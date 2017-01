L'ex-joueur de Genk ressort tout juste d'une blessure l'ayant éloigné des terrains un certain temps mais il est désormais apte à reprendre la compétition. Son agent, Fouad Ben Kouider, qui s'occupe également de Nabil Dirar et de Théo Bongonda, a précisé que le club belge prendrait en charge une partie du salaire du joueur. Ce dernier perçoit en effet 1,5 million d'euros par an.





Il portera le numéro 28.