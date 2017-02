Le Zenit Saint-Pétersbourg a annoncé mercredi l'arrivée du défenseur serbe Branislav Ivanovic. Arrivé de Chelsea, Ivanovic a signé un contrat de 2,5 saisons.

Ivanovic, 32 ans, a débuté sa carrière en Serbie, à Srem (2002-2003) et l'OFK Belgradre (2003-2006) avant de connaître une première expérience en Russie, au Lokomotiv Moscou. C'est là que Chelsea l'a recruté en janvier 2008. Ivanovic est resté neuf ans à Londres.

Avec les 'Blues', il a gagné deux titres nationaux (2010 et 2015), trois coupes (2009, 2010 et 2012), la Ligue des Champions (2012) et l'Europa League (2013). Il a disputé 377 rencontres officielles. Cette saison, il a perdu sa place de titulaire après la défaite contre Arsenal (3-0) fin septembre.

Au Zenit, actuel deuxième de la Premier League, Ivanovic entrera en concurrence avec Nicolas Lombaerts.





Pantic de Villarreal au Dynamo Kiev

Le défenseur serbe de Villarreal (1re div. espagnole) Aleksandar Pantic a rejoint le Dynamo Kiev, a annoncé mercredi le champion d'Ukraine en titre.

Le club de la capitale ukrainienne n'a pas donné de détails sur le contrat du défenseur de 24 ans, qui a déjà rejoint sa nouvelle équipe actuellement en stage dans le sud de l'Espagne.

Selon les médias ukrainiens, Aleksandar Pantic a été libéré par Villarreal, qu'il avait rejoint en 2013 avant d'être successivement prêté à Cordoba, Eibar et Alaves.

Le Dynamo Kiev est actuellement deuxième du championnat ukrainien, avec déjà 13 points de retard sur le leader, le Shaktar Donetsk.





La Gantoise cède définitivement Haris Hajradinovic à Haugesund en Norvège

La Gantoise a cédé définitivement le médian bosnien Haris Hajradinovic au club norvégien de Haugesund, ont annoncé les Buffalos, mercredi, sur leur site internet. Hajradinovic jouait déjà pour le club norvégien de D1 depuis janvier 2016. Une année plus tôt, lors du mercato hivernal de 2015, Hajradinovic était arrivé à Gand en provenance du club slovaque de Trencin, d'où sont aussi originaires Moses Simon, Ibrahim Rabiu et Samuel Kalu.

Hajradinovic, 22 ans, ne s'est jamais imposé à la Ghelamco Arena et n'y a joué que 5 rencontres. Il avait alors été prêté à Haugesund.