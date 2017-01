Abonnés M.F., R. V.P. et C.F.





ZULTE WAREGEM

Troisième à trois petits points du leader, Zulte Waregem compte bien utiliser ce mercato hivernal pour se renforcer. Les dirigeants flandriens sont donc sur le point de mettre la main sur Bacary Gueye. Il s’agit d’un attaquant sénégalais de 22 ans, réputé pour sa capacité à bien toucher le ballon et participer au jeu offensif de son équipe. Ce sont ces qualités qu’il avait montrées, la saison dernière, sous les couleurs de Troyes. Avec dix apparitions, pour un seul petit but lors d’un voyage à Monaco, il avait malheureusement confirmé ses difficultés à trouver le chemin des filets.

Cela n’avait pas empêché, l’été dernier, les dirigeants de Hanovre, pensionnaire de deuxième division allemande, de mettre la main dessus. Mais il n’a jamais décollé et ses quatre petites apparitions lui ont rapidement fait comprendre qu’il valait mieux pour lui se chercher un nouveau port d’attache. Prêté, sans option d’achat, à Waregem, il va devoir entrer en concurrence avec Mbaye Leye, voire lui prêter main-forte.

Théoriquement, Obbi Oularé et Igor Vetokele, qui sont partis en vacances ensemble cet hiver, étaient censés endosser ce rôle mais aucun des deux n’est parvenu à s’inscrire dans la durée. Il est même possible qu’ils rentrent dès cet hiver chez leur propriétaire, respectivement Watford et Charlton.





FC BRUGES

Une perche de 194 centimètres débarque à Bruges avec comme mission principale d’offrir une véritable concurrence au trop confortablement installé Ludovic Butelle.

