La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. En fin de matinée ce jeudi, la BBC a été la première à divulguer l’information : Manchester United a trouvé un accord avec Everton concernant Romelu Lukaku à hauteur de 75 millions de livres, soit environ 85 millions d’euros. Un peu plus tard, des sources proches des Toffees ont démenti l’opération, laissant la porte ouverte à Chelsea.

Même si rien n’est signé, le Diable s’est très clairement rapproché d’Old Trafford et les dirigeants des Red Devils ont clairement pris la main dans ce dossier. Comment ? En faisant preuve d’une grande discrétion et de beaucoup d’habilité.

Depuis que le joueur a refusé la prolongation de contrat proposée par Everton et s’est placé sur le marché en mars, Chelsea et Manchester United sont clairement apparus comme les deux seuls clubs réunissant l’ensemble des conditions sportives (la participation à la Ligue des champions) et financières pour conclure l’opération.

Fin mai, les premières approches concrètes des Mancuniens s’étaient heurtées aux contacts déjà avancés entre Lukaku et les Blues. Mais l’enlisement du départ de Diego Costa conjugué à l’abandon de la piste Antoine Griezmann ont permis à Manchester United d’avancer. Dans l’ombre. Mais avec plusieurs atouts.

Le premier se nomme Mino Raiola. Depuis qu’il a placé Ibrahimovic, Mkhitaryan et Pogba à MU l’été dernier, l’influence de l’agent n’a cessé de croître. Raiola a toujours privilégié la piste MU et l’a répété à Lukaku. Encore et encore.

Le deuxième atout est plus subtil. En laissant ouvertement filtrer leur intérêt concernant Alvaro Morata, les dirigeants mancuniens ont pu avancer de manière masquée, abandonnant officiellement la piste menant à l’Espagnol ces dernières heures.

Enfin, troisième carte abattue : Wayne Rooney. José Mourinho ne compte plus sur l’Anglais qui ne veut pas entendre parler d’un départ en Chine, seul pays à pouvoir lui offrir des émoluments comparables à ses 18 millions d’euros par an comme actuellement.

Si les opérations Rooney et Lukaku ne sont pas liées directement, MU est prêt à faciliter le retour de son attaquant à Everton via une prime qui le rendra du coup accessible d’un point de vue du salaire aux Toffees. Ce qui explique notamment l’écart entre les 85 millions d’euros de l’accord et les 115 millions réclamés par l’état-major d’Everton. Reste maintenant à ce que l’opération se finalise.

José Mourinho aurait déjà fait comprendre à ses employeurs qu’il espérait pouvoir compter sur le successeur de Zlatan Ibrahimovic ce dimanche, à l’occasion du départ en stage à Los Angeles. L’endroit où Romelu Lukaku et un certain Paul Pogba achèvent leurs vacances…