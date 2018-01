Le temps est venu pour l'ailier espagnol de prendre plus de poids dans le système de jeu et dans l'équipe-type de Zidane. Après une fin de saison canon lors de l'exercice précédent, ponctué par un but en finale de la Ligue des champions remportée face à la Juventus (1-4), et un début de saison prometteur, Marco Asensio n'est pas encore un titulaire indiscutable. Avec 885 minutes jouées en 14 apparitions en championnat, le jeune joueur de bientôt 22 ans semble pourtant prêt à offrir la pleine mesure de son indéniable talent.





Tant et si bien que nos confrères de Marca, ainsi que de nombreux supporters, estiment que celui qui s'est révélé sous les couleurs de Majorque (équipes de jeunes) devrait disposer d'un crédit plus important auprès de son entraîneur et être aligné lors des rencontres importantes.





En cas de venue d'Eden Hazard, le temps de jeu de l'espoir serait sans aucun doute fortement diminué. " Pourquoi ferions-nous venir le Belge alors que nous disposons d'Asensio", questionnait récemment un membre du Conseil d'administration au cours d'une réunion. Une question qui trouve une partie de sa réponse dans le fait que Zinedine Zidane a toujours milité pour faire venir le meneur de jeu des Diables. Il aime son profil et son style de jeu percutant depuis ses débuts au LOSC.





De son côté, Asensio reste calme et semble persuadé que son heure ne va pas tarder à arriver. Ces informations divulguées par Marca devraient l'encourager !