une seule restriction lui est imposée : le joueur ne pourra pas jouer contre ses anciennes couleurs !

- Bubacarr Sanneh à Anderlecht, est-ce encore une piste plausible ? Un détail joue en faveur des Mauves dans les ultimes tractations... Le club danois du défenseur, le FC Midjylland, s'est fait éliminer ce jeudi soir en match préliminaire d'Europa League (défaite 0-2 contre Malmö). A voir donc si Midjylland, réticent jusqu'alors, se montrera plus docile dans le transfert du Gambien au RSCA. Le piste du Croate Dario Zuparic est encore une possibilité pour les Mauves.

- Coopman a choisi Ostende. L'atout offensif du Club de Bruges était pourtant très proche d'une signature au Mambourg. Le transfert devrait être dévoilé dans les prochaines heures selon nos confrère du Nieuwsblad.

- Robert Mühren, attaquant de Zulte Waregem, est prêté pour une deuxième saison consécutive. Après un passage au Sparta Rotterdam la saison dernière, le joueur de 29 ans est envoyé au NAC Breda, en Eredivisie.

- Dans la dernière ligne droite de ce mercato, Eupen se renforce avec un international Gambien de 22 ans, Sulayman Marreh. Le milieu défensif est prêté par Watford aux Pandas. La transaction devrait être rendue officielle dans la journée, selon Het Nieuwsblad.

© D.R. - Va-t-on assister à un dénouement dans le feuilleton d'Adrien Rabiot ? D'après le tabloïd anglais The Sun, Manchester City planifierait un transfert du milieu de terrain du PSG en janvier. Pep Guardiola verrait le joueur comme un renfort dans son entrejeu pour une deuxième partie de saison qui s'annonce chargée pour les Citizens.

- Leeds United a annoncé l'arrivée d'un jeune talent du centre de formation de Chelsea. Izzy Brown vient renforcer pour une saison le club actuel leader en Championship, entraîné par un certain Marcelo Bielsa.

© D.R. - Selon des informations du journal L'Equipe, le Betis serait entré en discussion avec le PSG pour tenter d'obtenir le prêt de Giovani Lo Celso. Les négociations seraient en bonne voie pour le milieu de terrain argentin, le montant de l'option d'achat aurait même été validé rapporte le site Paris United.

- La clause libératoire de Gonçalo Guedes est connue mais surtout élevée : 300 millions d'euros. Valence a présenté son "nouvel" attaquant portugais officiellement, il paraphe un contrat jusqu'en 2024.

- D'après la radio catalane RAC1, Barcelone aurait offert une prolongation de contrat à Rafinha. Le milieu de terrain offensif pourrait ensuite se diriger au Betis Seville, en prêt. Lo Celso et Rafinha ? C'est ce qu'on pourrait appeler un entrejeu talentueux.

- Marca est pessimiste. Le Barça ne devrait pas transférer un dernier joueur avant la cloture du marché des transferts ce vendredi soir, estime le quotidien ibérique. Les Blaugranas ont déjà ramené Arthur Melo, Clement Lenglet, Malcom et Arturo Vidal, tout de même.

© D.R. - Chadli à Monaco, c'est acté! Un transfert judicieux pour le Liégeois qui voulait impérativement quitter West Bromwich, rélégué en Championship. Les Monégasques ont déboursé la somme de 12 millions d'euros pour acquérir le polyvalent milieu de terrain belge. Une belle surprise de cette fin de mercato. Retrouvez les clés de ce transfert inattendu ici.

- Dans le sens des départs du Rocher, Jorge est prêté avec option d'achat à Porto. Jeudi, on évoquait un intérêt prononcé d'Amiens et de Nantes. Le défenseur brésilien s'envole finalement au Portugal.

- On le sait, Juan Bernat est tout proche de signer définitivement au PSG. Le latéral gauche du Bayern doit passer sa visite médicale à Paris ce vendredi avant de parapher un contrat de 3 ans. L'Espagnol arrive en échange de 15 millions d'euros. D'après Le Parisien, Choupo-Moting, attaquant camourenais de Stoke City, pourrait être enrôlé par le PSG. RMC annonce un contrat de 3 ans en vue, le joueur serait actuellement dans la capitale.

- Rennes officialise l'arrivée de M'Baye Niang. L'attaquant sénégalais arrive en provenance du Torino. Un prêt avec option d'achat a été conclu pour le joueur de 23 ans, passé par l'AC Milan notamment.

© D.R. - Le Galatasaray aurait transmis une offre pour Emiliano Sala, rapporte L'Equipe. Mais Nantes ne compte pas laisser filer son attaquant, refusant même la formule d'un prêt avec option d'achat proposée par le club turc.



- Le Celtic Glasgow et son entraineur Brendan Rodgers confirment qu'ils ont repoussé une offre conséquente de Lyon pour Moussa Dembélé. Dans une entretien accordé à SkySports, l'ancien entraineur de Liverpool affirme "C'est un joueur qu'on ne veut pas perdre, c'est aussi simple que cela." Il reste moins de 24h aux Lyonnais pour tenter de s'attacher les services du buteur espoir français.