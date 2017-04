Ayant participé à 37 matches cette saison avec l'ASM toutes compétitions confondues, ponctués par 23 pions plantés, le jeune Mbappé fait saliver de nombreux cadors européens. Il faut dire qu'à 18 ans, le jeune attaquant français atteint des sommets de précocité dignes des plus grands au même âge (Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, etc.).

A cet effet, le Paris-Saint-Germain, le Real Madrid, City, United et le Barça semblent être les clubs prêts ou capables de casser leur tirelire pour s'attacher les services du néo-international français.

Le journal L'Equipe affirme même dans son édition du jour que les Merengue seraient disposés à mettre plus de 100 millions d'euros sur la table pour convaincre le club de la Principauté de se détacher de son joyau. Florentino Perez, dont le mandat se termine en juillet prochain et qui espère convaincre les socios de le renommer à la tête de la Casa Blanca, ferait même de Kylian Mbappé sa priorité pour le mercato estival.

Bien que la somme semble assez vertigineuse, compte tenu du fait que l'attaquant n'ait pas encore eu la possibilité de confirmer tout son potentiel, le recruteur d'Everton croit néanmoins que le joueur de l'ASM vaut plus que son compatriote Paul Pogba (vendu à Manchester United pour 105 millions d'euros l'été dernier). "Il est plus jeune et il est attaquant, donc on peut estimer que son prix se situe entre 120 et 140 M€ [...] Je trouve cela démesuré, mais la valeur étalon aujourd'hui, c'est le transfert de Pogba. En dehors de Neymar à Barcelone, je ne vois personne à ce tarif-là en Europe."

Un agent français abonde dans le sens de son confrère. "Ses matches contre City en Ligue des champions ont impressionné d'autant plus qu'il a enchaîné contre Dortmund. Ce n'est pas un produit fini, mais il est déjà capable de se démarquer à tous les matches, y compris en C1. Ousmane Dembélé avait une clause et il évoluait à Rennes, ce qui n'est pas la même chose. Pour moi, Mbappé va battre le record de Paul Pogba."